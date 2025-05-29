神州經脈 | 美撤留學生簽證中方交涉，電廠增煤炭儲備，滬指止跌

滬綜指今日（29日）反彈收升0.7%，止五連跌，收報3363.45點，深成指亦漲1.24%，創業板指揚1.37%。滬深兩市成交額亦有所回升，全天錄約1.2萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量1755億元或17%。分析人士認為，此前市場的一大疑雲是美國總統特朗普關稅反覆，這次美國法院裁定特朗普徵收關稅是越權，給全球市場一個定心丸，對包括A股在內的全球市場都是一個利好。

中國外交部指，美方無理取消中國留學生簽證，中方對此堅決反對，已向美方提出交涉。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1916，較上個交易日4時30分收盤價跌9點子，全日在7.1882至7.2109之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1907，較上個交易日跌13點子，三連跌，創5月23日以來近一周新低，較市場預測偏強近130點。

今日新聞精選

1. 美國國際貿易法院最新裁定，特朗普以總統行政令形式實施的「自由日關稅」及針對中國鋼鋁產品加徵的關稅超越其總統權限，因此禁止生效。中國商務部發言人何咏前今日在例行記者會上表示，中方一貫主張，貿易戰沒有贏家，中方敦促美方正視國際社會和國內各方理性聲音，徹底取消單邊加徵關稅的錯誤做法。

2. 據《紐約時報》報道，美國已暫停向中國出售美國的一些關鍵技術，包括向中國商飛出售的噴氣發動機。此舉是對中國最近限制向美國出口關鍵礦產的回應。報道指美國商務部已經暫停了一些允許美國公司向中國商飛出售產品和技術以開發其C919飛機的許可證。另外，英國《金融時報》報道，特朗普政府已下令要求Synopsys、Cadence等美國企業，停止向中國企業銷售半導體設計軟件。

3. 美國國務卿魯比奧周三（28日）發聲明指，美方將開始吊銷部分中國留學生的簽證，主要涉及與中共有關聯，或修讀關鍵學科的學生，又指將修訂簽證規限，加強審查來自中國內地及香港的簽證申請。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，美方以意識形態和國家安全為借口，無理取消中國留學生簽證，中方對此堅決反對，已向美方提出交涉。另美國務院高級官員表示，美國務院正在審查與哈佛大學相關的所有簽證持有人，而不僅僅是學生簽證，審查範圍包括B-1（商務）、B-2（旅遊）以及其他簽證。

4. 據《路透》引述知情人士透露，中國正敦促燃煤電廠增加煤炭儲備，減少進口，以支撐國內煤炭價格。消息人士稱，為支持利潤承壓的煤礦企業，國家發改委已要求發電廠優先使用國產煤，並將動力煤庫存增加10%，設定了到6月10日達到2.15億噸的總體目標。消息指，買家也被要求從北方港口採購煤炭，以減少港口的高庫存。

5. 京東618將於明晚8點正式開鑼。與此同時，據內媒報道，京東今日宣布與小紅書戰略合作升級，推出「紅京計劃」--從今年6月5日開始，除部分特殊類目外，所有入駐京東的品牌商家，均可在小紅書使用「種草直達」功能，在小紅書投放廣告可添加京東購物鏈接，用戶點擊廣告可直接跳轉至京東App。本月初淘天集團亦宣布與小紅書深化戰略合作打造「紅貓計劃」，讓商家在小紅書筆記中嵌入其淘寶天貓店舖商品鏈接，用戶可點擊這些商品鏈接直接跳轉至淘寶App購買。

6. 榮耀公司CFO彭求恩昨晚在榮耀400系列新品發布會後接受內媒採訪時談及IPO最新進展，指榮耀已於2024年底完成股份制改造，目前已聘用券商、律師、會計師等對上市進行籌備，各項工作正在積極開展中。至於具體上市時機，彭求恩表示，需要結合市場、監管、企業發展戰略等因素綜合來考慮，將適時啟動上市流程。

7. 中國地震台網正式測定，廣東河源市源城區今日下午1時17分發生3.5級地震，震源深度11公里。廣州、佛山、深圳、東莞以及香港等多地均有居民報告有明顯震感。據央視新聞引述國鐵廣州局指，為確保安全，該局對途經地震地區的京九鐵路列車實行限速運行，部分列車出現不同程度晚點。

8. 據《財聯社》報道，內地有航空公司今日發布通知，自2025年6月5日（下周四）起調整國內航線旅客運輸燃油附加費徵收標準。其中800公里或以下航線燃油附加費由10元降至0元，800公里以上航線每位旅客每航段收取10元燃油附加費，價格下降了10元。國內航線燃油附加費對上一次調整是2025年4月5日。

撰文：經濟通中國組

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