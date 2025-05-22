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神州經脈 | 百機構發科創債二千五億，人幣國際支付份額降至第五

22/05/2025

　　消息面淡靜，滬深股市震盪調整。滬綜指全日（22日）跌0.22%，連升斷纜，收報3380.19點，深成指也跌0.72%，創業板指跌0.96%，北證50更挫超6%。滬深兩市全天成交1.1萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少708億元或6%。

 

神州經脈 | 百機構發科創債二千五億，人幣國際支付份額降至第五

內地積極推動金融支持科技創新。圖為奇瑞汽車自主研發人形機器人Mornine gen-1上月在上海車展亮相。（AP圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2040，較上個交易日4時30分收盤價升25點子，兩連升，創5月16日以來近一周新高，全日在7.1957至7.2090之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1903，較上個交易日升34點子，止兩連跌，創4月3日以來近兩個月新高，和市場預測偏離收窄至106點。

 

今日新聞精選

 

1. 國新辦今日下午就科技金融政策有關情況舉行記者會。人民銀行副行長、國家外匯局局長朱鶴新表示，債券市場「科技板」將重點支持排名靠前、投資經驗豐富的頭部股權投資機構發行債券；目前已有100家左右的機構在發行科技創新債券，規模超過2500億元。科技部副部長邱勇則稱，希望建立金融支持科技創新的長效投入機制，在金融資本和科技創新之間搭起一座紐帶和橋樑。

 

2. 中證監首席風險官、發行監管司司長嚴伯進國新辦記者會上表示，大力支持科技企業用好境內境外兩個資本市場，將持續優化科技企業境內上市的環境，並支持優質紅籌科技企業回歸境內上市。

 

3. 金監總局政策研究司司長郭武平則指，保險資金長期投資改革試點的首批試點規模500億元，第二批1120億元，最近要做第三批600億元的批覆，規模合計2220億元。同時，將保險資金投資戰略性新興產業未上市股權的風險因子調整為0.4，投資科技板企業股票風險因子從0.45下調到0.4，釋放更多保險資金支持穩定和活躍資本市場。

 

4. 商務部發言人何咏前在例行記者會上通報，今年1-4月，中國全行業對外直接投資575.4億美元，同比增長7.5%，其中對外非金融類直接投資510.4億美元，同比增長5.6%，在共建一帶一路國家非金融類直接投資127.8億美元，同比增長16.4%。何咏前又就美國對人工智能芯片出口管制，批評美方濫用出口管制，對中國進行遏制打壓，中方對此堅決反對，將密切關注美方後續情況，並採取堅決措施維護自身正當權益。

 

5. 何咏前在記者會上表示，商務部將加快實施提振消費專項行動，不斷增強國內大循環的內生動力，升級銷商品消費實施消費品以舊換新等，同時辦好「購在中國」系列活動，落實好離境退稅優化政策，持續擴大入境消費。對於以舊換新情況，何咏前引述相關部門統計指，2024年9月到2025年的4月，家電類商品零售額連續8個月保持兩位數增長。

 

6. 環球銀行金融電信協會（SWIFT）布人民幣月度報告和數據統計顯示，4月人民幣國際支付佔比從3月的4.13%下滑至3.5%，失落連續五個月的全球第四大活躍貨幣地位，降為第五大活躍貨幣。美元繼續是全球最活躍貨幣，國際支付份額由49.08%上升至49.68%；第二位歐元亦由21.93%升至22.24%；第三位英鎊由6.64%略降至6.51%。日圓重上第四大活躍貨幣，國際支付份額由3月的3.87%上升至4.03%。

 

7. 中國外交部發言人毛寧宣布，國務院總理李強將於5月24日至26日對印尼進行正式訪問，並應東盟輪值主席國馬來西亞總理安瓦爾邀請，於5月26日至28日出席在吉隆坡舉行的東盟-中國-海合會峰會。李強將在印尼同普拉博沃等印尼領導人會談、會見，並出席工商界活動。此外，中方期待在峰會同東盟、海合會國家拓展各領域務實合作，共同維護多邊貿易體制，捍衛全球南方共同利益。

 

8. 廣西涉重金屬環境安全隱患排查整治工作領導小組第二次會議20日召開，主持會議的廣西黨委書記陳剛宣布，對非法採礦和涉重金屬污染問題開展倒查十年專項行動。陳剛強調，要嚴肅查處排查整治工作中幹部不擔當不作為問題，深挖嚴查涉重金屬環境污染事件及背後的作風問題、腐敗問題，重點查處官商勾結、官員腐敗、企業嚴重違法等問題，形成強大震懾力。

 

撰文：經濟通中國組

 

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