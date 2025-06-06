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神州經脈 | 中美元首通話，貿易談判待啟，車企紛表態抵制價格戰

06/06/2025

　　6月首周，滬深股市端午假期復市後，連升四個交易日；中美元首5日晚間通話，中美緊張關係稍降溫，滬深股市今早（6日）小幅高開，滬綜指近平開隨後震盪上升，午後倒跌，尾盤石油、銀行股撐市，滬綜指收升0.04%，報3385.36點，本周四個交易日均錄升幅，累升1%；深市表現弱，深成指收跌0.19%，創業板指跌0.45%。兩市全天成交1.15萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少11%。

 

神州經脈 | 中美元首通話，貿易談判待啟，車企紛表態抵制價格戰

國家主席習近平5日晚上應約與美國總統特朗普通電話。兩國元首同意雙方團隊繼續落實好日內瓦共識，盡快舉行新一輪會談。（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1847，較上個交易日4時30分收盤價跌9點子，止三連升，全日在7.1772至7.1865之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1845，較上個交易日升20點子，兩連升，創5月26日以來近兩周新高，較市場預測偏強90點。

 

今日新聞精選

 

1. 國家主席習近平5日晚上應約與美國總統特朗普通電話，通話歷時約一個半小時。在中美關稅戰方面，兩國元首同意雙方團隊繼續落實好日內瓦共識，盡快舉行新一輪會談。雙方元首還互相發出訪問邀請，習近平歡迎特朗普再次訪華，特朗普則表示誠摯感謝，並邀請習近平訪美。特朗普在社交平台帖文，形容與習近平的通話取得非常積極的成果，關於稀土產品的複雜性不應再有任何疑問，兩國團隊好快會在待定地點舉行貿易談判。特朗普還稱，美方歡迎中國留學生來美學習。

 

2. 國務院總理李強今日上午應約同加拿大總理卡尼通電話。李強表示，中加關係前幾年受到不必要的干擾，遭遇嚴重困難。中方願同加方一道，本著向前看的態度，推動兩國關係持續改善，步入健康穩定發展軌道，更好實現合作共贏。中方並願同加方在平等和尊重的基礎上，求同存異、聚同化異，加強各領域交流對話，找到妥善解決彼此關切的辦法。加拿大總理辦公室表示，卡尼當地時間周四與李強通電話，同意加中兩國建立定期溝通渠道。卡尼和李強還討論了兩國之間的貿易問題。

 

3. 工信部、市監總局、國家發改委據報本周在北京與比亞迪、吉利和小米等十多家主要電動汽車製造商的高管開會，要求他們「自我監督」，不得以低於成本的價格銷售汽車或提供不合理的折扣。會議還討論了「零公里」汽車以及對供應商積壓帳款等問題。會議未出台強制性指令，不清楚車企若不遵守這些口頭警告將面臨何種後果。

 

4. 2025中國汽車重慶論壇今起一連兩天舉行。中國國際貿易促進委員會汽車行業委員會會長、中國國際商會汽車行業商會會長王俠表示，無底線的價格戰勢必擠壓企業合理利潤空間，進而影響產品質量。他呼籲企業要堅持質量和安全標準，不搞拉踩式的營銷，拒絕以低於成本的價格銷售，守住可持續發展的底線，特別是不要把內捲的風氣帶到海外。賽力斯集團董事長張興亦批評，「內捲式競爭」危及供應鏈穩定，降低零部件企業的安全標準，也導致整車企業自身盈利能力減弱，不利於產業可持續發展。

 

5. 在2025中國汽車重慶論壇上，長安汽車董事長朱華榮表示，長安汽車堅決反對無底線、無道德、無法律約束的惡性競爭行為，並承諾無論市場競爭多麼激烈，長安汽車旗下品牌都將堅定不移地保證產品的安全質量，絕不通過損害用戶利益的方式參與競爭。朱華榮還稱，企業要有足夠的現金流來維持長遠的發展，來防止惡性競爭給企業帶來的不利影響，而截至去年年底，長安汽車儲備了1100億元的現金，以應對一些不確定性。此外，長安汽車規劃未來十年在智能化領域再增加1萬人、投入大概2000億元。

 

6. 在今日上午舉行的比亞迪年度股東大會上，比亞迪董事長王傳福表示，公司今年海外銷量數據將會非常好，未來海外銷量相信會逐月提升。海外市場價格較為穩定，對公司盈利幫助較大。針對產品營銷問題的批評，王傳福回應，確實隨著公司的快速發展，在產品營銷等方面存在不足，公司也會改進。王傳福又指，安全是智駕最重要的因素，比亞迪會將其放在首位，也有能力與國內汽車同行一起將汽車駕駛的安全上升到一個新的局面。

 

7. 內地消費品促銷大戰「618」進行得如火如荼，但部分地方卻傳出家電以舊換新國家補貼(國補)暫停或調整的消息。中國家用電器商業協會常務副秘書長吳咸建接受內媒採訪時表示，最近確實有些地區出現了家電「國補」暫停或者調整的現象，主要是國補資金在接續上存在「斷檔期」、有缺口，目前有的地方的第二批資金基本上已經撥付到位，有的第二批資金還在撥付路上，第三批資金規劃則正在進行中。目前國補資金問題只屬短暫情況。

 

8. 「2025北京智源大會」今起一連兩天在中關村展示中心舉行。宇樹科技創始人王興興在大會現場表示，未來機器人格鬥會成為全球大家比較受歡迎的體育賽事。王興興指出，目前全球都面臨的問題是機器人還不能在家裏或者廠裏幹活，「當然我們還是希望機器人真的去幹活」，在沒有實現「終極目標」之前，希望能夠通過參加表演、格鬥比賽等，科普大眾，並且產生一部分商業價值，為大家真正展示一下當前全球的認知技術發展情況，以帶動整個機器人行業發展。

 

撰文：經濟通中國組

 

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