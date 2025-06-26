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神州經脈 | 國補新資金7月發，新龍芯不依賴境外供應鏈，人幣升

26/06/2025

　　滬深股市全天（26日）衝高回落，三大股指集體收跌。滬綜指收跌0.22%，止三連升，報3448.45點，深成指收跌0.48%，創業板跌0.66%。滬深兩市全天成交額達15832億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量196億元或1.22%。

 

神州經脈 | 國補新資金7月發，新龍芯不依賴境外供應鏈，人幣升

龍芯中科自主研發的新一代國產通用處理器龍芯3C6000，不依賴任何國外授權技術和境外供應鏈。（央視新聞圖片）

　　　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1684，較上個交易日4時30分收盤價升29點子，續創2024年11月8日以來逾七個半月新高，全日在7.1565至7.1709之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報7.1620，較上個交易日升48點子，創2024年11月8日以來逾七個半月新高，較市場預測偏弱59點。

 

今日新聞精選

 

1. 國家發改委新聞發言人李超今日在6月份新聞發布會上表示，將在7月下達今年第三批消費品以舊換新資金；同時將協調有關方面，堅持更加注重「時序性」和「均衡性」的原則，分領域制定落實到每月、每周的「國補」資金使用計劃，保障消費品以舊換新政策全年有序實施。設備更新方面，超長期特別國債資金支持力度為2000億元，第1批約1730億元資金已安排到16個領域約7500個項目，第2批資金正在同步開展項目審核篩選。

 

2. 商務部召開例行新聞發布會，發言人何亞東在會上表示，外貿優品中華行活動有效的幫助出口受阻的企業，截至6月24號，一共有22個地區開展了225場外貿優品中華行活動，參與的外貿企業和採購商超過1.9萬家，成交額248億元。另外，何亞東表示，今年1-5月，中國對外非金融類直接投資616億美元，同比增長2.3%；在共建「一帶一路」國家非金融類直接投資155.2億美元，增長20.8%。

 

3. 中國民航局旗下「中國民航報」微信公眾號今日發文指，中國民航局近日發布緊急通知，自6月28日起禁止旅客攜帶沒有3C標識、3C標識不清晰、被召回型號或批次的充電寶（移動電源）乘坐境內航班，並要求各航空公司、機場進一步完善鋰電池起火、冒煙等緊急情況下的應急處置預案，增強員工情景意識、應急反應能力和協同配合能力，確保在發生緊急情況時能夠及時、妥善處置。

 

4. 國泰君安國際近日獲香港證監會批准，將現有證券交易牌照升級為可提供虛擬資產交易服務，成為首家可提供該項服務的中資券商。據《第一財經》引述直接參與虛擬資產牌照申請和系統對接事宜的業內人士透露，多家香港本地券商（如勝利證券、艾德證券等）已完成「第1號牌」（證券交易牌照）升級，國泰君安國際並非唯一一家升級牌照的中資券商，未來或有更多機構入局，而獲得此升級牌照的券商主要開展的是「分銷」性質的交易服務，並非自營交易所運營。

 

5. 龍芯中科(滬:688047)自主研發新一代國產通用處理器--龍芯3C6000今日在北京發布，採用自主設計的指令系統龍架構（LoongArchTM），不依賴任何國外授權技術，也不依賴任何境外供應鏈，是中國自主研發、自主可控的新一代通用處理器，可滿足通算、智算、存儲、工控、工作站等多場景的計算需求。

 

6. 微信小遊戲團隊昨在微信小遊戲開發者大會上披露，過去一年，微信小遊戲月活躍用戶達5億，目前已有近70款遊戲達成百萬以上DAU（日活躍用戶），超300款遊戲單季度流水超過千萬元。小遊戲平台目前已有累計超過40萬的開發者，其中超過八成是不足30人的中小團隊。同時，70%的上市遊戲公司已經投入微信小遊戲。

 

7. 深圳市商務局近日印發《深圳市關於促進服務消費高質量發展的若干措施》，其中提出，深化服務業擴大對外開放。支持生物技術和外商獨資醫院等醫療領域擴大開放試點。穩步放寬或取消跨境交付、境外消費和自然人移動等模式下服務貿易限制措施。持續深化電信、教育、養老、醫療、健康等服務業放寬市場准入。

 

8. 上海海關公布，今年5月，上海市外貿進出口3771.5億元，同比增長4.5%，增速比4月大幅回落7.2個百分點。其中，出口1583.8億元，增長3.5%，4月為增長17.2%；進口2187.7億元，增長5.3%，4月為增長8.1%。前5個月，上海市外貿進出口1.8萬億元，同比增長1.8%，增速比前4個月提升0.8個百分點。其中，出口7873.8億元，增長11.5%，增幅比前4個月放緩2.3個百分點；進口9946億元，下降4.8%，降幅比前4個月收窄2.5個百分點。

 

撰文：經濟通中國組

 

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