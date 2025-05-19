胡潤發布二十大中國新茶飲品牌，蜜雪、古茗、茶姬分列前三

胡潤研究院今日發布《2025胡潤中國新茶飲品牌TOP20》，蜜雪冰城(02097)、古茗(01364)、霸王茶姬、喜茶、滬上阿姨(02589)分列前五位，而第六至十位分別為茶百道(02555)、奈雪的茶(02150)、CoCo都可、益禾堂、書亦燒仙草。第十一至二十位分別為甜啦啦、1點點、一鳴真鮮奶吧、快樂番薯、檸季、爺爺不泡茶、茶顏悅色、LINLEE林里．手打檸檬茶、茉酸奶、悸動燒仙草。

新茶飲品牌茶葉用量佔中國茶葉總產量近10%

《2025胡潤中國新茶飲品牌TOP20》調研範圍為所有中國新茶飲品牌。信息來源為行業公開信息，評估標準包括基礎硬實力、專業領導力、社會影響力。胡潤集團董事長兼首席調研官胡潤表示，新茶飲產業已深度融入中國茶產業鏈條，新茶飲品牌所使用的茶葉量已佔到中國茶葉總產量的近10%。去年中國茶葉產量超過370萬噸，佔全球總產量的一半以上。

胡潤又指，中國茶產業正迎來屬於自己的品牌時代。年輕消費者對新茶飲的熱衷，重塑了傳統茶葉市場的格局。今年以來，中國新茶飲市場迎來一波上市潮，古茗、蜜雪冰城、霸王茶姬、滬上阿姨紛紛上市。在胡潤全球獨角獸及未來獨角獸榜單中，中國企業佔據全球食品飲料行業47家企業中的一半以上，達到26家，其中新茶飲品牌是榜單中的重要組成部分，例如喜茶、書亦燒仙草。

前四位新茶飲品牌有資格上榜胡潤中國500強

不僅如此，按照去年胡潤中國500強的上榜門檻--價值265億人民幣，有4個新茶飲品牌都有資格上榜，分別是蜜雪冰城、古茗、霸王茶姬和喜茶。新茶飲品牌已經成為中國茶行業中價值最高的品牌，頭部品牌背後的企業家也登上了胡潤百富榜。

撰文：經濟通中國組

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