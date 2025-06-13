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神州經脈 | 新增貸及社融增量回升，國企加入洽購長和港口

13/06/2025

　　滬深股市今日（13日）低開低走，滬綜指開市已失三千四，收跌0.75%，報3377.00點，終止兩連升，本周累跌0.25%，深成指及創業板指齊收跌1.1%。消費股下跌、IP經濟概念回調。滬深兩市全天成交1.47萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量1955億元或增近16%。

 

神州經脈 | 新增貸及社融增量回升，國企加入洽購長和港口

人行數據顯示，5月新增人民幣貸款6200億元人民幣，較4月大增逾1倍。（資料圖片）


　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1813，較上個交易日4時30分收盤價升11點子，三連升，續創2024年11月8日以來七個月新高，全日在7.1739至7.1853之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報7.1772，較上個交易日升31點子，四連升，創3月28日以來逾兩個半月新高，較市場預測偏弱87點。


今日新聞精選


1. 廣州市商務局發布《廣州市提振消費專項行動實施方案（徵求意見稿）》公開徵求意見。《意見稿》從八方面提出33條舉措，包括優化房地產政策，全面取消限購、限售、限價，降低貸款首付比例和利率；大力發展體育消費，支持花都融創等冰雪場館提質升級，加快推進香港馬會從化馬場建設和運營；做強「『Young城Yeah市』品牌」，支持首批15個羊城夜市先行區優化升級，培育孵化多個夜間消費亮點項目，持續提升夜間消費活力；鼓勵金融機構在風險可控前提下，加大個人消費貸款投放力度，適當提高貸款額度，延長貸款期限，合理設置貸款利率。



2. 《意見稿》並提出，積極向上爭取「兩重」超長期特別國債資金支持廣州市教育醫療等領域項目建設，支持符合條件的消費、文化旅遊領域項目發行基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）；推動市內免稅店盡快開業，爭取開設更多口岸免稅店；深化國家服務業擴大開放綜合試點建設；推動有關國際醫療機構落地外商獨資醫院；簡化港澳醫師在穗執業手續；對港澳台、外國投資者和大陸投資者舉辦養老機構同等對待。

 

3. 據《彭博》報道，有中資企業加入洽購長和的港口，包括中國最大的航運企業中國遠洋海運集團，期望減輕北京對長和出售馬拿馬等港口業務的憂慮。報道指，中美上月日內瓦經貿會談後，中資企業加入收購的財團，成為推進今次交易的其中一個選項。中遠洋正與收購的財團磋商，研究如何參與交易，但目前仍在磋商，未敲定細節，亦可能會有其他方式讓中國投資者加入。

 

4. 人民銀行公布，5月末，廣義貨幣（M2）餘額325.78萬億元，同比增長7.9%，增速較4月回落0.1個百分點，並遜於預期的8.1%。狹義貨幣（M1）餘額108.91萬億元，同比增速加快至2.3%。前五個月人民幣貸款增加10.68萬億元，按前四個月新增貸10.06萬億元計算，即5月新增貸款6200億元，較4月的2800億元大增逾1倍，但遠不及預期的8500億元。前五個月社會融資規模增量累計為18.63萬億元，按前四個月累計增量16.34萬億元計算，即5月社會融資規模增量為2.29萬億元，接近預期的2.3萬億元，較4月的1.16萬億元增加近1倍。5月末，社會融資規模存量為426.16萬億元，同比增長8.7%。

 

5. 據《路透》引述Counterpoint Research數據報道，5月份，蘋果iPhone在中國市場的銷量上升至第一位，4月和5月期間全球銷量同比增長15%，是蘋果自新冠疫情以來同期最強勁表現。Counterpoint Research的初步數據顯示，全球銷量增長的主因是蘋果在中美這兩大市場恢復增長，同時iPhone在日本、印度和中東等市場的銷量也出現兩位數增長。

 

6. 印度外交部今日在官網發布消息指，中國外交部副部長孫衛東昨抵達印度進行為期兩天的訪問，並與印度外交秘書唐勇勝（Vikram Misri）會晤。雙方在會晤中達成共識，同意加快恢復中印直航航班，以及繼續穩定和重建兩國關係。對此，中國外交部發言人林劍今午在例行記者會上回應稱，恢復中印直航，有利於保障雙方人員往來和交流合作，符合雙方的共同利益。中方對此態度積極，希望印方與中方相向而行，推動中印盡快復航，保障兩國人員安全有序往來。

 

7. 歐盟外交官向美國政治新聞網站Politico透露，歐盟領導人將於7月24至25日訪問中國，舉行中歐峰會。歐盟執委會主席馮德萊恩及歐洲理事會主席科斯塔將代表歐盟出席峰會。歐方希望中國國家主席習近平能夠出席，但目前尚未獲官方證實。據報北京希望歐盟在這次峰會取消對中國電動車的關稅。中國商務部稍早前表示，與布魯塞爾針對電動車的談判已進入最後階段。

 

8. 深圳市龍崗區人民法院日前審理了一宗惡意遠程「劫持」車輛案件。一輛奔馳越野車的前車主因無力還債而賣車後，竟在今年元旦遙距操控該輛越野車，試圖把車「奪回」，甚至明知車主正在高速公路和鬧市行駛，也多次強制車輛熄火，導致車輛失控，險釀車禍。法院以盜竊罪及危險方法危害公共安全罪判前車主有期徒刑四年並罰款六千元。辦案法官提醒，智能網聯汽車車主須切實防範智能汽車用戶變更帶來的潛在風險，尤其是在車輛轉手後，務必及時解除對原用戶的授權。

 

撰文：經濟通中國組

 

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