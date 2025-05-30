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神州經脈 | 比亞迪反擊「汽車圈恒大」質疑，日本水產將恢復進口

30/05/2025

　　美國關稅判決反覆，分析師預計市場將繼續處於關稅措施時而升級、時而緩和的環境中，不確定性削弱投資信心。今日（30日）為5月最後一個交易日，滬深股市全天窄幅震盪，滬綜指收低0.47%，報3347.49點，深成指亦跌0.85%，創業板指軟0.96%。成交再減，兩市全天成交量1.14萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少462億元或4%。滬指本周低氣壓，再跌0.03%，連跌兩周，而5月全月則累升2%。

 

神州經脈 | 比亞迪反擊「汽車圈恒大」質疑，日本水產將恢復進口

對於近日外界紛紛暗指比亞迪是「汽車圈恒大」，比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛今日在微博發長文反擊。（資料圖片）

　　

　　內地5月31日至6月2日為端午節假期，6月2日A股休市，6月3日起照常開市。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1953，較上個交易日4時30分收盤價跌37點子，兩連跌，創5月22日以來逾一周新低，全日在7.1824至7.1989之間波動。全月計，人民幣即期升值0.94%。今日人民幣兌一美元中間價今報7.1848，較上個交易日升59點子，止三連跌，和市場預測偏離收窄至11點。

 

今日新聞精選

 

1. 比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛今日在其微博帳號發長文，回應近日有大量文章、評論和視頻暗指比亞迪是「汽車圈恒大」一事。李雲飛列出多項數據強調，整體來看，中國主流車企的資產負債情況要好於國外車企，中國主流車企根本不存在所謂的「車圈恒大」，批評「任何唱衰中國新能源汽車的言論都是不可取的」。李雲飛還稱，比亞迪已針對相關危言聳聽的言論，向國家有關部門反映及上報了相關證據及線索，對於惡意帶節奏的相關方則將追究其法律責任。

 

2.  中國貿促會今日舉行例行記者會，會上介紹，今年以來，中國貿促會先後組織國內企業家代表團出訪巴西、智利、古巴等拉美國家，成功簽署合作協議，涉及金額30多億美元。會上又發布了3月全球經貿摩擦指數，其中綜合指數為126，處於高位；全球經貿摩擦措施涉及金額同比上升26.1%，環比上升152.3%。19個國家（地區）涉華經貿摩擦指數為171，處於高位，較上月上升19個點，其中美國涉華經貿摩擦指數最高。

 

3. 據《彭博》報道，中國的銀行存款利率下調勢將再次引發資金「搬家」潮，有機構預計或有1.5萬億元左右存款流向非銀機構，再加上創紀錄約4.2萬億元的同業存單到期，中國銀行間市場料在6月迎來流動性大考。市場關注人民銀行是否會加大資金投放，以托底貨幣市場平穩運行。

 

4. 日媒報道，日本官房長官林芳正今日在閣僚會議中透露，日中兩國已達成共識，將就日本水產品恢復進口中國而啟動具體手續。不過，因福島核事故採取食品進口限制措施的福島、東京等10個都縣預計不在恢復進口的對象之列。中國海關總署則在官方微信公眾號發文指，中方28日（周三）應約在北京同日方就日本水產品安全問題進行新一輪技術交流，取得實質性進展。中國外交部發言人林劍則在今日的例行記者會上透露，今年以來，在持續開展對福島核污染水排海國際監測、中方獨立取樣檢測結果沒有異常的基礎上，中日就日本水產品安全問題進行了接觸商談。日方承諾採取可信、可視措施，保障日本水產品的質量安全。

 

5. 上海今日舉行市政府新聞發布會，宣布「2025陸家嘴論壇」將於2025年6月18日至19日召開，主題為「全球經濟變局中的金融開放合作與高質量發展」，人民銀行行長潘功勝將出席論壇的開幕式，致開幕辭並作主題演講。發布會並透露，2025陸家嘴論壇期間，中央金融管理部門將發布若干重大金融政策。

 

6. 據《彭博》引述知情人士報道，中國央企國家電網有限公司考慮發行離岸人民幣債券，規模40億元，債券期限擬包括5年期和10年期，計劃最早6月發行。債券發行人為國家電網海外投資(BVI)有限公司，擔保人為國家電網有限公司。這將是國家電網首次發行點心債。

 

7. 外電稍早前報道，美國財政部長貝森特稱與中國的貿易談判「有點停滯」，他認為中美兩國領導人可能有必要通話，以便雙方達成協議。對此，中國外交部發言人林劍今日表示，中方已多次闡明了在關稅問題上的立場，具體問題應向中方主管部門詢問。就在前一日，外交部強調，關稅戰、貿易戰沒有贏家，搞保護主義損害各方利益，終究不得人心。

 

8. 據內媒報道，中國商飛公司今日向國航交付一架全新C919飛機，這是國航今年接收的第一架C919，也是公司的第四架C919。國航今年計劃接收10架C919。報道並提到，今年中國商飛已向南航交付兩架C919，南航今年計劃接收12架；東航今年則計劃接收10架C919。

 

撰文：經濟通中國組

 

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