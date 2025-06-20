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LABUBU | 官媒批盲卡盲盒商家誘青少年非理性消費，促加強監管

20/06/2025

LABUBU | 官媒批盲卡盲盒商家誘青少年非理性消費，促加強監管

 

　　官媒《人民日報》今日發表題為《盲卡盲盒哪能「無拘無束」》的文章，探討「盲卡」、「盲盒」對兒童和青少年的影響，指未成年人非理性追求稀有卡牌，每次動輒花數百元（人民幣．下同）甚至數千元購買盲卡，背後暗藏商家精心設計的「商業陷阱」，讓未年人不斷衝動下單。文章建議有關部門進一步細化盲卡、盲盒監管規則，限制未成年人帳戶交易，並整治虛假宣傳、誘導消費等違法行為。

 

主播「中獎話術」洗腦，未成年人為抽到稀有卡牌大灑金錢

 

　　文章指，繼盲盒火爆後，這兩年盲卡憑借「未知驚喜」的賣點，迅速在兒童和青少年群體中走紅。據從事相關生意多年的人士介紹，盲卡其實就是結合盲盒和「穀子」的一類變種，卡牌大多圍繞熱門IP的主人公限量發售，通常一上市就引發搶購，然後二級市場跟進炒作。該人士並指，盲卡「在中小學生中很火」，主要是在同IP的各種衍生品中，盲卡只賣一二十元，相比動輒上千甚至上萬元的手辦，入門門檻低，而且圍繞動漫類的盲卡符合中小學生的偏好。

 

　　然而，盲卡目前已經不單單是「收藏品」，成為了兒童和青少年社交圈裏的「硬通貨」。為了在社交中不「掉隊」，不少孩子省吃儉用，甚至與抽到卡的同學進行高價交易。文章引述重慶江北區的13歲少年明明稱，「要是誰有最新的稀有卡，就能成為班裏的『卡王』！午休時大家圍在一起曬卡，沒幾張厲害的根本插不上話」。

 

　　文章並認為，網絡直播帶貨主播的「話術」是孩子沉迷購買盲卡的原因之一，「新人14.9元5包！可以代拆」、「10連抽必中」、「最後3箱！錯過再無」、「越貴的卡包抽到好卡的概率越大」、「稀有卡片可獲得高額回報」、「反手賺10倍卡費」等，誘導未成年人「豪擲」上百上千元以求一舉抽得稀有卡牌。其中，天津初中生王小萍直言，「這種14.9元5包的抽不出甚麼稀有卡，都是用來引流的，一次下單10包甚至『抬箱』（購買整箱）的，也許能抽出來一張稀有卡」，而自己一周會花一百多元抽盲卡。

 

學者分析：商家精準捕捉未成年人自控能力弱等特點

 

　　報道引述西南大學國家治理學院副院長張永紅分析，盲卡設計堪稱精準捕捉未成年人心理弱點的「商業陷阱」。它利用心理學中的「斯金納箱」原理，通過隨機獎勵製造期待感。比如抽卡時「下一次可能中獎」的錯覺，會刺激大腦分泌多巴胺，讓孩子不斷重複購買行為。

 

　　西南大學法學院教授楊復衛亦稱，此類設計涉嫌利用未成年人心理發育尚未成熟、自控能力較弱的特點，誘導他們進行非理性消費，有悖於未成年人保護法中「不得危害未成年人身心健康」的立法宗旨。

 

律師批評商家誘導消費等行為有違法之嫌，倡出台嚴格規管

 

　　天津盈科律師事務所律師郭振杰指出，盲卡本是一種娛樂方式，若缺乏約束，可能演變成「收割」孩子錢包的工具。特別是通過話術誘導消費、模糊概率、虛構稀缺的行為，已經有違法之嫌。

 

　　郭振杰並指，未成年人不具備完全民事行為能力，不能隨意購買高價盲卡。他建議相關部門給盲卡盲盒出台嚴格的規章制度，加強對未成年人的保護，例如借鑑《盲盒經營行為規範指引（試行）》禁止向8歲以下未成年人銷售，8歲以上的需監護人同意，同時設置金額限制，避免天價盲卡，以及明確概率公示，不得虛假宣傳等。

 

　　他還建議進一步細化盲卡、盲盒監管規則，增設技術監管條款，例如要求線上平台實施「實名認證+人臉識別+監護人二次驗證」三重驗證機制，禁止未通過年齡核驗的未成年人帳戶進行交易；線下實體店則應設立「未成年人專區」，同時對違規商家處以高額罰款。

 

撰文：經濟通中國組

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