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神州經脈 | 美降小額包裹關稅，波音飛機傳恢復接收，人幣半年高

13/05/2025

　　中美貿易戰暫休兵，隔夜美股飆升，滬深股市亦已盡數收復了4月美國開徵對等關稅以來的跌幅。繼減關稅後，美國白宮又將來自中國的小額包裹從價關稅稅率從120%降低到54%，中國方面就傳出允許境內航空公司恢復接收波音飛機。氣氛好轉，滬深股市今日高開低走，三大指數收市漲跌不一。滬綜指收升0.17%，兩連升，報3374.87點，深成指跌0.13%，創業板指跌0.12%。兩市全天成交額1.29萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減169億或1.3%。

 

神州經脈 | 美降小額包裹關稅，波音飛機傳恢復接收，人幣半年高

習近平出席中拉論壇並致詞，再次強調關稅戰沒有贏家。（資料圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2012，較上個交易日4時30分收盤價升120點子，兩連升，續創2024年11月11日以來逾半年新高。人民幣中間價突破7.2，報7.1991，較上個交易日升75點子，兩連升，創4月7日以來逾一個月新高。

 

今日新聞精選

 

1. 中拉論壇第四屆部長級會議在北京舉行，國家主席習近平出席開幕式。他稱，關稅戰、貿易戰沒有贏家，霸凌霸道只會孤立自身。面對地緣政治和陣營對抗暗流湧動，單邊主義、保護主義逆流滋長，中方願同拉方攜手啟動五大工程：團結工程、發展工程、文明工程、和平工程、民生工程。為支持拉美和加勒比國家發展，中方將向拉方提供660億元人民幣信貸資金額度。

 

2. 美國總統特朗普12日表示，他可能會在本周末與中國國家主席習近平通話。他稱，兩國之間的談判已使兩國關係「重啟」，美國不希望傷害中國，自己最大目標是打開中國市場。美財長貝森特貝森特表示，剛與中國達成的貿易協議有助美國減少對中國的依賴，是策略性脫勾過程的一部分。他相信兩國談判代表將於數周後再次會談。他相信，中國現在已經認真看待阻止芬太尼流入美國一事，並將研究在處理非關稅壁壘方面能有甚麼作為。

 

3. 美國仍維持對華芬太尼關稅20%，中國外交部發言人林劍在今日的例行記者會表示，芬太尼是美國的問題，不是中國的問題，責任在美國自身。美方無視中方的善意，對中國無理加徵芬太尼關稅，這嚴重衝擊中美在禁毒領域的對話與合作，也嚴重損害中方利益。

 

4. 美國白宮當地時間12日發布總統修正行政命令，價值低於800美元小額包裹的從價關稅稅率，將從價關稅稅率從120%降低到54%。上述調整適用於所有來自內地、香港及澳門進口進入美國關稅區、用於消費的商品，或自倉庫提取用於消費的商品。維持每件小額郵遞物品100美元的從量關稅。

 

5. 中國據悉允許境內航空公司恢復接收波音飛機。據《彭博》引述知情人士表示，中國政府本周開始通知相關部門和國內航空公司，接收波音飛機將取決於航空公司自身商業需求，航空公司可以自行磋商、決定和安排何時恢復接收。

 

6. 瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，90天的暫緩期內中國企業可能持續對美國市場「搶出口」，目前認為2025年GDP增速或達到3.7%至4%，具體取決於美國對中國產品最終加徵關稅幅度和國內額外政策刺激加碼的實際規模。

 

7. 中美協議暫時降低互相加徵的高額關稅，摩根大通報告指，中美削減關稅的幅度大於預期，估計只要下調後的新關稅稅率在今年剩餘時間維持不變，中國全年GDP增長將達4.8%，而該行此前預測為4.1%。

 

8. 華為官宣nova 14系列及鴻蒙電腦新品發布會定檔5月19日，屆時，nova 14系列、鴻蒙電腦、音頻、穿戴等多款新品將亮相。另外，國際數據公司IDC發布數據顯示，今年一季度中國平板電腦市場出貨量852萬台，華為在該季度內佔據34.5%市場份額，穩居第一；Apple、小米、榮耀、聯想位列二至五位。

 

撰文：經濟通中國組

 

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