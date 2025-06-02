汽車股 | 中汽協批車企價格戰，工信部：加大力度整治「內捲」

對於中國車企近期展開新一輪「價格戰」，中國工業汽車協會周六發文批評，無序「價格戰」加劇惡性競爭，將進一步擠壓企業利潤空間，進而影響產品質量和售後服務保障，不僅阻礙行業自身健康發展，也將危害消費者權益，並帶來安全隱患。中汽協倡議，企業在依法降價處理商品以外，不以低於成本的價格傾銷商品，不進行誘導消費者的虛假宣傳；所有企業應對照國家相關法律法規進行自查整改。

針對中汽協相關文章，工業和信息化部有關負責人表示，將加大汽車行業「內捲式」競爭整治力度，採取必要的監管措施，堅決維護公平有序市場環境，切實保障消費者根本利益。「可以說，『價格戰』沒有贏家，更沒有未來」。

比亞迪(01211)(深:002594)5月下旬對旗下王朝網、海洋網共22款智駕版車型最高補貼5.3萬元，隨後吉利銀河、上汽通用別克等跟進，新一輪價格戰再起。分析人士認為，此次降價換量不僅為了搶佔市場份額，還為了清庫存和獲得更多現金流。

此外，長城汽車(02333)(滬:601633)董事長魏建軍近日指「汽車業恒大已經出現」，各方均暗指這是比亞迪。比亞迪高管上周五發長文駁斥，「整體來看，中國主流車企的資產負債情況要好於國外車企，中國主流車企根本不存在所謂的『車圈恒大』」。

撰文：經濟通中國組

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