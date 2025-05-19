神州經脈 | 消費投資遜預期，美債持有量退至第三，鴻蒙電腦發布

內地4月經濟數據好壞參半，滬深股市整體偏弱，滬綜指周一（19日）平收，報3367.58點，深成指跌0.08%，創業板收低0.33%。金融股、酒股走低，地產股向好，兩市成交錄得1.09萬元（人民幣．下同），較上個交易日微減30億元或0.3%。

華為正式發布搭載鴻蒙操作系統的電腦。(華為終端微博圖片)

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周一收報7.2125，較上個交易日4時30分收盤價跌88點子，創5月15日以來近一周新低，全日在7.2057至7.2178之間波動。周一人民幣兌一美元中間價報7.1916，較上個交易日升22點子，兩連升，創4月3日以來逾一個半月新高，和市場預測偏離141點。

今日新聞精選

1. 國家統計局公布，4月工業增加值同比增長6.1%，優於預期；固定資產投資同比增4%，社會消費品零售總額同比增5.1%，均不及預期。國家統計局新聞發言人付凌暉表示，總的來看，4月外部衝擊影響加大，但宏觀政策協同發力，國民經濟頂住壓力穩定增長。專家分析則認為，數據證實了中美貿易摩擦一定程度拖累了國內經濟，後續重點關注政府穩市場政策以及美聯儲降息節奏。

2. 國家統計局公布，4月城鎮調查失業率5.1%，較上月微降0.1個百分點。1-4月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，與上年同期持平。另外，首4月全國房地產開發投資同比下降10.3%，降幅較1-3月擴大0.4個百分點；同期新建商品房銷售面積同比下降2.8%，降幅比1-3月份收窄0.2個百分點；新建商品房銷售額27035億元，下降3.2%，降幅較1-3月擴大1.1個百分點。

3. 中國3月減持美國國債189億美元，是今年首次減持，規模減至7654億美元，英國超越中國，成為美國國債第二大持有國，中國退居第三大債權國。中國2019年是美國國債的最大持有國，但後來被日本所超越，今次則是英國20多年來首次持有量超過中國。日本、英國、加拿大和比利時等均在3月增持了美國國債，英國的持倉上升至7793億美元，超過中國的7654億美元；日本持有最多美債，達到1.13萬億美元，加拿大倉位也上升了201億美元至4262億美元。

4. 國家統計局公布2025年4月份商品住宅銷售價格變動情況統計數據。國家統計局城市司統計師王中華解讀數據稱，4月份，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比持平或略降，同比降幅均持續收窄。《路透》根據數據測算，4月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅連續第六個月縮窄至4.0%；環比再次持平。經測算，4月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有22個（上月24個）；下跌45個（上月41個）；持平的有3個（上月5個）。

5. 華為周一下午舉行nova 14系列及鴻蒙電腦新品發布會，正式發布首次應用鴻蒙操作系統的個人電腦--全球首款鴻蒙摺疊電腦華為MateBook Fold非凡大師，以及華為MateBook Pro。央視報道指，這標誌著國產操作系統在個人電腦領域實現重要突破。MateBook Fold非凡大師及HUAWEI MateBook Pro重量分別為970克及1.16公斤，起售價分別為23999元及7999元。

6. 華為在發布會上正式發布華為nova 14系列手機，其中nova 14起售價為2699元，nova 14 Pro起售價為3499元，nova 14 Ultra起售價為4199元。據介紹，nova 14系列全面搭載HarmonyOS 5系統，首次搭載紅楓多光譜原色鏡頭；標配雙向北斗衛星消息，支持北斗衛星圖片消息、北斗衛星短信（文字及位置坐標）等。

7. 深交所周一起一連兩天在深圳舉辦2025全球投資者大會。中證監副主席李明表示，近期將出台深化科創板、創業板改革政策措施，又表示將優化合格境外投資者（QFII）等機制安排，支持符合條件的外資機構申請新業務、設立新產品，不斷健全跨境金融服務體系。深交所理事長沙雁則稱，將持續優化深港通機制，積極推動REITs納入深港通標的，穩步拓展跨境ETF產品互聯互通和指數產品交叉掛牌，

8. 英偉達CEO黃仁勳周一在北流舉行台北電腦展首場主題演講，宣布英偉達台灣辦公室將設於台北市的北投士林科技園區。此外，黃仁勳提出以NVLink為基礎，連接144顆Blackwell晶片，攜手多數由台灣生態系聯合打造超大型虛擬AI核心的圖形處理器（GPU）。他並宣布，將與台積電、鴻海集團合作，在台灣打造第一座大型AI超級電腦，作為台灣AI基礎設施和AI生態系統的基石。

撰文：經濟通中國組

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