  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

內銀｜六大行集體下調存款利率，股份及地方銀行將依次跟進

20/05/2025

建行、招行等下調存款利率，一年定存破1%

　　

　　內地銀行集體下調存款利率，至今日早上10時，六大國有銀行工行、農行、建行、中行、交行及郵儲銀行官網，以及招商銀行官網已全部更新儲蓄存款利率表、人民幣存款利率表、掛牌利率表等，利率調整自2025年5月20日起執行，是年內首次減息，最高降幅25個基點。

 

　　活期利率：0.05%，下調5個基點

 

　　定期整存整取：三個月0.65%、半年0.85%、一年0.95%、二年1.05%，下調15個基點

 

　　定期整存整取：三年1.25%、五年1.3%；下調25個基點

 

　　定期零存整取、整存零取、存本取息三種期限：下調15個基點

 

　　7天期通知存款利率：0.3%，下調15個基點

 

　　國有大行上一次集中下調定期存款利率，在2024年10月。值得關注的是，每一輪存款利率下調一般由國有大行開啟，股份行、地方中小銀行依次跟進。

 

人行政策利率調整，銀行年內首降存款利率下調

 

　　此次調整是銀行年內首次存款利率下調，市場普遍認為與近期人行的政策利率調整有關。

 

　　5月7日，人行行長潘功勝在國新辦新聞發布會上宣布下調政策利率0.1個百分點，經過市場化利率傳導，預計將帶動貸款市場報價利率（LPR）隨之下行0.1個百分點。同時，也將通過利率自律機制引導商業銀行相應下調存款利率。

 

　　人行在《2025年第一季度中國貨幣政策執行報告》提出，積極落地5月推出的一攬子金融政策。把促進物價合理回升作為把握貨幣政策的重要考量，推動物價保持在合理水平。暢通貨幣政策傳導機制，進一步完善利率調控框架，持續強化利率政策的執行和監督，降低銀行負債成本，推動社會綜合融資成本下降。

 

分析：存款降息來臨，攬儲難度增，理財規模將增量

 

　　中信證券首席經濟學家明明分析指出，新一輪存款降息來臨，有利於銀行控制利息成本，但也會加大攬儲難度，銀行理財等低風險資管產品將迎來增量資金，年內銀行理財規模有望觸達33萬億元人民幣。

 

撰文：經濟通中國組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

08179

百利達集團控股

0.027

異動股

09999

網易－Ｓ

189.000

異動股

00489

東風集團股份

4.370

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 42,677.24
    -114.83 (-0.268%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,940.46
    -23.14 (-0.388%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 19,142.71
    -72.75 (-0.379%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.645
變動率︰+4.967%
較港股︰-5.48%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升6.947
變動率︰+1.371%
較港股︰+0.25%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升46.767
變動率︰+1.271%
較港股︰+0.79%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌12.930
變動率︰-2.709%
較港股︰-3.22%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升27.580
變動率︰+1.846%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升125.180
變動率︰+1.805%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌24.710
變動率︰-1.750%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌17.500
變動率︰-8.040%
精選美股 More
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升27.990
變動率︰+6.063%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升3.020
變動率︰+4.138%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰升101.720
變動率︰+4.008%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升16.920
變動率︰+3.867%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/05/2025 16:25 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：20/05/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/05/2025 16:25 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08179 百利達集團控股
  • 0.027
  • 09999 網易－Ｓ
  • 189.000
  • 00489 東風集團股份
  • 4.370
  • 00697 首程控股
  • 1.680
  • 00412 山高控股
  • 7.630
股份推介
  • 01299 友邦保險
  • 66.850
  • 目標︰$74.60
  • 09699 順豐同城
  • 11.000
  • 目標︰--
  • 00293 國泰航空
  • 10.360
  • 目標︰$12.00
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 121.700
  • 目標︰$150.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 208.200
  • 目標︰$220.00
人氣股
  • 03750 寧德時代
  • 306.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 121.700
  • 00016 新鴻基地產
  • 82.000
  • 00700 騰訊控股
  • 517.000
  • 00001 長和
  • 45.550
報章貼士
  • 01099 國藥控股
  • 18.540
  • 目標︰$20.20
  • 09699 順豐同城
  • 11.000
  • 目標︰--
  • 01876 百威亞太
  • 8.530
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

20/05/2025 16:45  《盤後部署》內地降貸恒指藉勢升，藥股有炒作復星醫藥仍落後

20/05/2025 18:29  新世界(00017)據報尋求6月底前為875億元貸款再融資

20/05/2025 18:12  嗶哩嗶哩(9626)首季經調整淨利潤3.6億人幣，按年虧轉盈

20/05/2025 16:08  《新股掛牌》寧德收高逾16%，每手賺4320，成交逾82億元

20/05/2025 18:33  《匯思－余偉文》金管局:港匯港息走勢變數仍多，低利率未必持續

20/05/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６３﹒３２億元，買美團沽小米

20/05/2025 08:31  【大行炒Ｄ乜】零跑汽車績後獲大行升目標，大摩高盛點評地產股

20/05/2025 16:38  《財資快訊》美電漲報７﹒８２８６，兩周拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 存貸利率同下調，首4月關稅收入跌，青年失業率降新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

醫藥股 | 三生製藥獲輝瑞購新藥獨家許可，恒瑞醫藥招股反應佳，醫藥股落鑊炒可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地4月青年失業率降至15.8%，創四個月新低新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

人氣烘焙咖啡店Soft Thunder推出升級版「千層脆片蛋撻」！加推出新口味「咖啡黑糖麻糬千層脆片蛋撻」
人氣文章

Member Zone

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！
人氣文章

Foodie What’s On

中環新開業 巴黎小酒館風格餐廳！放下法國菜的拘謹 主菜及甜品分量豐富 輕鬆跟朋友分享美食
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

LUSH誕生30周年：從擴香浴油到香氛蠟燭，鎂鹽按摩芭以外的私心推介！
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

藝術在巴黎：坐在塞納河左岸的花神咖啡館，恍如擁有了整個城市
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

Dr. Sex中年男士解惑！哪些生活習慣影響硬度？藍丸子背後的原理是甚麼？坊間各式增大方法超誇張！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
去年灣仔交通意外致命案：整形名醫及女乘客不幸遇難，女司機認衝紅燈判囚2年
人氣文章
57歲吳婉芳兒子製作母親節曲奇，超級凍齡狀態曝光，分享佛系保養5招，睡前堅持做1件事
人氣文章
80歲CEO為愛妻二次創業   研發新式電動升降椅，讓長者輕鬆站起來新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/05/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/05/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/05/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/05/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事20/05/2025
神州經脈 | 存貸利率同下調，首4月關稅收入跌，青年失業率降
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

拜登確診患癌，記者寫書揭秘

20/05/2025 16:49

大國博弈

美國評級下調，象徵意義大過實際意義

18/05/2025 19:00

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處