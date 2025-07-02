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神州經脈 | 大額現金買金需上報，四大銀行穩坐全球前四，股匯跌

02/07/2025

　　滬深股市今日（2日）震盪調整，滬綜指收跌0.09%，報3454.79點，深成指收低0.61%，創業板指挫1.13%；兩市全天成交約1.38萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回落892億元或6%。海洋經濟逆勢走強。

 

神州經脈 | 大額現金買金需上報，四大銀行穩坐全球前四，股匯跌

人行要求，貴金屬和寶石從業機構8月起須上報客戶單筆或日累計金額達10萬元人民幣或以上(或等值外幣)的現金交易。（AP圖片）

　　　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1670，較上個交易日4時30分收盤價跌52點子，止兩連升，全日在7.1638至7.1699之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1546，較上個交易日跌12點子，止兩連升，較市場預測偏強77點。

 

今日新聞精選

 

1. 國家主席習近平昨日主持召開中央財經委員會第六次會議，研究縱深推進全國統一大市場建設、海洋經濟高質量發展等問題。習近平強調，推進中國式現代化必須推動海洋經濟高質量發展，走出一條具有中國特色的向海圖強之路。會議研究了推動海洋經濟高質量發展的問題，指出要加強頂層設計，加大政策支持力度，鼓勵引導社會資本積極參與發展海洋經濟。會議還指出要打造海洋特色文化和旅遊目的地，推動海運業高質量發展。

 

2. 中國人民銀行近日發布《貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，主要是要求從業機構（從事貴金屬和寶石現貨交易的交易商）若發現客戶單筆或者日累計金額10萬元及以上或者等值外幣現金交易，應當按照規定在交易發生之日起5個工作日內向中國反洗錢監測分析中心提交大額交易報告。貴金屬是指黃金、白銀、鉑金等；寶石是指鑽石、玉石等天然寶石等。《辦法》自8月1日起施行。

 

3. 深圳市龍華區人民政府印發《龍華區促進上市培育服務工作三年行動方案》。其中提到，進一步加深同專業金融研究機構合作力度，便利企業境內外上市政策諮詢，協調跨境金融機構為企業出海提供金融銀團服務，推動已在港交所上市的轄區企業按照政策規定在深交所上市。《方案》還提到，將開展走進交易所專題活動，積極推介港交所以及面向海外交易所的機構在龍華提升影響力，推動境外交易所在龍華設立代表處或辦事處，組織金融、法務機構走進重點擬上市企業、產業園區等。

 

4. 中國外交部發言人宣布，國務院總理李強將應邀於7月5日至8日（周六至下周二）赴巴西里約熱內盧出席金磚國家領導人第十七次會晤，並應埃及總理馬德布利邀請將於7月9日至10日（下周三至四）對埃及進行正式訪問。發言人毛寧介紹，本次金磚國家領導人會晤是新成員印尼和10個夥伴國加入金磚國家後舉行的首次峰會，中方期待同各方一道推動「大金磚合作」高質量發展。而訪問埃及期間，李強將同埃方領導人就發展中埃關係、深化互利合作等深入交換意見，中方期待通過此訪構建更高水平的中阿命運共同體。

 

5. 百度AI Day開放日今日在北京舉行，百度搜索宣布進行十年來最大改版，從搜索框、搜索結果頁到搜索生態全面革新。最直接的變化是經典的百度搜索框變大，升級為「智能框」。原本只支持幾十個字的搜索框，現在能放得下超千字的長文本，還可以上傳文件，拍照、語音、視頻等能力也全面加強，支持直接調取AI寫作、AI作圖等工具。

 

6. 內地自6月28日起禁止旅客攜帶沒有3C標識、3C標識不清晰、被召回型號或批次的充電寶（移動電源）乘坐境內航班，民航局方面指發布禁令主因包括今年以來中國民航已發生15宗旅客充電寶起火冒煙事件，全球民航亦發生多宗旅客攜帶充電寶起火事件。另據內媒報道，深圳市監局華強北監管所7月1日已向轄區內各市場下發通知，要求「全面禁售無3C認證充電寶，線上、線下渠道都不可以上架、銷售，出口產品也不可以在國內市場上架」。

 

7. 英國《金融時報》集團旗下刊物《銀行家》發布2025年度全球銀行1000強排名，工商銀行　、建設銀行、農業銀行和中國銀行穩居全球前四大銀行。中資銀行中，招商銀行表現特別突出，其一級資本年增11.3%，為前30強銀行中增長幅度最高者，排名由第10升至第8，與美國富國銀行互換排名位置；交通銀行位列第9。總共6家中資銀行進入榜單前十。

 

8. 據《上觀新聞》報道，今年以來，上海持續落實好「滬九條」「滬七條」等各項政策措施，房地產市場總體延續去年四季度以來的回穩態勢。據統計，今年1-6月，一、二手住房累計成交1311萬平方米，為2022年以來同期最高，同比增加17%。

 

撰文：經濟通中國組

 

《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看

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