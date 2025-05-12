  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

神州經脈 | 中美取消報復關稅，股匯漲，首4月汽車產銷破千萬輛

12/05/2025

　　中美關稅戰緊張關係見緩和，滬深股市今（12日）反彈，滬綜指收升0.82%，報3369.24點，深成指漲1.72%，創業板指收高2.63%；兩市全天成交1.3萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量1163億元或近一成。

 

神州經脈 | 中美取消報復關稅，股匯漲，首4月汽車產銷破千萬輛

中美日內瓦經貿會談達成協議，中國對美加徵關稅稅率暫降至10%，美國對華加徵關稅暫降至30%(10%對等關稅和20%芬太尼關稅)。（AP圖片）

　　

　　中美之間對等關稅超預期下調，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2132，較上個交易日4時30分收盤價升329點子，止三連跌，創2024年11月11日以來半年新高，全日在7.2001至7.2328之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.2066，較上個交易日升29點子，止兩連跌，和市場預測偏離收窄至400點以內。

 

今日新聞精選

 

1. 中美兩國今日下午3時發布《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》，在5月14日前落實互相取消報復性高額關稅，餘下的其中24%對等關稅暫停加徵90天，期間僅徵收剩餘的10%關稅，不過美國此前還以芬太尼問題對中國加徵了20%關稅，即中國商品輸美關稅稅率由145%暫降為30%。中國亦暫時將反制美國對等關稅而加徵的125%關稅大幅降低至10%，同時，將暫停或取消自今年4月2日起關稅戰期內針對美國的非關稅反制措施。中美雙方並一致同意建立中美經貿磋商機制，雙定期或不定期輪流在中國、美國開展磋商，或在商定的第三國開展磋商。根據需要，雙方可就相關經貿議題開展工作層面磋商。

 

2. 中國商務部在網站發文指，國家出口管制工作協調機制辦公室今日組織商務部、工信部、公安部、國家安全部、自然資源部、交通運輸部、國務院國資委、海關總署、市場監管總局、國家郵政局等部門，以及內蒙古、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南等戰略礦產資源集中省份的地方主管部門，在湖南省長沙市召開加強戰略礦產出口全鏈條管控工作部署會。會議要求各部門、各地方要密切跟蹤戰略礦產流向，嚴防戰略礦產非法外流。

 

3. 首屆出口轉內銷商品博覽會將於2025年6月27日至29日在北京展覽館舉辦，為內地首個整合外貿產業鏈及國內流通渠道資源的創新型展會。本屆博覽會由新浪財經主辦，阿里巴巴、京東、拼多多、抖音電商聯合主辦，以「外貿優品　質敬中國」為主題，整合頭部電商平台資源，突破行業壁壘，通過首創「線上線下融合辦展」模式，搭建起外貿企業與國內流通渠道直連的高效平台。

 

4. 中國汽車工業協會今日公布的數據顯示，今年前4個月，中國汽車產銷量歷史上首次雙雙突破1000萬輛。據統計，1-4月，中國汽車產銷量分別完成1017.5萬輛和1006萬輛，同比分別增長12.9%和10.8%。其中，新能源汽車產銷量分別完成442.9萬輛和430萬輛，同比分別增長48.3%和46.2%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的42.7%。在出口方面，今年1至4月份，汽車出口193.7萬輛，同比增長6%。

 

5. 內地短視頻平台近日出現大量關於「運-20向巴基斯坦運送救援物資」的消息，相關消息以解放軍軍機的飛行短片，配以「印巴衝突」、「中國動真格了」、「印媒：這戰沒法打，中國運20五架次降落巴基斯坦」、「巴鐵必勝」、「大哥幫你找場子」等標籤或內文，引來極大迴響。解放軍空軍微博「人民空軍」對此發文回應，強調「此消息為不實信息！網絡不是法外之地！製作傳播涉軍謠言需負法律責任！」

 

6. 據《IT之家》報道，支付寶已於今年4月上線了語音通話功能，用戶可與好友進行語音溝通。據介紹，支付寶語音通話功能無變聲，保證真實性；支付寶也不會儲存通話內容。而從通話界面來看，支付寶語音通話支持開關麥克風、揚聲器，以及打開小窗等操作，還會在發起語音通話時在用戶暱稱下方直接顯示真實姓名。

 

7. 有內媒報道指，蘋果已向渠道商下發了調價通知，iPhone 16 Pro Max所有容量版本降價160美元(約人民幣1313.06元)；而iPhone 16 Pro的128GB版本降價176美元(約人民幣1445.27元)。有渠道商認為，蘋果此次降價是為618大促做準備。不過蘋果中國區客服回應稱，「目前沒有降價通知，請以官網價格為準。」

 

8. 國家統計局公布，4月全國居民消費價格（CPI）同比下降0.1%，連降三個月，降幅與3月持平。1-4月平均，PPI同比下降0.1%。4月，全國居民消費價格環比上漲0.1%。全國工業生產者出廠價格(PPI)方面，4月同比下降2.7%，跌幅擴大0.2個百分點，創6個月最大跌幅；環比則降0.4%；工業生產者購進價格同比下降2.7%，環比下降0.6%。1-4月平均，PPI和購進價格比上年同期均下降2.4%。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇？】五一不少內地機構收費自行組團來港行山，旅遊事務專員認為除檢控外，推廣教育效果將更佳，你是否認同？► 立即投票

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,895.86

最大成交額股票

深300502

新易盛 #

121.300

最大成交額股票

滬511190

信用債ETF

100.256

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02800 盈富基金
  • 23.520
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 127.400
  • 01929 周大福
  • 10.700
  • 01177 中國生物製藥
  • 4.050
  • 02306 樂華娛樂
  • 1.400
股份推介
  • 02510 德翔海運
  • 7.640
  • 目標︰$8.20
  • 02359 藥明康德
  • 62.900
  • 目標︰--
  • 00700 騰訊控股
  • 515.000
  • 目標︰$550.00
  • 01044 恒安國際
  • 22.300
  • 目標︰$24.00
  • 00300 美的集團
  • 77.500
  • 目標︰$82.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 515.000
  • 00005 滙豐控股
  • 89.950
  • 01211 比亞迪股份
  • 403.000
  • 00175 吉利汽車
  • 18.900
  • 03690 美團－Ｗ
  • 138.200
報章貼士
  • 09987 百勝中國
  • 356.800
  • 目標︰$440.00
  • 00168 青島啤酒股份
  • 54.650
  • 目標︰$60.00
  • 06690 海爾智家
  • 23.900
  • 目標︰$27.00
熱炒概念股
即時重點新聞

14/05/2025 09:23  恒指高開208點報23316，京東系績後高開，美團阿里亦升

14/05/2025 09:03  《盤前攻略》美國通脹放緩三大指數個別走，好友信心足恒指料高開

14/05/2025 08:23  【開市Ｇｏ】美通脹仍低，美鬆AI晶片出口，外賣平台內捲遭約談

14/05/2025 08:41  【關稅戰】國務院公告：中國今起降美國關稅至10%

14/05/2025 07:51  《國金頭條》美國CPI增幅創4年新低，標普收復年內跌幅

14/05/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒６１億元，買建行沽騰訊

14/05/2025 08:42  【大行炒Ｄ乜】京東績後獲升目標，麥格理升京東物流至中性

14/05/2025 09:38  《財資快訊》美電升報７﹒７９８７，一周及兩周均稍軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

關稅戰 | 中巴發布聯合聲明：貿易戰沒贏家，致力維護多邊主義新文章
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 京東首季經調整淨利潤按年增逾43%，至逾127億元人幣新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股 | 美國CPI增幅創4年新低，標普收復年內跌幅新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

無譜無符只好跪
人氣文章

FOCUS

寧德時代 | FOCUS | 此「寧王」非彼「雪王」，換電賽道臨雙考驗
人氣文章

生財有道

高息定存 | 中銀恒生齊減定存息，3個月及6個月存期失守3厘
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

泰國小眾品牌中尋寶！曼谷必逛4間人氣店：平替版Jil Sander、Y2K性感街頭風，秒入手不撞款！
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

舒適與時尚兼備：鈎織Polo Shirt到短袖Summer Knits，夏天織物首選！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

一段黑箱日誌，記一個找回希望的女子
健康好人生 Health Channel
人氣文章
婆孫同中風 高血壓是禍首？中風年輕化，六大預防貼士新文章
人氣文章
臀部肌肉伸展練習（2）！增強程度伸展練習，借助簡單工具，重點肌肉訓練
人氣文章
減肥｜專家列出8大瘦身陷阱：日行一萬步無意思、每周運動超過1個時間恐增加死亡風險
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2025 11:03
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2025 11:03
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2025 11:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/05/2025 10:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章國際動態14/05/2025
關稅戰 | 中巴發布聯合聲明：貿易戰沒贏家，致力維護多邊主義
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 中巴發布聯合聲明：貿易戰沒贏家，致力維護多邊主義

14/05/2025 09:30

關稅戰

高息定存 | 中銀恒生齊減定存息，3個月及6個月存期失守3厘

13/05/2025 16:57

貨幣攻略

中美關稅談判被忽視的看點

13/05/2025 15:06

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處