  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

神州經脈 | 中美互減關稅生效，稀土磁材獲准出口，滬指返三千四

14/05/2025

　　中美互減關稅今日（14日）中午正式生效，A股市場午後走高，滬綜指重返三千四，收報3403.95點，升0.86%，實現三連漲；深成指亦升0.64%，創業板指漲1.01%。滬深兩市全天成交1.3萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加253億元或2%。

 

神州經脈 | 中美互減關稅生效，稀土磁材獲准出口，滬指返三千四

中美互減關稅今日中午生效。（AP圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2083，較上個交易日4時30分收盤價跌71點子，止兩連升，全日在7.1920至7.2197之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報7.1956，較上個交易日升35點子，三連升，創4月3日以來近一個半月新高，但較市場預測偏弱143點，為去年11月初以來首見。

 

今日新聞精選

 

1. 中國和美國日內瓦會談達成協議，中國將對美國商品關稅從125%降至10%，美國同意將對中國商品的關稅自145%降至30%，今日中午12時（美東時間14日凌晨）正式生效。另外，對於美國繼續以芬太尼問題對華加徵20%關稅，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，中方對此採取的反制措施仍然有效。

 

2. 據內媒報道，5月12日關稅下調當晚，眾多美國買家湧入阿里國際站下單，並希望能盡快在一個月內完成生產，「因為後續貨物還要在海上漂一個月。大家都希望抓住90天的出貨窗口期」。阿里國際站表示，會持續投入擴大美國買家規模，幫助中國商家抓住90天出貨窗口期，同時加速建設本地倉網，幫助中國賣家接住接下來美國市場的採購增量。

 

3. MSCI公布2025年5月的指數季度調整結果。本次調整中，MSCI全球標準指數新增30雙個股，剔除61隻股票。具體到MSCI中國A股指數，新納入芯原股份、百利天恒、惠泰醫療、光線傳媒、海思科等5隻股票，剔除海信家電等15隻股票。除A股標的外，MSCI中國指數本次還新納入了一隻港股標的--重慶農村商業銀行，剔除了上海醫藥、中遠海能兩隻港股標的。調整結果將於2025年5月30日收盤後生效。

 

4. 據《路透》引述知情人士消息，中國已向至少四家稀土磁材生產商頒發了出口許可證，其中包括德國大眾汽車的供應商天和磁材，另中科三環、英思特和大地熊也獲得了許可。這是自中國政府上月限制出口以來首次頒發出口許可證。

 

5. 據《新浪科技》報道，騰訊今天發布全員信，涉及微信事業群調整。主要內容包括：成立電商產品部，負責微信內交易模式的探索，加速發展交易基建及交易生態，運營微信交易新模式；開放平台基礎部更名為開放平台部，負責微信公眾號和小程序產品的策劃、研發和運營工作。

 

6. 據《華爾街日報》引述知情人士報道，百度已在與瑞士Swiss Post旗下提供公共巴士服務的部門PostAuto進行商談，以便在瑞士推出蘿蔔快跑（Apollo Go）無人駕駛出租車服務。知情人士稱，百度計劃未來幾個月內在瑞士設立當地實體，並在今年年底前開始測試該技術。

 

7. 陷入財困的哪吒汽車被申請破產，據全國企業破產重整案件信息網消息，哪吒汽車關聯公司合眾新能源汽車股份有限公司新增一則破產審查案件，申請人為上海禹形廣告有限公司，經辦法院為浙江省嘉興市中級人民法院。

 

8. 在中國和哥倫比亞兩國元首共同見證下，國家發改委主任鄭柵潔與哥倫比亞有關部門今日簽署關於中哥共建「一帶一路」合作規劃，以及兩國於經濟發展領域交流合作的諒解備忘錄。中哥將推動在共建「一帶一路」合作規劃下各領域務實合作，實現互利共贏，並將在宏觀經濟、共建「一帶一路」倡議、經貿投資、可持續發展、數字經濟等領域開展政策分享與經驗交流。

 

撰文：經濟通中國組

 

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,896.21

最大成交額股票

深300502

新易盛 #

118.970

最大成交額股票

滬511360

短融ETF

111.793

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02800 盈富基金
  • 23.480
  • 01116 美亞控股
  • 0.260
  • 01119 創夢天地
  • 0.740
  • 00968 信義光能
  • 2.510
  • 01929 周大福
  • 11.020
股份推介
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 121.500
  • 目標︰$150.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 194.400
  • 目標︰$220.00
  • 02510 德翔海運
  • 7.210
  • 目標︰$8.20
  • 02359 藥明康德
  • 63.200
  • 目標︰--
  • 00700 騰訊控股
  • 514.000
  • 目標︰$550.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 121.500
  • 00700 騰訊控股
  • 514.000
  • 00001 長和
  • 44.900
  • 00005 滙豐控股
  • 90.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 50.750
報章貼士
  • 00700 騰訊控股
  • 514.000
  • 目標︰$620.00
  • 01208 五礦資源
  • 2.510
  • 目標︰$3.00
  • 01316 耐世特
  • 5.830
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

16/05/2025 09:26  【恒指季檢】季檢結果今日出爐，泡泡瑪特及百濟神州有望染藍

16/05/2025 09:23  恒指低開204點報23249，阿里績後低開6%，網易高開一成

16/05/2025 09:06  《盤前攻略》美股周四低開高走，阿里業績遜預期ADR急插逾7%

16/05/2025 08:23  【開市Ｇｏ】鮑公暗示改幣策框架，阿里業績遜預期，綠茶暗盤潛水

16/05/2025 09:01  【外圍經濟】鮑威爾警告長期利率或上升，暗示調整貨幣政策框架

16/05/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２﹒２１億元，買建行沽騰訊

16/05/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】大和升網易惟削阿里目標，信証升零跑目標價五成

16/05/2025 09:39  《財資快訊》美電軟報７﹒８０８２，一年拆息較上日升至２﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

比特幣 | Coinbase據報遭美SEC調查，股價挫超7%新文章
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 阿里巴巴第四季經調整純利298億元人幣按年增22%，遜預期新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

開市Go | 鮑公暗示改幣策框架，阿里業績遜預期，綠茶暗盤潛水新文章
品味生活
生活
人氣文章

飛常談．鄧飛

被西方史學界抹殺的抗戰：抗日戰爭紀念與教育活動不能忽略的兩個觀點之二
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

玄學面相︱「孖腸嘴人」雙唇厚突欠唇形︰愛發表但說話欠邏輯，問非所答易得罪人，心急人最怕遇到
人氣文章

影視娛樂

鄭裕玲專訪荷里活巨星湯告魯斯，成就解鎖！2023年開YouTube頻道愈來愈受歡迎
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

母親節禮物Last Call！Clé de Peau、Guerlain和La Prairie的最強貴婦級精華，讓媽媽綻放美麗光彩！
人氣文章

Fashion

母親節2025：媽媽最愛大容量手袋推薦！Dior最新 IT Bag D-Journey、Valextra散發低調奢華之美
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

灣仔意大利餐廳特色歌舞晚宴！ 鮮味洋溢焗銀鱈魚、炭烤羊扒配三重烹調馬鈴薯，注入南意風情！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
食道癌 │ 59歲南韓女星抗癌揭露：食道癌治療經歷與8大早期症狀，提前認識癌症風險
人氣文章
地震預警新發現！中大研究揭大地震前11個月出現1先兆
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/05/2025 10:01
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/05/2025 10:01
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/05/2025 10:01
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/05/2025 09:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話16/05/2025
比特幣 | Coinbase據報遭美SEC調查，股價挫超7%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

高息定存 | 滙豐恒生減定存息，3個月最高2.4厘，7日10...

15/05/2025 16:26

貨幣攻略

關稅戰 | 據報特斯拉計劃恢復從中國運送零件至美國

15/05/2025 10:14

關稅戰

特朗普中東行的商務之外

15/05/2025 10:10

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處