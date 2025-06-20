  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

神州經脈 | 跨境支付通周日啟動，LPR持穩，滬指連跌兩周

20/06/2025

　　A股市場今日（20日）全天震盪走低，創業板指領跌0.84%，深成指亦軟跌0.47%；滬綜指微跌0.07%，收報3359.90點，本周累跌0.5%，滬綜指連跌兩周。滬深兩市全天成交額1.07萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1829億元或14.6%。

 

神州經脈 | 跨境支付通周日啟動，LPR持穩，滬指連跌兩周

人行與香港金管局宣布跨境支付通6月22日（周日）上線運行。（資料圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1837，較上個交易日4時30分收盤價升45點子，全日在7.1756至7.1853之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1695，較上個交易日升34點子，兩連升，創3月17日以來逾三個月新高，較市場預測偏強逾百點。

 

今日新聞精選

 

1. 人民銀行今日上午與香港金融管理局聯合舉辦內地與香港快速支付系統互聯互通（跨境支付通）啟動儀式，宣布跨境支付通將於2025年6月22日（周日）上線運行。跨境支付通通過內地網上支付跨行清算系統與香港快速支付系統「轉數快」直接連接，為中國內地居民與境外居民間提供高效、便捷、安全的跨境支付服務。首批參與跨境支付通的內地機構包括：工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、招商銀行；香港機構包括：中銀香港、東亞銀行、建銀亞洲、恒生銀行、滙豐銀行、工銀亞洲，後續將逐步擴大參與範圍。

 

2. 據介紹，跨境支付通堅持小額便民定位，支持參與機構為兩地居民辦理經常項目項下跨境匯款，居民個人無需提交業務背景資料。兩地居民可透過輸入收款方的手機號碼或帳戶號碼，進行即時小額跨境匯款，港人北向匯款每日上限1萬港元，每年上限20萬港元；此限額獨立於現時每日8萬元人民幣的同名匯款限額。內地居民南向匯款上限則為現行個人年度購匯便利化額度5萬美元。跨境支付通還支持參與機構提供雙向的留學繳費、醫療繳費、薪酬及津補貼發放等便民、惠民金融服務。

 

3. 6月貸款市場報價利率(LPR)一如預期持穩不動，5年期以上LPR為3.5%，1年期LPR為3%。《路透》引述分析人士稱，繼5月下調後，政策觀察期貨幣政策繼續加碼的必要性不強，同時中美貿易戰取得一定進展，銀行淨息差仍處低位，本月LPR持穩並不意外。東方金誠宏觀分析師王青等預計，外部環境波動對出口的影響將主要在下半年顯現，在物價水平偏低的背景下，下半年人行料會繼續降息，並帶動兩個期限品種的LPR報價下調。

 

4. 國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂會見來華正式訪問的新西蘭總理拉克森。習近平強調，中新雙方要把合作放在雙邊關係中更加突出的位置，深化貿易和投資合作，挖掘科技創新、應對氣候變化、基礎設施等領域合作潛力，加強教育、文化、青年、民間、地方交流，豐富雙邊關係內涵。拉克森表示，願同中方堅持相互尊重、相互理解，保持高層交往，擴大貿易、投資規模，深化農業、漁業、乳業合作，密切旅遊、教育等領域人文交流，推動新中關係取得更大發展。

 

5. 1-5月，全國一般公共預算收入96623億元，同比下降0.3%。其中，全國稅收收入79156億元，同比下降1.6%；非稅收入17467億元，同比增長6.2%。首5月證券交易印花稅668億元，同比增長52.4%。1-5月，全國一般公共預算支出112953億元，同比增長4.2%。

 

6. 歐盟委員會宣布，將限制中國企業參與價值超500萬歐元的政府醫療器械招標，指這是對中國對在華歐企採取限制性措施的回應。對此，中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上回應稱，歐盟一貫標榜是全球最開放的市場，但事實上一步步走向保護主義，動輒付諸單邊經貿工具，以公平競爭之名行不公平競爭之實，是典型的雙重標準。中方將堅決維護中國企業的正當合法權益。

 

7. 美國總統特朗普周四（19日）在社交平台表示，他已簽署行政命令，將原定於6月19日的字節跳動剝離TikTok美國資產的最後期限延長了90天。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上，對於特朗普再延長TikTok「不賣就禁」期限稱，中方已多次闡明原則立場，將繼續依據中國的法律法規處理相關的問題。

 

8. 外交部宣布，新加坡總理黃循財將於6月22日至26日（周日至下周四）對中國進行正式訪問。外交部發言人郭嘉昆在外交部例行記者會上介紹，黃循財5月就職後將中國作為東盟外首訪國家，充分體現了對發展中新關係的高度重視。

 

撰文：經濟通中國組

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,846.64

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 42,151.14
    -20.52 (-0.049%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,967.29
    -13.58 (-0.227%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 19,458.69
    -87.58 (-0.448%)
精選預託證券 More
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升6.170
變動率︰+2.144%
較港股︰-0.48%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.429
變動率︰+1.677%
較港股︰-2.89%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌392.338
變動率︰-2.402%
較港股︰-0.07%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌46.471
變動率︰-4.052%
較港股︰-1.96%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌101.120
變動率︰-1.105%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌26.875
變動率︰-1.376%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌19.885
變動率︰-1.802%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌31.595
變動率︰-2.785%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升303.251
變動率︰+2.696%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰升106.640
變動率︰+2.146%
PYPL
貝寶
按盤價(USD)︰升69.925
變動率︰+1.976%
GOOG
谷歌
按盤價(USD)︰跌170.100
變動率︰-2.230%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/06/2025 14:29 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：20/06/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/06/2025 14:29 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00256 冠城鐘錶珠寶
  • 0.485
  • 02159 麥迪衛康
  • 0.730
  • 00723 信保環球控股
  • 0.285
  • 00968 信義光能
  • 2.320
  • 02440 迷策略
  • 3.050
股份推介
  • 02161 健倍苗苗
  • 2.870
  • 目標︰$4.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.240
  • 目標︰$12.30
  • 06820 友誼時光
  • 0.870
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 15.020
  • 目標︰$17.00
  • 02153 達豐設備
  • 0.900
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 111.700
  • 00941 中國移動
  • 86.400
  • 00388 香港交易所
  • 392.600
  • 00700 騰訊控股
  • 505.500
  • 02318 中國平安
  • 47.350
報章貼士
  • 01088 中國神華
  • 34.350
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 338.000
  • 目標︰$365.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.640
  • 目標︰$6.10
熱炒概念股
即時重點新聞

20/06/2025 16:45  《盤後部署》新股市場熱鬧入飛做一手黨，中東危機買恒指反而危險

20/06/2025 16:26  【互聯互通】中港跨境支付通周日推，港人北向匯款每日上限1萬元

20/06/2025 15:51  【互聯互通】人行：內地與香港跨境支付通6月22日上線運行

20/06/2025 18:35  《新股上市》藥捷安康-B暗盤收高近69%，每手賺4525元

20/06/2025 18:35  《新股上市》三花智控(2050)暗盤潛水逾3%，每手蝕68元

20/06/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１５﹒５１億元，買建行沽騰訊

20/06/2025 08:37  【大行炒Ｄ乜】大摩削新世界目標三成五，大和首予金山雲買入評級

20/06/2025 16:26  《財資快訊》美電軟報７﹒８４９８，隔夜拆息維持０﹒０１％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港交所25周年 | 港交所唐家成：現時有190家公司排隊上市新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 跨境支付通周日啟動，LPR持穩，滬指連跌兩周新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

跨境支付通 | 中港跨境支付通周日推，港人北向匯款每日上限1萬元新文章
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗牌」拆招？
人氣文章

Foodie What’s On

米芝蓮推介人氣泰菜「泰排檔」中環開分店！必食超夠鑊氣泰式炒河、和牛船麵、燒豬頸肉
人氣文章

Foodie What’s On

國內超人氣順德菜「大榕樹下」 首間海外分店6月19日青衣城開幕！新張優惠：首星期免費送大良雙皮奶
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

電影《馴龍記》：15年後，延續思噎仔與冇牙仔的旅程
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

五星酒店福建菜！福州15年老酒熟醉紅蝦、紅燒鮮蝦遼參釀羊肚菌、同安封肉，吃得出的精緻！
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

從設計概念到首飾成品的橋樑！展覽《筆脈珍傳：法國珠寶巧藝二百年》，看L’ÉCOLE珍藏手繪珠寶設計圖
健康好人生 Health Channel
人氣文章
美國研究：每日飲這種飲品腸癌擴散風險增，醫生警告多數患者已屬晚期
人氣文章
印度空難 │ 網民爆料：曾搭乘印度航空同一客機，機內設備全失靈，2小時後發生空難
人氣文章
長短腳問題︱調整盤骨傾斜︰利用硬帶或毛巾，兩大簡易訓練強化盤骨及臗部
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/06/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/06/2025 02:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/06/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/06/2025
港交所25周年 | 港交所唐家成：現時有190家公司排隊上市
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

生死時刻：伊朗被滲透過後的絕地反擊

20/06/2025 09:02

大國博弈

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

收息攻略 | 港元定存無「息」可圖，五招高息替代方案逆勢突圍

18/06/2025 15:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處