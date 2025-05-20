神州經脈 | 存貸利率同下調，首4月關稅收入跌，青年失業率降

人行今日（20日）宣布5月貸款市場報價利率(LPR)降息10個基點，聯動掛勾存款利率同步調降，兼顧穩定銀行淨息差及經濟穩增長，為5月降息劃上句號。分析人士認為，跟隨此前利率錨七天逆回購利率降息步伐，LPR此次降息並不意外，幅度亦偏保守。

中國5月LPR下調10個基點，多家內銀存款利率同日調降5-25個基點。（資料圖片）

滬深股市三大指數收升，滬綜指全日升0.38%，報3380.48點，深成指及創業板指均升0.77%。兩市成交1.17萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升832億元或7.7%。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2207，較上個交易日4時30分收盤價跌82點子，兩連跌，創5月9日以來逾一周新低，全日在7.2153至7.2257之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1931，較上個交易日跌15點子，止兩連升，和市場預測偏離181點。

今日新聞精選

1. 國家主席習近平5月19日至20日先後到河南洛陽、鄭州考察調研。習近平強調，河南要認真落實黨中央關於中部地區加快崛起、黃河流域生態保護和高質量發展等戰略部署，著力建設現代化產業體系和農業強省，著力改善民生、加強社會治理，著力加強生態環境保護，著力推動文化繁榮興盛，以高質量發展和高效能治理奮力譜寫中原大地推進中國式現代化新篇章。

2. 中國5月貸款市場報價利率（LPR）打破連續六個月穩勢，降息10個基點，5年期以上LPR降至3.5%，1年期LPR降至3%；國有六大行及多家股份行存款利率同日調降，降幅5-25個基點。這是LPR自去年10月以來首次下調。此前於5月7日，7天期逆回購操作利率下調了10個基點，人行行長潘功勝曾稱這將帶動LPR下行0.1個百分點。有分析認為，雖然關稅戰降溫，但外部環境仍面臨很大不確定性，國內穩增長政策還不能鬆勁，預計下半年人行還會繼續降息，LPR報價仍有下行空間

3. 財政部、人民銀行今日進行兩個月期和三個月期國庫現金定存招標，規模各1200億元，兩個期限中標利率均跌穿2%，分別為1.81%及1.82%，其中三個月期利率（1.82%）創近16年來新低，兩個月期利率（1.81%）創2019年首次出現同期限利率以來新低。市場人士指出，在人行此前降準降息後，今日銀行存款利率下調落地，國庫現金定存利率亦追隨降勢。

4. 國家統計局發布4月份分年齡組失業率數據。4月份，全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為15.8%，較3月下降0.7個百分點，為去年12月以來四個月新低。不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為7.1%，較3月下降0.1個百分點，為今年1月以來新低。不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為4.0%，亦較3月下降0.1個百分點，同樣是今年1月以來新低。

5. 中國財政部公布，1-4月，全國一般公共預算收入80616億元，同比下降0.4%。其中，全國稅收收入65556億元，同比下降2.1%，降幅比一季度收窄1.4個百分點；4月全國稅收收入同比增長1.9%，增速由負轉正。首4月非稅收入15060億元，同比增長7.7%。1-4月，主要稅收收入項目當中，關稅686億元，同比下降12.1%，較一季度關稅483億元，同比下降14.8%，跌幅收窄。印花稅1614億元，同比增長18.9%，其中證券交易印花稅535億元，同比增長57.8%。

6. 中國外交部長王毅將出席於5月30日（下周五）在香港舉行的《關於建立國際調解院的公約》（下稱《公約》）簽署儀式。外交部發言人毛寧今日在外交部例行記者會上介紹，2022年，中國與近20個立場相近的國家共同發起建立國際調解院的倡議。經過共同努力，已經完成《公約》談判，並一致同意國際調解院總部設在香港。國際調解院著眼以調解定分止爭，將成為全球首個專門通過調解解決國際爭端的政府間法律組織，是維護《聯合國憲章》宗旨原則的重要機制。

7. 國家發改委今日舉行例行記者會，發言人李超表示，將在加快落實既定政策的基礎上，會同有關部門加快推出穩就業穩經濟推動高質量發展的若干舉措，大部分政策舉措將按計劃在6月底前落地。另外，國新辦今日舉行記者會介紹《關於持續推進城市更新行動的意見》有關情況，國家發改委固定資產投資司負責人趙成峰在會上表示，今年中央預算內投資專門設立城市更新的專項，支持城市更新相關的公益性基礎設施和公共服務設施建設。目前發改委正組織計劃申報和項目評審等工作，將於今年的6月底前下達2025年城市更新專項中央預算內投資計劃。

8. 中美貿易摩擦降溫，美國商務部默默將先前對華為昇騰芯片的嚴厲表述「在世界任何地方使用華為昇騰芯片均違反美國出口管制」，調整為較和緩的「警告業界注意使用中國先進電腦芯片（包括特定華為昇騰芯片）的風險」。惟中國商務部表示，新表述的歧視性及扭曲市場本質並未改變，美方應立即糾正錯誤，否則中方必將堅決維權。

撰文：經濟通中國組

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