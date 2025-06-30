神州經脈 | 上半年收官，A股累漲2.8%，人幣升值1.8%

6月最後一個交易日，A股收高，滬綜指收升0.59%，報3444.43點，深成指揚0.83%，創業板指收高1.35%。兩市全天成交1.49萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少543億元或3.5%。中美關稅暫休戰背景下，滬綜指6月累漲2.9%，連續兩個月報捷。上半年計，滬指升幅有2.8%，主要股指全線上漲。具體板塊表現方面，AI大模型、人形機器人、新消費等獲資金追捧；近20隻銀行股在上半年創出歷史新高。

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人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1656，較上個交易日4時30分收盤價升34點子。全月計，人民幣即期僅升值0.41%，上半年累升1.86%。人民幣中間價今日報7.1586，較上個交易日升41點子，創2024年11月8日以來新高。人民銀行貨幣政策委員會在第二季度例會中不再提「擇機降準降息」，對匯率問題的口徑更偏柔和，刪除了三個「堅決」的字眼。會議指出要增強外匯市場韌性，穩定市場預期，防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

今日新聞精選

1. 中共中央政治局今日召開會議，中共中央總書記習近平主持會議。會議審議《黨中央決策議事協調機構工作條例》，進一步規範黨中央決策議事協調機構的設立、職責和運行。會議強調，黨中央決策議事協調機構要準確把握職責定位，堅持謀大事、議大事、抓大事，對重大工作實施更為有效的統領和協調，做到統籌不代替、到位不越位。要深入調查研究，提升決策議事質效，提出切合實際、行之有效的政策舉措。

2. 中國海關總署29日晚公告，在持續開展針對日本福島核處理水排海長期國際監測、中方獨立取樣監測且結果未見異常，且日本政府承諾保障輸中水產品品質安全的前提下，即日起恢復日本部分水產品進口，但福島、東京等10都縣仍除外。此外，中國上海、日本大阪與神戶國際渡輪航線時隔5年恢復旅客運輸，7月12日起對普通旅客售票。

3. 6月中國官方製造業採購經理指數（PMI）為49.7%，比上月上升0.2個百分點，與市場預期一致，但連續第三個月處於收縮區間。6月非製造業商務活動指數為50.5%，比上月回升0.2個百分點，仍高於臨界點，6月綜合PMI產出指數為50.7%，比上月上升0.3個百分點，表明企業生產經營活動總體擴張有所加快。

4. 中國證券監督管理委員會的官方網站、微信及微博帳號顯示，中證監logo更新，由此前的套環改為三個V字形環抱，開放式結構取代了封閉三角環。消息一出，股民群情振奮：「這是要解套的節奏啊！」

5. 日本《共同社》報道，中國計劃邀請美國總統特朗普參加9月在北京舉行的閱兵。對此，外交部發言人毛寧今日表示，目前沒有可以提供的信息。對於特朗普稱有富商願收購TikTok，毛寧以「中方已經多次闡明原則立場」回應。

6. 小米新車YU7開售後，大定量和鎖單量超出市場預期，同時，閑魚、轉轉等內地二手交易平台湧現大量轉讓訂單的信息。轉讓小米YU7訂單的溢價從3000到20000元不等，這意味著在定金5000元外，還要額外加價。小米集團創辦人兼董事長雷軍在微博表示，小米YU7發布以來，媒體和用戶在試駕後給出了很多好評，鎖單也遠超預期。他將於7月2日晚上8時，舉行一場直播分享YU7上市背後的故事，也集中回答一下大家關心的一些問題。

7. 「京東發言人」在微博發布嚴正聲明指出，近期關注到某些企業發布有關和京東幣鏈展開合作的信息，存在失實情況，誤導了行業和公眾輿論。請大家注意甄別，警惕「薦股」類騙局，避免財產損失。同時，再次提醒公眾，目前京東幣鏈科技並沒有開始發行穩定幣，也沒有設立任何相關社區，目前所有獲取京東穩定幣的信息均涉嫌欺詐。

8. 海關總署廣東分署公布數據，2025年前5個月，廣東對香港進出口總值4707.7億元，同比增長7.8%，增速高於廣東整體進出口3.8個百分點，顯示粵港貿易持續活躍。其中，出口4452.8億元，增長6.7%；進口254.9億元，增長31.1%。

撰文：經濟通中國組

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