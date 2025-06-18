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神州經脈 | 人行推八大政策，科創板設成長層，滬港金融協同發展

18/06/2025

　　2025陸家嘴論壇今（18日）開幕，中證監提出將會在科創板重啟讓未有盈利的企業上市，並加快建設更開放的資本市場。滬深股市今早集體低開，午後三大指數翻紅，滬綜指小幅收升0.04%，報3388.81點，深成指揚0.24%，創業板指升0.23%。兩市全天成交近1.2萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少161億元或1.3%。

 

神州經脈 | 人行推八大政策，科創板設成長層，滬港金融協同發展

人民銀行行長潘功勝在陸家嘴論壇上宣布8項重磅金融政策。（AP圖片）

 

　　國家外匯管理局局長朱鶴新今日在陸家嘴論壇上表示，4月以來，國際經貿秩序遭受嚴重衝擊，國際金融市場大幅波動，而中國外匯市場仍有條件保持平穩進行，未來也有能力有信心保持外匯市場平穩運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平的基本穩定。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1868，較上個交易日4時30分收盤價跌30點子，創3月10日以來逾一周新低，全日在7.1836至7.1885之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1761，較上個交易日跌15點子，和市場預測偏離擴至逾250點。

 

今日新聞精選

 

1. 人民銀行行長潘功勝論壇上宣布8項重磅金融政策，包括設立銀行間市場交易報告庫；設立數字人民幣國際運營中心；設立個人徵信機構；在上海臨港新片區開展離岸貿易金融服務綜合改革試點；發展自貿離岸債；優化升級自由貿易帳戶功能；在上海「先行先試」結構性貨幣政策工具創新，包括積極推動上海首批運用科技創新債券風險分擔工具，支持私募股權機構發行科創債券；會同中證監研究推進人民幣外匯期貨交易。

 

2. 中證監主席吳清在論壇上宣布，將更好發揮科創板「試驗田」作用，加力推出進一步深化改革的「1+6」政策措施。「1」即是在科創板設置科創成長層，並重啟未盈利企業適用科創板第5套標準上市；「6」即在科創板創新推出6項改革措施，包括對於適用科創板第5套標準的企業，試點引入資深專業機構投資者制度；面向優質科技企業試點IPO預先審閱機制；擴大第5套標準適用範圍。同時，創業板正式啟用第3套標準，支持優質未盈利創新企業上市。

 

3. 吳清表示，中證監近期將加快落實2025年資本市場對外開放一攬子重點舉措，包括：發布合格境外投資者（QFII）優化方案；將更多的產品納入外資交易範圍，盡快將QFII可交易期貨期權品種總數擴展到100個；與中國人民銀行共同研究推出人民幣外匯期貨；會同相關方面推動液化天然氣期貨期權等產品上市，進一步增強各類外資參與中國資本市場的便利度。​​​​​中證監隨後宣布，2025年10月9日起，允許QFII參與場內ETF期權交易，交易目的限於套期保值。

 

4. 朱鶴新在論壇上表示，近期將新投放一批合格境內機構投資者（QDII）的投資額度，有序滿足境內主體境外投資的合理需求。國家外匯局並將在自貿試驗區實施一攬子外匯創新政策，包括優化新型國際貿易結算、擴大合格境外有限合夥人（QFLP）試點等10項便利化政策，積極支持自由貿易試驗區提升戰略。

 

5. 國家金融監督管理總局、上海市人民政府印發《關於支持上海國際金融中心建設行動方案》，其中提出，推動銀行保險機構進一步集聚上海，支持外資金融機構在上海國際金融中心建設中發揮更大作用，推動重點對外開放項目優先在上海落地，支持更多國際金融組織、國際金融行業協會及新型多邊金融組織落戶上海；鼓勵在滬金融機構穩妥有序開展碳金融相關業務，支持上海參與國際碳金融定價權競爭，打造國際綠色金融樞紐。大力發展普惠金融、養老金融和數字金融。支持上海打造新型資產管理服務平台。

 

6. 中證監發布《關於在科創板設置科創成長層，增強制度包容性適應性的意見》，稱要在持續抓好「科創板八條」落地實施的基礎上，以設置專門層次為抓手，重啟未盈利企業適用科創板第五套標準上市，推出一攬子更具包容性、適應性的制度改革，著力打通支持優質科技型企業發展的堵點難點。科創成長層重點服務技術有較大突破、商業前景廣闊、持續研發投入大，但目前仍處於未盈利階段的科技型企業。

 

7. 上海和香港正式簽署《滬港國際金融中心協同發展行動方案》。方案聚焦推進滬港兩地基礎設施互聯互通、共建金融產品服務體系、上海與香港離岸金融的戰略互補等六方面共提出38條舉措，包括：持續優化債券通、互換通等機制；加快將滬港打造成人民幣資產全球配置中心，風險管理中心；推動香港快速支付系統「轉數快」（FPS）與網上支付跨行清算系統（IBPS）互聯；鼓勵在滬銀行聯合香港金融機構共同開展跨境銀團貸款業務。

 

8. 近期多地傳出以舊換新「國補」暫停或者調整的消息。據《證券時報》引述國家相關主管部門回應稱，今年國家安排3000億元超長期特別國債資金支持消費品以舊換新，目前已向地方下達了共計1620億元資金，剩餘資金（1380億元）將有序下達。主管部門強調，2025年的消費品以舊換新政策將全年實施，有關部門正指導地方平穩有序使用「國補」資金，推動政策發揮更大效能。

 

撰文：經濟通中國組

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2025 08:57
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