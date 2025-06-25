穩定幣｜人行首提「穩定幣」，券商密集調研，表列穩定幣概念A股

潘功勝在陸家嘴論壇上首次提及穩定幣。（AP圖片）

近期，穩定幣消息密集釋放。中國人民銀行行長潘功勝在陸家嘴論壇首提穩定幣，強調其「大幅縮短跨境支付鏈條」的價值，市場對穩定幣的討論推向新高峰。目前，全球穩定幣的市場規模已經超過2500億美元，短短6年增長約45倍。然而，穩定幣的潛在問題和風險也不容忽視。

穩定幣納入政策視野：監管與機遇並存

在6月18日舉行的陸家嘴論壇上，潘功勝首次提及穩定幣。潘功勝表示，區塊鏈和分布式帳本等新興技術推動人行數字貨幣、穩定幣蓬勃發展，實現了「支付即結算」，從底層重塑傳統支付體系，大幅縮短跨境支付鏈條，同時對金融監管也提出了巨大的挑戰。

過去中國對加密資產採取嚴格限制態度，尤其是對比特幣、ICO等。但此次提及穩定幣，顯示監管層開始區分「穩定幣」與其他高波動性加密資產，可能為未來政策鬆動鋪路。此外，潘功勝指出穩定幣對金融監管構成挑戰，意味著中國可能會參考國際做法（如美國《穩定幣創新法案》）建立針對穩定幣的合規制度，涵蓋儲備資產、透明度、贖回機制等。

穩定幣進展不斷，監管法案相機推出

實際上，5月以來，穩定幣領域消息頻出，進展不斷。在政策層面，美國和香港相繼推出穩定幣監管法案，代表著監管層對穩定幣合法化和規範化的正式接納。

5月21日，香港立法會通過《穩定幣條例草案》，在香港設立法幣穩定幣發行人的發牌制度，完善對虛擬資產活動的監管框架。國金證券研報稱，預計今年底前機構可向香港金融管理局申請成為合規的穩定幣發行商。

美東時間6月17日，美國參議院正式通過《GENIUS法案》，為錨定美元的加密貨幣穩定幣建立首個聯邦監管框架。對此，中信證券點評稱，這標誌著加密資產行業首次納入美國聯邦層級的法律監管，法案有望在8月國會休會前正式落地。

美國參議院近日通過《GENIUS法案》，為錨定美元的加密貨幣穩定幣建立首個聯邦監管框架。（AP圖片）

包括阿里、京東等互聯網大廠也相繼宣布下場布局。6月12日，螞蟻國際正式表態，正在全球財資管理方面加速投資、拓展合作，將其AI、區塊鏈和穩定幣創新投入真實可靠的大規模應用。京東幣鏈科技CEO劉鵬表示，正在香港金管局「沙盒」內測試錨定港元及其他幣種的合規穩定幣，計劃最早於今年四季度上線，並首先應用於京東全球售港澳站結算場景。

現狀：規模超2500億美元，6年增45倍

從穩定幣目前發展情況來看，目前全球穩定幣的市場規模已經超過2500億美元。2019年3月時約為50億美元，短短6年增長約45倍，增速驚人。Visa監測數據顯示，截至2025年6月，經調整後的穩定幣支付交易次數高達16億次，交易金額高達7.3萬億美元。據花旗銀行研究報告測算，2030年穩定幣市值在樂觀情形下或達到3.7萬億美元。

國家級金融智庫，國家金融與發展實驗室理事長李揚表示，穩定幣以其高效的支付清算功能，基於區塊鏈的點對點支付實現「支付即結算」，在支付效率和成本上展現顯著優勢，這是其不可被取代的基礎屬性。

李揚稱，與波動劇烈的加密貨幣不同，穩定幣透過錨定現實資產（尤其是美元資產）來維持幣值穩定，例如USDT和USDC的資產構成中，90%以上為短期美國公債及回購協議。這使其成為連接虛擬貨幣世界與傳統法幣體系的橋樑，大幅提升了跨國支付效率並降低成本。

風險：或濫發，衝擊本幣金融體系

在穩定幣熱潮持續升溫的背景下，其潛在風險也需要引起足夠的重視，其中一個潛在問題就是濫發。《第一財經》報道指，雖然Tether和Circle這兩大主流發行方一直表示其持有資產等於甚至是高於發幣量，比如說Tether聲稱其儲備中有約53億美元的超額儲備，超出1:1掛勾USDT所需的部分。

Visa監測數據顯示，截至2025年6月，經調整後的穩定幣支付交易金額高達7.3萬億美元。（AP圖片）

此外，社科院國家金融與發展實驗室副主任楊濤指出，穩定幣面臨缺陷，如無法有效應對加密貨幣（資產）市場波動性與可能的流動性衝擊，並且現實世界中法幣及其資產的脆弱性，同樣也可能傳導到加密世界中，反而增加了其非穩定性。業內人士分析，當前香港比特幣ETF的最大問題就在於流動性欠佳，同時交易手續費仍相對偏高。

楊濤還稱，境外與本幣掛勾的穩定幣可能對本幣金融體系產生風險衝擊。近年來，穩定幣曾數次引發金融市場震盪。中國雖未正式探索發展穩定幣，但近年來加密貨幣市場上已出現過以1：1比例與離岸人民幣掛勾的離岸人民幣穩定幣。上海新金融研究院(SFI)副院長劉曉春建議，從監管角度，可以對不同發行人或不同穩定幣的使用範圍進行限定。

專家籲盡快在港推離岸人民幣穩定幣，完善國際化路徑

美國和香港地區相繼通過穩定幣相關法案，人民幣穩定幣如何發展已引起討論。內地專家認為，作為新興支付工具，穩定幣的獨特優勢和潛在風險均不容忽視，人民幣穩定幣發展「宜早不宜遲」。基於數字人民幣和離岸人民幣穩定幣「雙軌並進」參與國際貨幣體系競爭，或是時代變局下人民幣國際化的新路徑。

薩摩耶雲科技集團首席經濟學家鄭磊表示，人行數字貨幣的兩種結算模式因涉及雙邊或多邊國家的法律監管和不同的金融體系，推廣難度高。他認為，通過發展離岸人民幣穩定幣，可以擴大離岸人民幣的使用範圍，特別是在非中國企業參與的國際支付中增加離岸人民幣的使用頻率，作為傳統金融手段的補充，進一步完善人民幣國際化的路徑。

香港市場規模和使用場景有限，可嘗試「先境外離岸再境內離岸」

國家金融與發展實驗室特聘高級研究員朱太輝建議，未來在推動人民幣穩定幣發展上，可採取漸進性的路線。在時間選擇上，可考慮在香港盡快推出離岸人民幣穩定幣，宜早不宜遲；在發展路徑上，香港的市場規模和使用場景有限，可嘗試「先境外離岸再境內離岸」，從香港逐步向內地自貿區推廣。

國家金融與發展實驗室理事長李揚認為，面對穩定幣浪潮，中國需在兩條線上全面並進。一方面，既然任何形式的穩定幣都繞不開貨幣主權問題，堅定推進人民幣國際化，便仍然是培育強大的貨幣（人民幣）的核心任務。另一方面，必須看到穩定幣、加密貨幣與傳統金融體系的融合發展趨勢將難以逆轉。穩定幣、加密貨幣將與人行數字貨幣實現互補發展，全面改進支付效率和降低支付成本，重構全球支付體系，並帶動去中心化金融(DeFi)發展。

專家認為，穩定幣、加密貨幣將與人行數字貨幣實現互補發展。（資料圖片）

中國官方首次在公開場合提及「穩定幣」，顯示穩定幣已納入政策視野，未來監管與機遇並存，內地一眾券商己聞風出動，密集調研與穩定幣概念相關的上市公司。

據《證券時報》報道，機構調研主要聚焦穩定幣的發展前景，以及上市公司的相關技術與應用場景。協鑫能科(深:002015)接待華創證券、財通資管等16家機構調研，螞蟻數科與協鑫能科成立新公司「螞蟻鑫能」，據報其在印尼的鎳礦項目中，試用穩定幣跨境結算，顯示其在「能源＋支付」領域的創新潛力。

京北方(深:002987)長期參與多家國有大行的數字人民幣系統建設，包括跨境支付橋(m-CBDC Bridge)等，這些技術可直接遷移至穩定幣應用場景，公司接待了光大證券、華夏基金等28家機構調研。

宇信科技(深:300674)被視為有望承接香港穩定幣系統改造與合規模塊開發的核心供應商，其接待中信證券、申萬宏源等多家機構調研。

天風證券認為，穩定幣從加密資產「連接器」升級為全球支付新基建，合規化浪潮下增量資金與場景快速躍升在即。建議關注：一是阿里鏈RWA（現實世界資產代幣化）資產端；二是穩定幣應用場景，包括跨境支付、供應鏈金融；三是銀行托管與支付系統。

表列部分穩定幣概念A股。（經濟通製圖）

撰文：經濟通記者丘敏華

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