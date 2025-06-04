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神州經脈 | 習近平中南海見白俄總統，中國擬訂購300架空巴

04/06/2025

　　滬深股市今早（4日）高開高走，滬綜指收升0.43%，報3376.2點，兩連升；深圳當局提出，探索建立深圳證券交易所與香港聯合交易所會員互聯互通機制，深成指收升0.87%，創業板指升1.11%。兩市全天成交量1.15萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增1%。市場熱點在消費方向，全市場超3900隻個股上漲。

 

神州經脈 | 習近平中南海見白俄總統，中國擬訂購300架空巴

國家主席習近平今日上午在中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（央視新聞報道截圖）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1890，較上個交易日4時30分收盤價升5點子，兩連升，續創5月26日以來逾一周新高，全日在7.1814至7.1939之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1886，較上個交易日跌17點子，兩連跌，和市場預測偏離回到近百點水平。

 

今日新聞精選

 

1. 國家主席習近平今日上午在中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。習近平指，中方願同白方一道推動兩國關係和互利合作行穩致遠，雙方要進一步加強在聯合國、上海合作組織等多邊框架內協調和配合，共同反對霸權霸道霸凌。盧卡申科稱，白方將堅定不移發展對華關係，積極推進對華合作，願與中方共同捍衛國際公平正義。另外，白俄媒體指，習近平邀請盧卡申科出席將於今年8月底在天津舉行的上合組織峰會，以及9月3日的抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大閱兵。

 

2.  據《彭博》引述知情人士報道，中國考慮最早在下月訂購數百架空中巴士飛機，訂單規模在200至500架之間；此次交易可能涉及約300架飛機，中國正在就潛在訂單規模徵詢多家國內航空公司意見。法國總統馬克龍和德國總理梅爾茨等領導人下月將訪問北京，紀念中國與歐盟建交50周年。法德兩國是飛機製造商空中巴士的主要股東。

 

3. 據外電報道，德國汽車工業協會（VDA）警告，中國對稀土的出口限制可能很快導致生產中斷；印度、日本和歐洲的外交官、汽車製造商及其他高管正緊急尋求與中國官員會面，以推動更快批准稀土磁體出口。報道又指，代表通用汽車、豐田、大眾（港稱「福士」）、現代等汽車製造商的美國和印度貿易團體亦警告，如果供應商仍無法獲得生產所需的稀土磁體，波箱、傳感器等關鍵零部件都將無法生產，工廠或在幾周內關閉。

 

4. 據《中國證券報》記者調查發現，2022年就被中國證監會認定為非法經營證券業務的跨境互聯網券商老虎證券(TIGR)，目前依然在北京等地違規發展內地新客戶、開立新帳戶，通過涉嫌偽造材料等手段，主動幫助不符合條件的內地客戶成功開戶，並通過技術手段為新增客戶獲取其App留「後門」。老虎國際回應稱，相關信息嚴重失實，純屬惡意詆毀，並強調老虎國際自創立以來一直堅持最高標準的合法合規經營，所有業務均嚴格在持牌地監管框架內規範開展。

 

5. 中國商務部網站今早發文稱，商務部部長王文濤當地時間6月3日下午在法國巴黎出席世貿組織小型部長會議期間，與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇會談，雙方圍繞中歐經貿合作緊迫而重要的議題，進行了專注、坦誠、深入的討論，並責成雙方工作團隊加緊努力工作，為中歐今年重要議程做好經貿準備。另外，王文濤同日在同一會議期間會見了世貿組織總幹事伊維拉。王文濤指，世貿組織應加強對單邊關稅的監督並提出客觀中立的政策建議，督促有關成員的雙邊貿易安排符合世貿組織規則，避免損害其他成員利益。

 

6. 美國當局要求電子設計自動化(EDA)供應商暫停向中國客戶發貨，暫停對整個中國大陸地區的EDA服務與支持。中國半導體企業面臨著芯片設計與系統設計工具的重重封鎖與挑戰之際，上海合見工業軟件集團有限公司宣布正式向用戶免費開放關鍵產品試用與評估服務。合見工軟目前是中國內地唯一一家可以完整覆蓋數字芯片驗證全流程，同時提供先進工藝高速互聯IP的國產EDA公司。

 

7. 中國物流與採購聯合會、中國物流信息中心發布數據顯示，受複雜嚴峻國際環境影響，4月份外部衝擊加劇，4月份社會物流總額同比增長5.5%，較3月份回落1.4個百分點。前4個月，全國社會物流總額達115.3萬億元，同比增長5.6%，增速較一季度回落0.1個百分點。值得關注的是，國際物流需求受中美貿易摩擦衝擊，進口貨物物流總額持續回落，但降幅有所收窄。1-4月份進口貨物物流總額同比下降4.1%，較一季度收窄1個百分點。

 

8. 深圳市商務局、市發展改革委近日聯合印發《深圳市推動服務貿易和數字貿易高質量發展實施方案》提出，探索建立深圳證券交易所與香港聯合交易所會員互聯互通機制。支持港澳銀行內地分行開辦外幣銀行卡業務以及對除中國境內公民以外客戶的人民幣銀行卡業務。支持符合條件的香港保險公司在深設立子公司。探索在前海開展私募股權和創業投資份額轉讓試點。支持境外機構通過合格境外有限合夥人(QFLP)方式，投資深圳科技型企業。

 

撰文：經濟通中國組

 

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