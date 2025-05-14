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電動車 | 哪吒汽車被申請破產，母公司被執行金額逾1億元

14/05/2025

電動車 | 哪吒汽車被申請破產，母公司被執行金額逾1億元

　　陷入財困的哪吒汽車被申請破產，據全國企業破產重整案件信息網消息，哪吒汽車關聯公司合眾新能源汽車股份有限公司新增一則破產審查案件，申請人為上海禹形廣告有限公司，經辦法院為浙江省嘉興市中級人民法院。

　　天眼查App顯示，合眾新能源汽車股份有限公司成立於2014年10月，法定代表人為方運舟，註冊資本約28.37億元人民幣，經營範圍包括新能源汽車整車及零部件的設計開發、生產、銷售及相關的諮詢服務等，由南寧民生新能源產業投資合夥企業（有限合夥）、北京華鼎新動力股權投資基金（有限合夥）、宜春市金合股權投資有限公司等共同持股。

　　此外，合眾新能源近期又新增了三則欠稅公告，欠稅總金額為215萬餘元人民幣，欠稅稅種為城鎮土地使用稅、印花稅、房產稅。天眼查並顯示，截至5月13日，合眾新能源名下涉及司法案件信息400多條，並多次被列為被執行人，被執行金額已超1.4億元人民幣。

傳收購哪吒汽車，豐田方面稱沒聽說

　　去年11月，哪吒汽車傳出大規模裁員、工廠停擺等消息，12月初哪吒汽車宣布因公司戰略，張勇不再擔任首席執行官，轉任公司顧問，由創始人、董事長方運舟兼任首席執行官。此後有消息指，停擺月餘的哪吒汽車桐鄉工廠今年1月初全面復工。3月，哪吒汽車獲得泰國汽車金融機構100億泰銖（約21.5億元人民幣）授信，並強調「哪吒汽車解散研發團隊」等信息不實，公司正進一步降本增效。4月，有傳張勇早在離職前辦理英國簽證，已身處英國，不過當時張勇回應稱，至今仍擔任哪吒汽車顧問，「為公司四處奔波融資」。

　　到周一（12日），有消息指豐田汽車正考慮收購哪吒汽車，不過內媒周二引述哪吒汽車工作人員稱，沒有收到相關消息；豐田汽車　（中國）　投資有限公司品牌溝通部部長徐一鳴也對此表示「真沒聽說」。

撰文：經濟通中國組

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