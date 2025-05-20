深圳港集團就投資境外上市項目選聘財務顧問，與長和同擁鹽田港

深圳港集團近日作為採購單位發布《關於選聘參與投資境外某上市主體項目財務顧問服務機構市場詢價公告》、《深圳港集團有限公司投資境外某上市主體項目專項法律服務市場詢價公告》、《關於選聘參與投資境外某上市主體項目稅務籌劃服務機構市場詢價公告市場詢價公告》。

其中，財務顧問服務內容包括股權收購財務顧問服務，完成標的資產及相關公司的投資可行性研究；風險評估；境外投資項目的交易結構、項目公司或平台公司設置等方案，例如負責跨境資本運作方案的整體設計，協助參與跟發行主體等核心參與方的商務談判及磋商協議條款。

與和記港口合資成立鹽田國際

據深圳港集團官網介紹，集團成立於1985年，是深圳市屬世界級港口產業集團，擁有51.5公里岸線、國內外15個港航項目，包括位處深圳港中翼的國際性綜合交通樞紐、亞太地區重要航運樞紐--鹽田港區。集團旗下深圳市鹽田港股份有限公司(深:000088)於1997年7月成立，同月於深交所上市，參股企業包括鹽田國際集裝箱碼頭有限公司（一、二期）、深圳鹽田西港區碼頭有限公司、鹽田三期國際集裝箱碼頭有限公司等。

鹽田區政府網站則介紹，鹽田國際集裝箱碼頭有限公司（下稱「鹽田國際」）包含鹽田國際集裝箱碼頭有限公司、鹽田三期國際集裝箱碼頭有限公司、深圳鹽田西港區碼頭有限公司，於1993年由香港和記港口與鹽田港集團合資成立，是中國首個由外方控股經營的大型基礎設施項目。

而據「鹽田國際」官網介紹，鹽田國際集裝箱碼頭是和記港口信托屬下之機構，亦是和記港口環球網絡的一員，與其旗下港口及物流成員共享集團資源。和記港口集團是長江和記實業旗下之港口及相關服務機構。

撰文：經濟通中國組

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情