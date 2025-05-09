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關稅戰 | 華春瑩︰美國已感受到關稅戰痛苦，中國有能力克服困難

09/05/2025

關稅戰 | 華春瑩︰美國已感受到關稅戰痛苦，中國有能力克服困難

 

　　中國外交部副部長華春瑩表示，中國對處理美國貿易問題的能力充滿信心，美國政府的貿易政策不可能持續下去，美國民眾已經感受到關稅戰的痛苦。

 

　　據《路透》報道，華春瑩在雲南麻栗坡縣一間中學向記者表示，中國不希望與任何國家發生任何形式的戰爭，民眾不希望打貿易戰。關於與美國的貿易會談，如果必須面對現實，中國無所畏懼，強調中國完全有能力克服貿易戰的困難。

 

　　據《彭博》報道，特朗普政府面臨的最大問題是中美兩國之間的關稅升得太高，美國對許多中國進口商品徵收的關稅高達145%。關於今年夏季物價上漲和貨架空空的警告之聲不絕於耳，即便大幅下降也難以減輕美國消費者的痛苦。

 

彭博：美方把關稅降至60%以下設為目標

 

　　國務院副總理何立峰與美國財長貝森特，周末（10日-11日）將會在瑞士會談，外界視為是解決中美貿易戰的第一步。

 

　　美國商務部長盧特尼克在CNBC發表講話稱，特朗普政府與中國進行貿易談判的目標，是緩和局勢並降低關稅稅率。他稱：「他們希望跟我們做生意。我們希望跟他們一起解決問題」。

 

　　《彭博》引述熟悉談判籌備情況的人士表示，美方把關稅降至60%以下設為目標，以此作為第一步，並認為中方可能也會隨之跟進。為期兩天的磋商如果取得進展，最早可能於下周下調關稅。不過，另有知情人士稱，此次談判很可能是試探性的，更側重於表達不滿，而非敲定解決雙方之間諸多問題的解決方案。

 

　　報道又引述知情人士表示，美國另一個重要訴求是確保中國取消對用於製造磁鐵的稀土出口管控，因為一些行業面臨供應中斷。另外，芬太尼問題也取得了進展，雙方可能很快會就中國減少用於生產阿片類藥物的原料出口另行談判。

 

撰文：經濟通中國組

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