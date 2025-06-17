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神州經脈 | 陸家嘴論壇明舉行，上海消費大增，中國公民撤離以伊

17/06/2025

　　2025年陸家嘴論壇6月18日至19日在上海舉行。上海市委金融辦常務副主任周小全在上月底的新聞發布會上透露，2025陸家嘴論壇期間，中央金融管理部門將發布若干重大金融政策。市場觀望周三（18日）論壇會否祭出新政，滬深股市全天（17日）悶局，滬指收跌0.04%，報3387.40點，深成指軟0.12%，創業板指跌0.36%。兩市全天成交1.21萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減79億元或不足1%。

 

神州經脈 | 陸家嘴論壇明舉行，上海消費大增，中國公民撤離以伊

上海外灘金融廣場的「金融牛」吸引不少遊客打卡。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周二收報7.1838，較上個交易日4時30分收盤價跌36點子，止四連升，創6月11日以來近一周新低，全日在7.1784至7.1849之間波動。周二人民幣兌一美元中間價報7.1746，較上個交易日升43點子，創3月19日以來近三個月新高，較市場預測偏強74點。

 

今日新聞精選

 

1. 據英國《金融時報》報道，由於在多項貿易爭端上缺乏進展，歐盟取消了中歐高層經濟對話。對此，中國外交部發言人郭嘉昆回應稱，中歐一直就經貿等問題保持著溝通，中方願同歐方一道努力，落實好雙方領導人達成的重要共識，加強高層交往和對話合作，推動中歐關係行穩致遠。

 

2. 以伊戰火持續，對於中方是否有計劃撤離在伊朗、以色列的中國公民，外交部發言人郭嘉昆表示，目前已有部分中國公民安全撤離至周邊國家，外交部及有關使領館正會同相關部門全力做好在伊朗和以色列的中國公民安全保護工作，迅速組織撤離中國公民。郭嘉昆並呼籲有關各方，特別是對以色列有特殊影響的國家，負起應有的責任，立即採取措施，為緊張局勢降溫，避免衝突擴大蔓延。

 

3. 據報道，台灣當局將華為和中芯國際公司列入台灣版的「實體清單」。在北京，外交部發言人郭嘉昆在周二的例行記者會上表示，中方一貫反對美方將科技和經貿問題政治化，泛化國家安全概念，濫用出口管制和長臂管轄，對中國進行惡意封鎖打壓。民進黨當局「跪美」、「媚美」只會害台、毀台。

 

4. 由中國貿促會主辦、中國國際展覽中心承辦的第三屆鏈博會，今年7月16日至20日在北京中國國際展覽中心順義館舉行，650多家中外企業和機構將參展，其中美國展商數量較上屆增15%，英偉達也將首次在鏈博會亮相。一些國內重要產業集聚地的企業積極組團參展，比如宇樹科技、強腦科技等新銳企業將組成浙江人工智能產業鏈參展，湖北將有18家具身智能企業亮相。

 

5. 世界經濟論壇第十六屆新領軍者年會、即「夏季達沃斯論壇」，將於6月24日至26日在天津舉辦。本屆論壇以「新時代企業家精神」為主題。據悉，來自政府和私營部門的14位全球領袖將擔任本屆年會的聯席主席，包括京東集團創始人、董事局主席劉強東，TCL創始人、董事長李東生，中國石油天然氣集團有限公司董事長戴厚良，中國南方電網有限責任公司董事兼總經理錢朝陽，中國工商銀行董事長廖林。

 

6. 高盛預計，未來幾年中國城市的新住房需求將比2017年的峰值少了75%，因為人口減少和價格下跌的預期一直衝擊投資興趣。高盛分析師在一份報告中指出，人口減少和城鎮化速度放緩，表明人口的住房需求正在下降。隨著業主出售空置公寓，中國的投資需求可能會轉為負值。因此，未來幾年中國城鎮對新住房的年度需求可能仍將略低於500萬套，遠低於2017年2000萬套的峰值。

 

7. 上海統計局公布，5月全市規模以上工業企業完成工業總產值同比增長7.2%，增速較4月擴大1個百分點。5月全市實現社會消費品零售總額同比增長7.5%，增速較4月大幅擴大4.9個百分點。按消費類型分，商品零售額增8.6%，餐費收入降0.4%。1-5月，全市全社會固定資產投資同比增6.2%，增速較1-4月收窄0.1個百分點。其中，房地產開發投資增長4%，增速較1-4月放緩0.3個百分點。

 

8. 總部位於杭州的AR眼鏡公司Rokid（靈伴科技）周二舉辦Rokid & 支付寶新品首發媒體體驗會，介紹其最新款Rokid Glasses智能眼鏡，並宣布聯合支付寶推出全球首個智能眼鏡支付產品：看一下支付。據介紹，Rokid Glasses內置支付寶「看一下支付」，佩戴Rokid Glasses後，通過一條語音，結合智能眼鏡掃碼識別算法，就能實現付款，支付效率提升一倍。

 

撰文：經濟通中國組

 

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