神州經脈 | 財新服務業PMI升，特斯拉中國推引薦福利救銷量

滬深股市今早（5日）小幅高開後持穩，滬綜指收升0.23%，報3384.1點，三連升；深成指收升0.58%，創業板指升1.17%。兩市全天成交1.29萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增12%。半導體、保險及券商股均表現不俗。

5月特斯拉中國電動車銷量同比降15%，連續八個月下滑。圖為特斯拉在4月舉行的中國國際消費品博覽會的展位。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1838，較上個交易日4時30分收盤價升52點子，三連升，創2024年11月8日以來近七個月新高，全日在7.1720至7.1850之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1865，較上個交易日升21點子，止兩連跌，較市場預測偏弱逾百點。

今日新聞精選

1. 5月財新服務業PMI錄得51.1，較4月上升0.4個百分點，顯示服務業經營擴張速度加快。不過，5月財新中國製造業PMI下降2.1個百分點至48.3，2024年10月來首次跌至臨界點以下，拖累5月財新中國綜合PMI下降1.5個百分點，錄得49.6，2023年以來首次低於榮枯線。

2. 國家金融監督管理總局副局長周亮出席「2025天津五大道金融論壇」時表示，將持續加大對科技創新的金融支持力度，正在研究制定科技保險相關政策，更好發揮保險業風險補償、風險減量、資金槓桿作用；深化「貸款＋外部直投」聯動，推進金融資產投資公司股權投資試點和科技企業並購貸款試點，鼓勵銀行聯合投資機構投早、投小、投長期、投硬科技。

3. 官媒《中國證券報》連日追擊老虎證券再次違規為內地新客戶開設港股帳戶，甚至指其涉偽造相關證明文件助不合資格申請人成功開戶。風頭火勢下，富途證券回應《新京報．貝殼財經》查詢時表示，已全面停止內地用戶存量證明開戶。富途證券客服稱，目前不接受存量證明開戶，內地客戶僅限實際在境外工作/生活者可開戶，需同時提供：有效內地身份證（不支持僅持護照）和近三個月內發出的港/澳工作或生活證明。

4. 對於很多國家的企業抱怨中國稀土出口許可太慢，企業面臨停產，商務部發言人何咏前在今日的例行記者會上回應稱，稀土等相關物象具有明顯的均有兩軍民兩用屬性，對其實施出口管制是國際通行做法，中國政府依法依規對兩用物項相關出口許可申請進行審查，對符合規定的申請，中方將予以批准，促進便利合規貿易。中國外交部發言人林劍亦回應稱，相關出口管制非歧視性，不針對特定國家。

5. 何咏前針對當前汽車行業的「內捲式」競爭指出，商務部將積極配合相關部門，加強綜合整治與合規引導，維護公平競爭市場秩序，促進行業健康發展。何咏前又提到，近期商務部有關司局組織行業協會、研究機構和相關企業座談，研究進一步做好汽車流通消費工作。下一步，商務部將會同有關部門，繼續加強對汽車消費市場跟蹤、研究和政策引導，推動破除制約汽車流通消費堵點、卡點，更好滿足居民多樣化、個性化的消費需求。

6. 乘聯會數據顯示，5月特斯拉中國電動汽車共計銷售61662輛，同比下降15%，是特斯拉中國連續八個月同比銷量下滑。該統計涵蓋上海超級工廠生產Model 3、Model Y車型的國內銷量及出口量。特斯拉今日在官方微博發布6月限時福利，稱新客戶「通過車主引薦下訂，車漆立減8000元，星鑽黑、冰河藍、珍珠白……通通0元得！引薦人還能得800 Tesla積分當錢花，充電支付，購買Cybervault家充樁、特斯拉精品都能用。提走一輛特斯拉，最好的時機就是現在」。

7. 東風集團公布，接到控股股東東風公司通知，暫不涉及相關資產和業務重組，公司正常生產經營活動不會受到影響。東風公司此前與其他國資央企集團籌劃重組事項，當時東風被指將與長安汽車集團重組合併。長安汽車集團母企兵器裝備集團亦表示收到通知，經國務院批准，對兵器裝備集團實施分立，其汽車業務分立為一家獨立中央企業，由國務院國資委履行出資人職責；國務院國資委按程序將分立後的兵器裝備集團股權作為出資注入中國兵器工業集團有限公司。

8. 據外電引述風險投資機構金沙江創業投資基金（GSR Ventures）旗下的一份股份交易文件顯示，小紅書佔GSR基金資產的91%，小紅書估值於今年3月底時為200億美元，目前已飆升至260億美元，即至今已漲30%。GSR基金持有小紅書約8.47%股份。行業人士預計，小紅書或最早於今年內啟動IPO，具體時間則取決於市況。

撰文：經濟通中國組

《說說心理話》「四徑跑手」的驚人意志原來是這樣練成的：小時候曾挨窮挨餓，17歲來港定居，言語不通，沒有朋友… 到現在成為消防處救護總隊目► 即睇