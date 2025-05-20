內銀｜六大行集體下調存款利率，股份及地方銀行將依次跟進

內地銀行集體下調存款利率，至今日早上10時，六大國有銀行工行、農行、建行、中行、交行及郵儲銀行官網，以及招商銀行官網已全部更新儲蓄存款利率表、人民幣存款利率表、掛牌利率表等，利率調整自2025年5月20日起執行，是年內首次減息，最高降幅25個基點。

活期利率：0.05%，下調5個基點

定期整存整取：三個月0.65%、半年0.85%、一年0.95%、二年1.05%，下調15個基點

定期整存整取：三年1.25%、五年1.3%；下調25個基點

定期零存整取、整存零取、存本取息三種期限：下調15個基點

7天期通知存款利率：0.3%，下調15個基點

國有大行上一次集中下調定期存款利率，在2024年10月。值得關注的是，每一輪存款利率下調一般由國有大行開啟，股份行、地方中小銀行依次跟進。

人行政策利率調整，銀行年內首降存款利率下調

此次調整是銀行年內首次存款利率下調，市場普遍認為與近期人行的政策利率調整有關。

5月7日，人行行長潘功勝在國新辦新聞發布會上宣布下調政策利率0.1個百分點，經過市場化利率傳導，預計將帶動貸款市場報價利率（LPR）隨之下行0.1個百分點。同時，也將通過利率自律機制引導商業銀行相應下調存款利率。

人行在《2025年第一季度中國貨幣政策執行報告》提出，積極落地5月推出的一攬子金融政策。把促進物價合理回升作為把握貨幣政策的重要考量，推動物價保持在合理水平。暢通貨幣政策傳導機制，進一步完善利率調控框架，持續強化利率政策的執行和監督，降低銀行負債成本，推動社會綜合融資成本下降。

分析：存款降息來臨，攬儲難度增，理財規模將增量

中信證券首席經濟學家明明分析指出，新一輪存款降息來臨，有利於銀行控制利息成本，但也會加大攬儲難度，銀行理財等低風險資管產品將迎來增量資金，年內銀行理財規模有望觸達33萬億元人民幣。

撰文：經濟通中國組

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