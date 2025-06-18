泡泡瑪特 | 京城近觀 | 泡泡瑪特踩入珠寶界！記者實探popop北京店

泡泡瑪特旗下獨立珠寶品牌「popop」北京首店正式營業，產品介乎數百元至數千元。（黃燕明攝）

當潮玩大佬開始認真做首飾，會碰撞出怎樣的火花？隨著Labubu新晉成為全球頂流，初代Labubu拍賣出108萬（人民幣．下同）「天價」，潮玩企業泡泡瑪特最新動作備受關注。6月13日，泡泡瑪特宣布，旗下獨立珠寶品牌「popop」首店在上海港匯恒隆廣場店開業，6月14日popop北京首家在北京國貿商城正式營業，兩日內連開兩店。泡泡瑪特旗下三大「王牌」Labubu、Hirono及Molly被做成可以戴在身上的首飾，市場指popop店是與同為「港股新消費三姐妹」的老鋪黃金搶市場。

產品介乎數百元至數千元，最貴項鏈高達2萬元

記者前往北京國貿商城探店，現場所見，顧客數量不算特別多，並沒有像POP MART門店一樣擠滿選購的粉絲。顧客以女性為主，也有男性陪逛。店內的顧客都在認真地選購泡泡瑪特的產品，不時讓店員拿出項鍊或手鍊試上一試，看起來並非代購或黃牛。popop產品售價大多介乎數百元至數千元，數百元的產品佔比較多，大部分商品為S925銀材質。最貴為一條項鏈，售價高達1.98萬元，整體貨重9.04g，金重8.65g。此外還有一條售價1.08萬元的手鏈。店員介紹，兩款產品單價較高，是因為採用18k純金打造，中間串著的為天然珍珠。

popop店內最貴的產品為一條18k金打造的項鏈，售價高達1.98萬元。（黃燕明攝）

最熱門的是Labubu造型的產品，但只有幾款，可單買銀吊墜DIY。（黃燕明攝）

當記者以消費者的身分查詢Labubu產品，店員先拿出1條項鍊1條手鍊，由貝珠和銀飾打造而成，項鍊售價800多元，手鍊售價400多元。隨後店員又拿出兩條Labubu手鍊，1條是手繩1條是紫水晶鍊子，掛著Labubu銀吊墜，店員表示這兩條是店員DIY製作，記者也可以單獨購買Labubu銀吊墜，自行DIY手鍊或頸鍊。

popop北京店是泡泡瑪特popop全球第二家門店；第一家門店5月30日已在上海港匯恒隆廣場試營業，6月13日正式開業，當日泡泡瑪特創始人王寧現身上海首店開業剪彩儀式。王寧在現場表示：「我們其實一直也希望能夠通過不同的品類去拓展更多的可能性，珠寶是我們一直在嘗試的非常重要的品類。」

國貿商場內另一邊有POP MART門店，顧客較popop更多。（黃燕明攝）

早前已聯名合作試水「潮流IP+珠寶」



在正式開出自主品牌popop門店之前，泡泡瑪特就已經涉足飾品賽道。早在2023年，泡泡瑪特便通過與周生生的聯名合作首次涉足珠寶領域，推出以Molly和DIMOO為主題的足金吊墜及串珠系列。例如，DIMOO周生生黃金吊墜單顆售價3400元，每克價格達1700元（約為當時金價的2倍），仍因IP的稀缺性與設計感引發搶購熱潮。2024年，雙方再次合作推出「周遊奇夢」系列，設計更精致且搭配性更強，也一經推出就銷量火爆，進一步驗證了IP與貴金屬結合的市場爆發力。

2025年1月，泡泡瑪特正式推出旗下獨立珠寶品牌popop，定位為「為點亮生活樂趣而生」的潮流珠寶品牌，主打IP元素與日常穿搭飾品的結合。品牌初期通過北京apm、上海IFC、深圳萬象城等城市的限時快閃店測試市場，產品線涵蓋項鏈、手鏈、戒指等品類，儘管產品材質以S925銀、貝珠、鋯石、人造寶石為主，價格區間249元至2699元，直接對標潘多拉(PANDORA)、施華洛世奇等輕奢品牌，儘管有產品溢價，但粉絲願意為喜愛的IP形象買單。二手平台出現代購，但溢價普遍僅20-100元，遠低於潮玩盲盒的炒作空間，顯示市場對popop的定位仍以日常消費為主。

泡泡瑪特在北京apm設Labubu主題快閃店，大部分熱門商品已售罄。（黃燕明攝）

泡泡瑪特城市樂園被吐糟門票偏貴，回應稱已降價

珠寶並非泡泡瑪特第一次跨界，在此之前，泡泡瑪特城市樂園的出現則更為轟動。2023年9月，在北京朝陽公園內的泡泡瑪特城市樂園正式營業，樂園門票平日88元、周末128元的定價被消費者認為「略微有些高」。不少消費者認為，「除了和IP人偶合影、中午看場集體表演，能玩的娛樂項目真不多。」感覺更像是付錢買了個「購物資格」，就是為了能進園區買「樂園限定」（如京劇Molly 盲盒、Labubu毛絨掛件），限定版單價較高，且部分熱門款售罄需搶購，不是粉絲的話則可能覺得「花錢買拍照背景」。

樂園工作人員對此回應稱，此前樂園的門票價格在淡季為150元，旺季為180元。自4月15日起，樂園的一半區域開始進行升級改造，因此門票價格相應下調，同時對室內兒童樂園的權益也進行免票。「門票下調之後，每一張票裏面都是包含了室內兒童樂園的權益，正常是65元一小時，需要收費，這也是有更改的。」泡泡瑪特城市樂園的整體改造預計明年才能完成。儘管糟點不少，但在線下樂園打造的沉浸式體驗，進一步加深了明星與粉絲之間的互動感，確實也給泡泡瑪特帶來了更多的粉絲。北京泡泡瑪特城市樂園將Labubu及精靈天團打造成核心互動角色，通過「Labubu之歌」、「精靈啦啦操」等線下活動創造現象級話題。

泡泡瑪特城市樂園內有「真人版」Labubu、Molly等與遊客見面。（AP圖片）

從洛杉磯凌晨三點排起的長龍，到倫敦門店因搶購爆發的混亂鬥毆；從海關的小黑屋，到拍賣平台的常客，Lisa、泰國公主、Rihanna、碧咸將Labubu當做奢侈品潮流配飾，珠寶店popop能否成功複製盲盒的輝煌，用IP珠寶再造一個泡泡瑪特PANDORA？

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

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