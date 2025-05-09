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大摩︰傳內地擬禁樓花預售，將衝擊發展商及物管公司

09/05/2025

大摩︰傳內地擬禁樓花預售，將衝擊發展商及物管公司

 

　　據《彭博》近日引述消息報道，內地正考慮更改全國商品房銷售制度，要求發展商只可銷售已落成的現樓，取代現行主流的預售樓花制，以重建買家對樓市的信心。摩根士丹利發表研究報告指出，若政策實施，將可通過限制中期新增供應幫助去化新建案庫存並支撐房價，但可能對發展商、物管公司及地方政府造成衝擊，而二手房地產代理則可能受益。

 

　　大摩說，考慮到目前指標顯示房地產實體市場正加速下行，該行維持防禦性配置建議，推薦能見度較高的國資房企，包括︰華潤置地(01109)、華潤萬象生活(01209)、建發國際集團(01908)，及綠城管理控股(09979)。

 

　　報告指出，相關政策對發展商層面影響包括︰現房銷售制或拖累資產周轉率，導致股本回報率（ROE）下降及潛在評級下調；土儲周轉期較短的房企可能在2026-2027年面臨顯著銷售缺口；持續投地企業可能面臨流動性趨緊或銷售規模縮水。

 

　　至於物管公司方面，發展商增值服務可能隨著新房銷售下滑而萎縮，國資背景企業相關業務敞口相對更大；而對地方政府而，在政策不確定性上升下，開發商投地策略或更趨審慎，土地出讓量價承壓將削弱地方財政收入。在二手房地產代理層面方面，若優質新建案供應短缺，購房者可能轉向次新二手房市場。

 

撰文：經濟通採訪組

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