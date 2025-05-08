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神州經脈 | 習普會在俄舉行，現房銷售或全國推廣，滬指三連漲

08/05/2025

　　中美即將開啟貿易談判，美國總統特朗普卻放出不會為談判而先降關稅的言論，市場料談判道阻且長。滬深股市今早（8日）低開，隨後在軍工、腦機接口股強勢帶領下翻紅，滬綜指全日收升0.28%，報3352點，實現三連漲；深成指也升0.93%，創業板指漲1.65%。兩市成交近1.3萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1749億元或12%。

 

神州經脈 | 習普會在俄舉行，現房銷售或全國推廣，滬指三連漲

據報中國正考慮全國推廣現房銷售制度，改變以預售制為主的商品房銷售方式，成為房地產發展新模式。（AP圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2355，較上個交易日4時30分收盤價跌101點子，兩連跌，全日在7.2320至7.2420之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.2073，較上個交易日跌68點子，止七連升，創4月24日以來兩周新低，與市場預測偏離水平仍逾310點。

 

今日新聞精選

 

1. 國務院副總理何立峰將在瑞士與美方就關稅問題展開會談，美國總統特朗普周三暗示，這場會談是由中國發起。美國財長貝森特則在美國眾議院金融服務委員會聽證會上表示，特朗普政府正考慮對中國汽車座椅、嬰兒車、嬰兒床等兒童出行必需品免徵145%關稅。另外，中國商務部發言人何亞東今日在例行記者會上重申，美方想要通過談判解決問題，就要拿出談的誠意，與中方相向而行，中方不會犧牲原則立場去尋求達成任何協議。

 

2. 國家主席習近平當地時間今日上午在克里姆林宮與俄羅斯總統普京舉行會談。據央視報道，習近平指，歷史和現實充分證明，持續發展和深化中俄關係，是雙方彼此成就、促進各自發展振興的必然選擇，也是捍衛國際公平正義、推進全球治理體系改革的時代呼喚。面對國際上的單邊主義逆流和強權霸凌行徑，中方將同俄方一道，肩負起大國責任，共同弘揚正確二戰史觀，堅決捍衛中俄兩國及廣大發展中國家權益，攜手推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

 

3. 中國外交部發言人林劍今日主持例行記者會期間，日本NHK記者提問，海關數據顯示中國向俄羅斯出口的遊戲機操控器近期大量增加，貿疑這些操縱器可能被俄羅斯用於操控無人機。林劍對此回應稱，中方從未向衝突的任何一方提供致命性武器，嚴格管控軍民兩用物項，並指如果有人存心抹黑中國，中方任何對外正常合作都會被拿來做文章，中方堅決反對不懷好意的無端指責和政治操弄。

 

4. 據《彭博》引述知情人士指，中國正考慮在全國推廣商品房現房銷售制度，以重塑購房者對樓市的信心。新做法將針對新建商品房，地方政府保有「因城施策」的空間。知情人士指，現房銷售制將按照開發商拿地的時間進行「新老劃斷」，即開發商在政策正式公布之後取得的用地將適用現房銷售規則，此前的項目不受影響。保障性住房不包括在內。住建部未回覆彭博置評請求。

 

5. 中國商務部宣布自5月7日起對原產於印度的進口氯氰菊酯（農藥）實施反傾銷措施，印度公司被裁定的反傾銷稅率為48.4%至166.2%，為期5年。央視旗下公眾號「玉淵譚天」發文指，中方此舉要向外界釋放兩個訊號：對某些國家的不公平貿易行為，中國政府必將採取相應措施；在中美經貿鬥爭的大背景下、在全球應對美國關稅的關鍵時刻，中國不允許其他國家以損害中國利益的方式當籌碼做交易，必將遭中國反制。印度上月21日宣布對部分進口鋼鐵徵收12%臨時關稅，主要針對中國，而當天美國副總統萬斯訪問印度。

 

6. 乘聯分會發布數據，4月1日至30日，全國乘用車市場零售179.1萬輛，同比去年同期增長17%，較上月下降8%；今年以來累計零售691.8萬輛，同比增長9%。4月1日至30日，全國乘用車新能源車市場零售92.2萬輛，同比去年同期增長37%，較上月下降7%，新能源市場零售滲透率52.3%；今年以來累計零售334.2萬輛，同比去年增長37%。

 

7. 人力資源社會保障部今日發布公示，擬增加跨境電商運營管理師、無人機群飛行規劃員、電子電路設計師、裝修管家等17個新職業，同時新增黃金鑑定估價師、旅拍定制師、智慧倉運維員、睡眠健康管理師、生成式人工智能系統測試員、燒烤料理師、服務犬馴養師等42個新工種。

 

8. 今年天貓618活動提前啟動，將於5月13日（下周二）晚上8點開啟第一波預售，尾款支付及現貨搶購時間為5月16日晚8點至5月26日晚12點。相比往年，今年天貓618玩法更簡單--「官方立減15%起」，最高立減可達50%，一件也能享受立減優惠。官方立減還可以和其他單品優惠、跨店優惠疊加使用，上不封頂。

 

撰文：經濟通中國組

 

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