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神州經脈 | 財新PMI陷收縮，習普或通電話，汽車業抵制價格戰

03/06/2025

　　6月首個交易日開門紅，滬深股市今早（3日）低開高走，滬綜指收升0.43%，報3361.98點，深成指升0.16%，創業板指升0.48%；兩市全天成交量1.14萬億元（人民幣．下同），與上個交易日相若。銀行等金融股表現活躍撐市，創新藥概念股持續大漲。

 

神州經脈 | 財新PMI陷收縮，習普或通電話，汽車業抵制價格戰

5月財新中國製造業PMI降至48.3，是2022年10月以來最低。圖為江蘇宿遷一電子廠內工人工作情況。（AP圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1895，較上個交易日4時30分收盤價升58點子，止兩連跌，創5月26日以來逾一周新高，全日在7.1891至7.2018之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1869，較上個交易日跌21點子，與市場預測偏離水平收窄至3個點。

 

今日新聞精選

 

1. 對等關稅雖有90天暫緩期但衝擊仍存，5月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）錄得48.3，較4月低2.1個百分點，亦遠遜於預期的50.6，是2024年10月以來首次低於榮枯線，並且是2022年10月以來最低。財新智庫高級經濟學家王喆呼籲，要採取切實可行措施改善就業環境，增強民生保障，增加居民可支配收入，改善市場主體預期，推動經濟持續回升向好。

 

2.  對於白宮發言人萊維特指總統特朗普或於本周與中國國家主席習近平通電話，中國外交部發言人林劍表示，「我沒有可以提供的消息」。至於美方近期不斷聲稱中方違反中美日內瓦經貿會談共識，林劍駁斥，美方在毫無事實根據的情況下對中方抹黑指責，出台對華芯片出口管制，暫停對華芯片設計、軟件銷售，宣布撤銷中國留學生簽證等極端打壓措施，嚴重破壞日內瓦共識，也損害了中方正當權益。中方對此堅決反對，已提出嚴正交涉。

 

3. 歐盟擬根據《國際採購工具》對中資企業採取限制性措施，中國企業未來5年可能將被限制參與價值超過500萬歐元的歐盟醫療器械公共招標項目。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，歐盟一貫標榜是全球最開放的市場，但事實上一步步走向保護主義，動輒付諸單邊經貿工具，以公開競爭之名行不公平競爭之實，是典型的雙重標準。中方將堅決維護中國企業的正當合法權益。

 

4. 全國工商聯汽車經銷商商會就新一輪車企價格戰提出五項倡議，包括呼籲全行業應以中國汽車產業實現高質量發展大局為重，嚴格遵守公平競爭原則，堅決抵制以「價格戰」為主要形式的「內捲式」競爭行為；堅持以銷定產，合理制定企業年度生產目標和經銷商銷售目標，不得向經銷商轉嫁庫存、強迫經銷商進車，切實降低經銷商庫存水平；糾治進銷價格倒掛問題，及時向經銷商返利，縮短經銷商回款周期等。

 

5. 美國5月起取消來自中國的小額包裹免稅待遇，市場調研機構Sensor Tower數據顯示，拼多多旗下電商平台Temu在5月的美國日均用戶數量大跌58%。年初美國總統特朗普上台後推行系列關稅政策，包括取消內地和香港的小額包裹（價值800美元或以下）免稅待遇，5月2日生效，來自中國的包裹須繳納120%或每件100美元關稅。5月中旬，中美兩國達成協議後，小額包裹關稅從120%下調至54%，並保留每件包裹100美元的固定費用選項。

 

6. 據燈塔專業版，截至6月2日21時，2025年端午檔票房達4.59億元，較2024年端午檔票房（3.83億元）同比增長兩成。《碟中諜8：最終清算》（港譯《職業特工隊：最終清算》）檔期內票房1.90億元（累計2.28億元），奪得2025年端午檔票房冠軍。目前《碟中諜8：最終清算》、《哆啦A夢：大雄的繪畫奇遇記》（港譯《多啦A夢：大雄之繪畫世界物語》）、國產動畫電影《時間之子》位列檔期票房前三名。

 

7. 交通運輸部公布，5月31日至6月2日（端午節假期），全社會跨區域人員流動量65370萬人次，日均21790萬人次，同比（去年端午假期）增長2.5%。另外，據人民銀行消息，今年端午假期（5月31日至6月2日）銀聯、網聯共處理支付交易140.5億筆、金額4.8萬億元，同比去年端午假期分別增長13%、3.4%。其中，處理境外來華人員支付交易筆數、金額較去年同期分別增長118.6%和58.8%。

 

8. 國家發改委宣布，受國際油價震盪上漲影響，國內汽、柴油價格將於6月3日24時上調，每噸分別上調65元和60元，是成品油價今年以來第四次上漲。全國平均來看，92號汽油、95號汽油和0號柴油每升均上調0.05元。按此計算，加滿一箱50升的92號汽油將多花2.5元。

 

撰文：經濟通中國組

 

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