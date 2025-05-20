  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

深圳港集團就投資境外上市項目選聘財務顧問，與長和同擁鹽田港

20/05/2025

深圳港集團就投資境外上市項目選聘財務顧問，與長和同擁鹽田港

 

　　深圳港集團近日作為採購單位發布《關於選聘參與投資境外某上市主體項目財務顧問服務機構市場詢價公告》、《深圳港集團有限公司投資境外某上市主體項目專項法律服務市場詢價公告》、《關於選聘參與投資境外某上市主體項目稅務籌劃服務機構市場詢價公告市場詢價公告》。

 

　　其中，財務顧問服務內容包括股權收購財務顧問服務，完成標的資產及相關公司的投資可行性研究；風險評估；境外投資項目的交易結構、項目公司或平台公司設置等方案，例如負責跨境資本運作方案的整體設計，協助參與跟發行主體等核心參與方的商務談判及磋商協議條款。

 

與和記港口合資成立鹽田國際

 

　　據深圳港集團官網介紹，集團成立於1985年，是深圳市屬世界級港口產業集團，擁有51.5公里岸線、國內外15個港航項目，包括位處深圳港中翼的國際性綜合交通樞紐、亞太地區重要航運樞紐--鹽田港區。集團旗下深圳市鹽田港股份有限公司(深:000088)於1997年7月成立，同月於深交所上市，參股企業包括鹽田國際集裝箱碼頭有限公司（一、二期）、深圳鹽田西港區碼頭有限公司、鹽田三期國際集裝箱碼頭有限公司等。

 

　　鹽田區政府網站則介紹，鹽田國際集裝箱碼頭有限公司（下稱「鹽田國際」）包含鹽田國際集裝箱碼頭有限公司、鹽田三期國際集裝箱碼頭有限公司、深圳鹽田西港區碼頭有限公司，於1993年由香港和記港口與鹽田港集團合資成立，是中國首個由外方控股經營的大型基礎設施項目。

 

　　而據「鹽田國際」官網介紹，鹽田國際集裝箱碼頭是和記港口信托屬下之機構，亦是和記港口環球網絡的一員，與其旗下港口及物流成員共享集團資源。和記港口集團是長江和記實業旗下之港口及相關服務機構。

 

撰文：經濟通中國組

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

08179

百利達集團控股

0.027

異動股

09999

網易－Ｓ

189.000

異動股

00489

東風集團股份

4.370

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 42,677.24
    -114.83 (-0.268%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,940.46
    -23.14 (-0.388%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 19,142.71
    -72.75 (-0.379%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.645
變動率︰+4.967%
較港股︰-5.48%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升6.946
變動率︰+1.371%
較港股︰+0.23%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升46.766
變動率︰+1.271%
較港股︰+0.79%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌12.930
變動率︰-2.709%
較港股︰-3.22%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升27.580
變動率︰+1.846%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升125.180
變動率︰+1.805%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌24.710
變動率︰-1.750%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌17.500
變動率︰-8.040%
精選美股 More
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升27.990
變動率︰+6.063%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升3.020
變動率︰+4.138%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰升101.720
變動率︰+4.008%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升16.920
變動率︰+3.867%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/05/2025 16:25 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：20/05/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/05/2025 16:25 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08179 百利達集團控股
  • 0.027
  • 09999 網易－Ｓ
  • 189.000
  • 00489 東風集團股份
  • 4.370
  • 00697 首程控股
  • 1.680
  • 00412 山高控股
  • 7.630
股份推介
  • 01299 友邦保險
  • 66.850
  • 目標︰$74.60
  • 09699 順豐同城
  • 11.000
  • 目標︰--
  • 00293 國泰航空
  • 10.360
  • 目標︰$12.00
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 121.700
  • 目標︰$150.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 208.200
  • 目標︰$220.00
人氣股
  • 03750 寧德時代
  • 306.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 121.700
  • 00016 新鴻基地產
  • 82.000
  • 00700 騰訊控股
  • 517.000
  • 00001 長和
  • 45.550
報章貼士
  • 01099 國藥控股
  • 18.540
  • 目標︰$20.20
  • 09699 順豐同城
  • 11.000
  • 目標︰--
  • 01876 百威亞太
  • 8.530
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

20/05/2025 16:45  《盤後部署》內地降貸恒指藉勢升，藥股有炒作復星醫藥仍落後

20/05/2025 18:29  新世界(00017)據報尋求6月底前為875億元貸款再融資

20/05/2025 18:12  嗶哩嗶哩(9626)首季經調整淨利潤3.6億人幣，按年虧轉盈

20/05/2025 16:08  《新股掛牌》寧德收高逾16%，每手賺4320，成交逾82億元

20/05/2025 18:33  《匯思－余偉文》金管局:港匯港息走勢變數仍多，低利率未必持續

20/05/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６３﹒３２億元，買美團沽小米

20/05/2025 08:31  【大行炒Ｄ乜】零跑汽車績後獲大行升目標，大摩高盛點評地產股

20/05/2025 16:38  《財資快訊》美電漲報７﹒８２８６，兩周拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 存貸利率同下調，首4月關稅收入跌，青年失業率降新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

醫藥股 | 三生製藥獲輝瑞購新藥獨家許可，恒瑞醫藥招股反應佳，醫藥股落鑊炒可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地4月青年失業率降至15.8%，創四個月新低新文章
品味生活
生活
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

一家無聊的公司——螞蟻集團
人氣文章

立會透視鏡．馬天娜

尚海龍議員透過立法會辦公室「搵著數」？
人氣文章

手機情報站．徐帥

破格設計勁吸睛！Samsung Galaxy S25 Edge鈦金屬超薄機身耳目一新，規格及功能頂級內外兼備
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

天橋上亮眼的時尚細節：撞色Piping滾邊設計，增添夏日休閒感 ！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《雷霆特攻隊*》，MCU送院途中的奇蹟
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

荔枝角新宿風情居酒屋！一站式品嘗日本各地B級美食：北海道海鮮野菜鏘鏘燒、廣島牛腸天婦羅、名古屋鰻魚飯三食
健康好人生 Health Channel
人氣文章
80cm患玻璃骨女富豪宣布離婚後突直播15小時千里追夫，感人復合全城震驚
人氣文章
70歲馮寶寶移居大馬罕有亮相，皮膚白嫩狀態佳，曾兩度離婚患情緒病
人氣文章
食道癌 │ 59歲南韓女星抗癌揭露：食道癌治療經歷與8大早期症狀，提前認識癌症風險
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/05/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/05/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/05/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/05/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事20/05/2025
神州經脈 | 存貸利率同下調，首4月關稅收入跌，青年失業率降
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

拜登確診患癌，記者寫書揭秘

20/05/2025 16:49

大國博弈

美國評級下調，象徵意義大過實際意義

18/05/2025 19:00

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處