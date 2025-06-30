  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

神州經脈 | 上半年收官，A股累漲2.8%，人幣升值1.8%

30/06/2025

　　6月最後一個交易日，A股收高，滬綜指收升0.59%，報3444.43點，深成指揚0.83%，創業板指收高1.35%。兩市全天成交1.49萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少543億元或3.5%。中美關稅暫休戰背景下，滬綜指6月累漲2.9%，連續兩個月報捷。上半年計，滬指升幅有2.8%，主要股指全線上漲。具體板塊表現方面，AI大模型、人形機器人、新消費等獲資金追捧；近20隻銀行股在上半年創出歷史新高。

 

神州經脈 | 上半年收官，A股累漲2.8%，人幣升值1.8%

（資料圖片）

　　　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1656，較上個交易日4時30分收盤價升34點子。全月計，人民幣即期僅升值0.41%，上半年累升1.86%。人民幣中間價今日報7.1586，較上個交易日升41點子，創2024年11月8日以來新高。人民銀行貨幣政策委員會在第二季度例會中不再提「擇機降準降息」，對匯率問題的口徑更偏柔和，刪除了三個「堅決」的字眼。會議指出要增強外匯市場韌性，穩定市場預期，防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

 

今日新聞精選

 

1. 中共中央政治局今日召開會議，中共中央總書記習近平主持會議。會議審議《黨中央決策議事協調機構工作條例》，進一步規範黨中央決策議事協調機構的設立、職責和運行。會議強調，黨中央決策議事協調機構要準確把握職責定位，堅持謀大事、議大事、抓大事，對重大工作實施更為有效的統領和協調，做到統籌不代替、到位不越位。要深入調查研究，提升決策議事質效，提出切合實際、行之有效的政策舉措。

 

2. 中國海關總署29日晚公告，在持續開展針對日本福島核處理水排海長期國際監測、中方獨立取樣監測且結果未見異常，且日本政府承諾保障輸中水產品品質安全的前提下，即日起恢復日本部分水產品進口，但福島、東京等10都縣仍除外。此外，中國上海、日本大阪與神戶國際渡輪航線時隔5年恢復旅客運輸，7月12日起對普通旅客售票。

 

3. 6月中國官方製造業採購經理指數（PMI）為49.7%，比上月上升0.2個百分點，與市場預期一致，但連續第三個月處於收縮區間。6月非製造業商務活動指數為50.5%，比上月回升0.2個百分點，仍高於臨界點，6月綜合PMI產出指數為50.7%，比上月上升0.3個百分點，表明企業生產經營活動總體擴張有所加快。

 

4. 中國證券監督管理委員會的官方網站、微信及微博帳號顯示，中證監logo更新，由此前的套環改為三個V字形環抱，開放式結構取代了封閉三角環。消息一出，股民群情振奮：「這是要解套的節奏啊！」

 

5. 日本《共同社》報道，中國計劃邀請美國總統特朗普參加9月在北京舉行的閱兵。對此，外交部發言人毛寧今日表示，目前沒有可以提供的信息。對於特朗普稱有富商願收購TikTok，毛寧以「中方已經多次闡明原則立場」回應。

 

6. 小米新車YU7開售後，大定量和鎖單量超出市場預期，同時，閑魚、轉轉等內地二手交易平台湧現大量轉讓訂單的信息。轉讓小米YU7訂單的溢價從3000到20000元不等，這意味著在定金5000元外，還要額外加價。小米集團創辦人兼董事長雷軍在微博表示，小米YU7發布以來，媒體和用戶在試駕後給出了很多好評，鎖單也遠超預期。他將於7月2日晚上8時，舉行一場直播分享YU7上市背後的故事，也集中回答一下大家關心的一些問題。

 

7. 「京東發言人」在微博發布嚴正聲明指出，近期關注到某些企業發布有關和京東幣鏈展開合作的信息，存在失實情況，誤導了行業和公眾輿論。請大家注意甄別，警惕「薦股」類騙局，避免財產損失。同時，再次提醒公眾，目前京東幣鏈科技並沒有開始發行穩定幣，也沒有設立任何相關社區，目前所有獲取京東穩定幣的信息均涉嫌欺詐。

 

8. 海關總署廣東分署公布數據，2025年前5個月，廣東對香港進出口總值4707.7億元，同比增長7.8%，增速高於廣東整體進出口3.8個百分點，顯示粵港貿易持續活躍。其中，出口4452.8億元，增長6.7%；進口254.9億元，增長31.1%。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇？】梁振英認為業主須放棄主宰心態，減租「做旺個市」。你是否認同？► 立即投票

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,939.36

最大成交額股票

深300059

東方財富 #

22.780

最大成交額股票

滬511070

上証公司債ETF

100.900

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,094.77
    +275.50 (+0.629%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,204.95
    +31.88 (+0.516%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 20,369.73
    +96.27 (+0.475%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.547
變動率︰+4.667%
較港股︰-0.65%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.543
變動率︰-2.348%
較港股︰-0.37%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌6.170
變動率︰-2.360%
較港股︰-0.80%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌35.426
變動率︰-5.503%
較港股︰+3.89%
精選中資美股 More
NTES 網易
按盤價(USD)︰升134.580
變動率︰+1.455%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升30.570
變動率︰+1.326%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌32.640
變動率︰-1.300%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌10.220
變動率︰-4.397%
精選美股 More
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升24.390
變動率︰+3.391%
T
美國電話電報
按盤價(USD)︰升28.940
變動率︰+3.063%
M
Macy's
按盤價(USD)︰升11.660
變動率︰+2.731%
GS
高盛
按盤價(USD)︰升707.750
變動率︰+2.452%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 01/07/2025 01:32 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：30/06/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 01/07/2025 01:32 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02800 盈富基金
  • 24.520
  • 01788 國泰君安國際
  • 3.430
  • 03690 美團－Ｗ
  • 125.300
  • 02410 同源康醫藥－Ｂ
  • 21.700
  • 02020 安踏體育
  • 94.500
股份推介
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 59.950
  • 目標︰$68.00
  • 02357 中航科工
  • 4.430
  • 目標︰$5.00
  • 06618 京東健康
  • 43.000
  • 目標︰$46.50
  • 02899 紫金礦業
  • 20.050
  • 目標︰$20.70
  • 02592 撥康視雲－Ｂ
  • --
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 109.800
  • 00001 長和
  • 48.300
  • 00700 騰訊控股
  • 503.000
  • 00939 建設銀行
  • 7.920
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 59.950
報章貼士
  • 01050 嘉利國際
  • 0.880
  • 目標︰--
  • 01378 中國宏橋
  • 17.980
  • 目標︰--
  • 06110 滔搏
  • 3.060
  • 目標︰$3.50
熱炒概念股
即時重點新聞

30/06/2025 17:00  《盤後部署》恒指尋底堅守兩萬四關，中國燃氣現錘頭可買賺息賺價

30/06/2025 16:30  【半年結－風起雲湧】貿戰震盪惟外資增持呵護，恒指半年升四千點

30/06/2025 17:31  【新世界】新世界︰簽訂銀行融資協議，涵蓋882億現有境外債務

30/06/2025 17:22  【新世界】新世界(00017)完成年度260億元合約銷售目標

30/06/2025 18:37  【互換通】港交所：「北向互換通」延長產品合約期限至30年

30/06/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５２﹒２億元，買建行沽阿里

30/06/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】國泰海通升小米目標一成，富瑞降阿里美團京東目標

30/06/2025 16:30  《財資快訊》美電升報７﹒８４９９，兩及三個月拆息均軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 道指收市升275點，納指與標普續創新高新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

授勳名單｜馮紹波、楊釗、梁智仁獲大紫荊勳章，江旻憓獲銀紫荊新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 訊眾通信冀拓東南亞市場，全年業績增長趨勢維持新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

畢彼特《F1電影》參考1990車壇新星嚴重車禍 斥資3億美元開拍 上周美國開畫票房大收3.9億美元
人氣文章

玩樂 What’s On

香港迪士尼樂園20周年奇妙派對︰升級版無人機及煙火夜間匯演，11架全新花車巡遊及送限定20周年迷你派對帽
人氣文章

港是港非．李慕飛

責任制與問責制可以如何融合？
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

前戲的重要性！12.7% 已婚女性表示性愛零前戲？理想前戲時間長達 OO 分鐘？只靠速度和力度未必Work！利用前戲打破性愛冬眠期
人氣文章

Watch & Jewelry

《F1》電影中最搶眼的是腕錶？限量千枚致敬畢彼特同款，IWC賽車主題新作延續電影激情！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

西班牙籍名廚進駐淺水灣古典浪漫餐廳！全新周日地中海Brunch：吃盡鮮甜龍蝦鮑魚、36個月伊比利黑毛豬火腿誠意十足
健康好人生 Health Channel
人氣文章
椰香處處，為菜餚增添獨特風味！今期素食譜：椰絲香炒南瓜椰菜花新文章
人氣文章
TVB綠葉雪妮丈夫唐佳墮樓身亡，享年88歲，傳愛妻患胰臟癌疑情緒低落輕生
人氣文章
岡下肌伸展訓練：減少患上肩周炎、五十肩風險
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/06/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/07/2025 13:32
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/07/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/06/2025 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話01/07/2025
美股收盤 | 道指收市升275點，納指與標普續創新高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普宣布中止美加貿易談判，威脅加徵新關稅

30/06/2025 09:17

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，港元拆息回升多間銀行加息，恒生兌...

29/06/2025 10:55

貨幣攻略

以伊之戰，敘利亞成關鍵

26/06/2025 08:39

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處