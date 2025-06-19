神州經脈 | 中國再減持美債，稀土出口審批加快，分紅險禁內捲

中證監主席吳清周三（18日）在陸家嘴論壇表示，加力推出進一步深化改革的「1+6」政策措施，在科創板設置科創成長層；創業板支持未盈利的創新企業上市。可惜消息提振效果未彰，滬深股市今日（19日）低開低走，創業板指更挫1.36%，滬綜指收跌0.79%，報3362.11點，深成指也跌1.21%。兩市全天交易額1.25萬億元（人民幣．下同），較上個交易日升596億元或5%。

中國今年4月再減持美國國債，持有規模降至2009年以來最低。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1882，較上個交易日4時30分收盤價跌14點子，三連跌，創6月4日以來逾兩周新低，全日在7.1885至7.1934之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1729，較上個交易日升32點子，創3月19日以來三個月新高，較市場預測偏強近190點。

今日新聞精選

1. 中國對稀土的出口管制政策問題，商務部發言人何亞東今日在例行記者會上表示，中國依法依規不斷加快對稀土相關出口許可申請的審查，已經依法批準一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作，中方願就此進一步加強與相關國家的出口管制溝通對話，積極促進便利合規貿易。

2. 美國國務院宣布將恢復學生簽證面試，並要求所有申請人公開他們的社交媒體帳戶以加強審查。對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，中美教育合作是互利的，中方一貫反對將教育合作政治化，希望美方將特朗普總統歡迎中國留學生來美學習的表態落到實處，切實保障在美中國留學生和學者的正當合法權益。

3. 廣西商務廳昨發通知稱，從2025年6月20日24時起暫停汽車置換更新、家電以舊換新、3C數碼購新、電動自行車以舊換新、家裝廚衛「煥新」補貼活動，但強調以舊換新補貼活動還將持續全年開展，具體恢復時間以官方公告為準。另外，對於近日社交媒體有人發帖聲稱「2025年上海地區的『國補』在『618』過後極有可能結束」，《解放日報》引述上海市網購商會工作人員報道，上述傳言是假的，並未聽說上海以舊換新國家補貼要結束的消息。

4. 根據美國財政部數據，中國在今年4月再減持美國國債82億美元，連續兩個月減持，持有規模降至7572億美元，創下2009年以來最低水平。中國在今年3月減持189億美元美債，將第二大債權國讓位英國，4月仍是持有美國國債第三多的國家。數據並顯示，4月外國投資者持有的美國國債9.01萬億美元，按月下降360億美元，規模為史上次高。

5. 倫敦金融城的政策主席克里斯．海沃德在上海出席陸家嘴論壇期間接受《彭博》採訪時表示，「我們需要在倫敦進行更多IPO」，稱倫敦城政府可以為中國企業提供在英國獲得客戶和融資的機會，並通過倫敦與上海的互聯互通計劃推動它們在倫敦上市。倫敦城還可以鼓勵英國企業在上海證券交易所籌集資金和上市。海沃德稱，他從香港今年上半年成功引發首次公開招股(IPO)熱潮中吸取經驗，「必須積極主動地去鼓勵企業在你的交易所上市」。他本周晚些時候將前往香港探討IPO事宜。

6. 據《中國證券報．中證金牛座》記者從業內獲悉，金監總局人身保險監管司向各人身保險公司下發了《關於分紅險分紅水平監管意見的函》。文件明確了應當充分論證擬分紅水平必要性、合理性和可持續性的相關情形，要求各公司不得偏離帳戶資產負債和投資收益實際情況，隨意抬高分紅水平搞「內捲式」競爭。

7. 乘聯分會秘書長崔東樹今日發文稱，2025年5月末，全國乘用車行業庫存345萬輛，較上月下降5萬輛，較2024年5月增16萬輛，行業庫存創出近兩年新高；隨著6-8月的銷售逐步轉入季節性淡季，預計未來三個月的銷量逐步下行。按今年5月末的庫存與未來銷量綜合預估，現有庫存支撐未來銷售天數為54天，相對於2023年5月的54天、2024年5月的51天，今年5月總體庫存壓力稍增。

8. 據《彭博》報道，內地蓋世汽車研究院的數據顯示，中國汽車行業每年可生產5550萬輛，但去年整體產能利用率僅49.5%。德國汽車顧問公司JSC Automotive稱，只要產能利用率只得50%，正常市場的價格戰就欲罷不能。低產能利用率顯示價格戰將加劇，製造商利潤率將承壓，而這也可能加速產業整合，規模較小、實力較弱的公司將倒閉或被規模更大的競爭對手吞併。

撰文：經濟通中國組

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