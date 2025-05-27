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神州經脈 | 首4月汽車業利潤降，商務部關注「零公里」二手車

27/05/2025

　　滬深股市今日（27日）繼續淡靜，指數走勢持續偏弱，滬綜指四連挫，今日收跌0.18%，報3340.69點，深成指跌0.61%，創業板指收低0.68%。兩市成交失萬億，僅9989億元（人民幣．下同），較上個交易日減110億元或1%。

 

神州經脈 | 首4月汽車業利潤降，商務部關注「零公里」二手車

國家統計局公布首4月全國規模以上工業企業利潤數據顯示，主要行業當中，汽車製造業利潤下降5.1%。（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1949，較上個交易日4時30分收盤價跌106點子，止四連升，全日在7.1800至7.1967之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報7.1876，較上個交易日跌43點子，和市場預測偏離收窄至34點。

 

今日新聞精選

 

1. 內媒記者從多家汽車產業鏈公司獲悉，部分車企、下游公司及行業機構接到相關部門通知參與研討會，主要議題是促進二手車流通高質量發展，對「零公里」二手車及進一步促進二手車流通消費相關內容進行研討。《路透》亦引述消息人士報道，中國商務部將與行業協會以及比亞迪和東風汽車等汽車製造商於下午舉行會議，討論新出現的從未開過的二手車銷售趨勢。「零公里」二手車即從未在路上行駛但已完成註冊的二手車，通常是經銷商為減少庫存壓力而將新車註冊為二手車出售。

 

2. 國家統計局公布首4月全國規模以上工業企業利潤數據顯示，整體利潤21170.2億元，同比增長1.4%，增速較1-3月加快0.6個百分點，不過主要行業當中，汽車製造業利潤下降5.1%。4月當月，規模以上工業企業利潤同比增長3.0%，增速較3月的2.6%加快0.4個百分點。國家統計局工業司統計師于衛寧解讀數據指，1-4月規模以上工業企業利潤穩定恢復，展現出中國工業強大韌性和抗衝擊能力，但國際環境變數仍多，需求不足、價格下降等制約因素仍然存在。

 

3. 國新辦今日舉行記者會介紹深化國家級經濟技術開發區改革創新有關舉措。商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激表示，國家相關方案提出了四個方面16項政策舉措，當中支持具體產業的舉措有包括：鼓勵生物醫藥、高端製造等領域外商投資，支持數字服務出口；涉及財稅的舉措有：指導落實外商投資企業利潤再投資遞延納稅政策。商務部外國投資管理司司長朱冰則表示，如果有經開區開發建設主體符合上市融資條件，商務部將與有關部門予以支持。

 

4. 由京東方科技集團打造的第6代新型半導體顯示器件生產線在北京全面量產，標誌著中國在高端顯示領域再次取得突破，為半導體顯示產業發展注入強勁動能。據介紹，該生產線主要聚焦VR顯示面板、中小尺寸高附加值IT顯示面板、車載顯示面板等高端產品研發與生產，多款產品已完成客戶送樣並推進交付。

 

5. 興業銀行方面就其私人銀行「大額存款換實習」一事回應稱，該項計劃是私行部與教育公司合作，為私行高淨值客戶提供的增值服務，實習人員需通過企業設定的標準化流程，包括簡歷篩選、筆試及面試等，經雙向評估後方可確定最終人選。該項計劃顯示，只要「非私行客戶新增資金1000萬元以上，存量私行客戶新增資金500萬元以上」，銀行就會為客戶子女提供知名企業實習機會，包括摩根大通、中信建投、微軟、阿里、谷歌、字節跳動等，惟實習期內資金不得轉移。

 

6. 山東濰坊高密市友道化學有限公司一車間今日近中午發生爆炸，當地派出逾200人到場救援，應急管理部亦調派救援力量增援，並協調醫療衛生專家參與傷員救治。事故原因和傷亡情況待進一步核實。該公司為豪邁集團間接控股子公司，主要從事農藥及醫藥中間體生產，核心產品氯蟲苯甲酰胺原藥今年4月獲得美國環保署登記許可，為中國首家在在美獲得該產品自主登記的企業。爆炸發生後，以氯蟲苯甲酰胺為首的農藥產品替代企業受到市場關注。

 

7. 2025陸家嘴論壇將於2025年6月18日至19日在上海舉辦。這是由上海市人民政府和中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會共同主辦的高層次經濟金融論壇。

 

8. 據《路透》消息，歐盟26日敦促中國電商Shein（希音）遵守歐盟消費者保護法，並警告稱如果該公司未能解決歐盟的關切，將面臨罰款。Shein則表示，正與歐洲各國消費者當局和歐盟委員會合作。

 

撰文：經濟通中國組

 

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