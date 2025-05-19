  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

神州經脈 | 消費投資遜預期，美債持有量退至第三，鴻蒙電腦發布

19/05/2025

　　內地4月經濟數據好壞參半，滬深股市整體偏弱，滬綜指周一（19日）平收，報3367.58點，深成指跌0.08%，創業板收低0.33%。金融股、酒股走低，地產股向好，兩市成交錄得1.09萬元（人民幣．下同），較上個交易日微減30億元或0.3%。

　

神州經脈 | 消費投資遜預期，美債持有量退至第三，鴻蒙電腦發布

華為正式發布搭載鴻蒙操作系統的電腦。(華為終端微博圖片)

　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周一收報7.2125，較上個交易日4時30分收盤價跌88點子，創5月15日以來近一周新低，全日在7.2057至7.2178之間波動。周一人民幣兌一美元中間價報7.1916，較上個交易日升22點子，兩連升，創4月3日以來逾一個半月新高，和市場預測偏離141點。

　

今日新聞精選

　

1. 國家統計局公布，4月工業增加值同比增長6.1%，優於預期；固定資產投資同比增4%，社會消費品零售總額同比增5.1%，均不及預期。國家統計局新聞發言人付凌暉表示，總的來看，4月外部衝擊影響加大，但宏觀政策協同發力，國民經濟頂住壓力穩定增長。專家分析則認為，數據證實了中美貿易摩擦一定程度拖累了國內經濟，後續重點關注政府穩市場政策以及美聯儲降息節奏。

　

2. 國家統計局公布，4月城鎮調查失業率5.1%，較上月微降0.1個百分點。1-4月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，與上年同期持平。另外，首4月全國房地產開發投資同比下降10.3%，降幅較1-3月擴大0.4個百分點；同期新建商品房銷售面積同比下降2.8%，降幅比1-3月份收窄0.2個百分點；新建商品房銷售額27035億元，下降3.2%，降幅較1-3月擴大1.1個百分點。

　

3. 中國3月減持美國國債189億美元，是今年首次減持，規模減至7654億美元，英國超越中國，成為美國國債第二大持有國，中國退居第三大債權國。中國2019年是美國國債的最大持有國，但後來被日本所超越，今次則是英國20多年來首次持有量超過中國。日本、英國、加拿大和比利時等均在3月增持了美國國債，英國的持倉上升至7793億美元，超過中國的7654億美元；日本持有最多美債，達到1.13萬億美元，加拿大倉位也上升了201億美元至4262億美元。

　

4. 國家統計局公布2025年4月份商品住宅銷售價格變動情況統計數據。國家統計局城市司統計師王中華解讀數據稱，4月份，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比持平或略降，同比降幅均持續收窄。《路透》根據數據測算，4月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅連續第六個月縮窄至4.0%；環比再次持平。經測算，4月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有22個（上月24個）；下跌45個（上月41個）；持平的有3個（上月5個）。

　

5. 華為周一下午舉行nova 14系列及鴻蒙電腦新品發布會，正式發布首次應用鴻蒙操作系統的個人電腦--全球首款鴻蒙摺疊電腦華為MateBook Fold非凡大師，以及華為MateBook Pro。央視報道指，這標誌著國產操作系統在個人電腦領域實現重要突破。MateBook Fold非凡大師及HUAWEI MateBook Pro重量分別為970克及1.16公斤，起售價分別為23999元及7999元。

　

6. 華為在發布會上正式發布華為nova 14系列手機，其中nova 14起售價為2699元，nova 14 Pro起售價為3499元，nova 14 Ultra起售價為4199元。據介紹，nova 14系列全面搭載HarmonyOS 5系統，首次搭載紅楓多光譜原色鏡頭；標配雙向北斗衛星消息，支持北斗衛星圖片消息、北斗衛星短信（文字及位置坐標）等。

　

7. 深交所周一起一連兩天在深圳舉辦2025全球投資者大會。中證監副主席李明表示，近期將出台深化科創板、創業板改革政策措施，又表示將優化合格境外投資者（QFII）等機制安排，支持符合條件的外資機構申請新業務、設立新產品，不斷健全跨境金融服務體系。深交所理事長沙雁則稱，將持續優化深港通機制，積極推動REITs納入深港通標的，穩步拓展跨境ETF產品互聯互通和指數產品交叉掛牌，

　

8. 英偉達CEO黃仁勳周一在北流舉行台北電腦展首場主題演講，宣布英偉達台灣辦公室將設於台北市的北投士林科技園區。此外，黃仁勳提出以NVLink為基礎，連接144顆Blackwell晶片，攜手多數由台灣生態系聯合打造超大型虛擬AI核心的圖形處理器（GPU）。他並宣布，將與台積電、鴻海集團合作，在台灣打造第一座大型AI超級電腦，作為台灣AI基礎設施和AI生態系統的基石。

　

撰文：經濟通中國組

　

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！► 立即了解

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,898.17

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 42,677.24
    -114.83 (-0.268%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,940.46
    -23.14 (-0.388%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 19,142.71
    -72.75 (-0.379%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.645
變動率︰+4.967%
較港股︰-5.48%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升6.946
變動率︰+1.371%
較港股︰+0.23%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升46.766
變動率︰+1.271%
較港股︰+0.79%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌12.930
變動率︰-2.709%
較港股︰-3.22%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升27.580
變動率︰+1.846%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升125.180
變動率︰+1.805%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌24.710
變動率︰-1.750%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌17.500
變動率︰-8.040%
精選美股 More
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升27.990
變動率︰+6.063%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升3.020
變動率︰+4.138%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰升101.720
變動率︰+4.008%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升16.920
變動率︰+3.867%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/05/2025 16:24 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：20/05/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/05/2025 16:24 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08179 百利達集團控股
  • 0.027
  • 09999 網易－Ｓ
  • 189.000
  • 00489 東風集團股份
  • 4.370
  • 00697 首程控股
  • 1.680
  • 00412 山高控股
  • 7.630
股份推介
  • 01299 友邦保險
  • 66.850
  • 目標︰$74.60
  • 09699 順豐同城
  • 11.000
  • 目標︰--
  • 00293 國泰航空
  • 10.360
  • 目標︰$12.00
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 121.700
  • 目標︰$150.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 208.200
  • 目標︰$220.00
人氣股
  • 03750 寧德時代
  • 306.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 121.700
  • 00016 新鴻基地產
  • 82.000
  • 00700 騰訊控股
  • 517.000
  • 00001 長和
  • 45.550
報章貼士
  • 01099 國藥控股
  • 18.540
  • 目標︰$20.20
  • 09699 順豐同城
  • 11.000
  • 目標︰--
  • 01876 百威亞太
  • 8.530
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

20/05/2025 16:45  《盤後部署》內地降貸恒指藉勢升，藥股有炒作復星醫藥仍落後

20/05/2025 18:29  新世界(00017)據報尋求6月底前為875億元貸款再融資

20/05/2025 18:12  嗶哩嗶哩(9626)首季經調整淨利潤3.6億人幣，按年虧轉盈

20/05/2025 16:08  《新股掛牌》寧德收高逾16%，每手賺4320，成交逾82億元

20/05/2025 18:33  《匯思－余偉文》金管局:港匯港息走勢變數仍多，低利率未必持續

20/05/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６３﹒３２億元，買美團沽小米

20/05/2025 08:31  【大行炒Ｄ乜】零跑汽車績後獲大行升目標，大摩高盛點評地產股

20/05/2025 16:38  《財資快訊》美電漲報７﹒８２８６，兩周拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 存貸利率同下調，首4月關稅收入跌，青年失業率降新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

醫藥股 | 三生製藥獲輝瑞購新藥獨家許可，恒瑞醫藥招股反應佳，醫藥股落鑊炒可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地4月青年失業率降至15.8%，創四個月新低新文章
品味生活
生活
人氣文章

財識兼收．止凡

一個比巴菲特更穩陣的操作
人氣文章

Foodie What’s On

飲食著數︱鴻福堂自家燒賣 $10/份、Häagen-Dazs芒果甜品特飲買一送一，齊柏林熱狗$10十件雞塊及熱狗優惠
人氣文章

風水蔣知識

端午節陽氣盛午時水可辟邪、飲用可強身健體？招財午時水旺財？教你簡單製作步驟，食粽子旺文昌？
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

法國五月｜和居港法藉插畫家Christine Cappio的一場速寫香港對談：「如此美好的城市，怎能不提筆描繪？」
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

天橋上亮眼的時尚細節：撞色Piping滾邊設計，增添夏日休閒感 ！
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

藝術在巴黎：坐在塞納河左岸的花神咖啡館，恍如擁有了整個城市
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
肝病惡化艾威太太病逝，終年61歲，發長文悼念愛妻，揭肝功能衰退4大警號新文章
人氣文章
限額免費檢查！深圳種植牙最新優惠價¥3,680｜長者醫療券適用 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/05/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/05/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/05/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/05/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事20/05/2025
神州經脈 | 存貸利率同下調，首4月關稅收入跌，青年失業率降
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

拜登確診患癌，記者寫書揭秘

20/05/2025 16:49

大國博弈

美國評級下調，象徵意義大過實際意義

18/05/2025 19:00

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處