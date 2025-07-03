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京城近觀｜走進首屆「好博會」

03/07/2025

 

　　首屆「美好生活博覽會」6月27日起一連3日在北京展覽館舉行，「好博會」的展會總面積達1.5萬平方米，設置六大展館、500多個展位，吸引超400家企業參展，涵蓋消費電子、食品飲料、寵物生活、非遺技藝等多個領域。

 

京城近觀｜走進首屆「好博會」

首屆「好博會」一連3日在北京展覽館舉行，四大電商首次聯合。（黃燕明攝）

 

中美休戰，出口轉內銷變身好物博覽會

 

　　活動由新浪財經主辦，活動的最大亮點是阿里、京東、拼多多、抖音四大電商首次聯合舉行。今年4月，美國針對世界各地貿易夥伴實施對等關稅政策，中國強硬回應下，美國對中國徵收的總關稅加至145%，中國對美關稅加至125%，中美外貿形勢極緊張之際，「好博會」官宣舉辦，一開始名為「出口轉內銷商品博覽會」，商家商品內銷自救。其後，中美關稅戰出現轉機，博覽會的主題由「外貿優品　質敬中國」變成「美好生活新場景，內外循環新動能」，同時改名為「美好生活博覽會」。

 

京城近觀｜走進首屆「好博會」

小米最新推出的YU7及SU7 Ultra出現在小米展台。（黃燕明攝）

 

　　「美好生活博覽會」搖身一變，成為聯合阿里巴巴、京東、拼多多、抖音電商等平台共同打造集展示、交易與傳播於一體的消費盛會。首屆「好博會」開創性地整合「產、供、銷、服」全鏈路資源，通過構建融合服務展示、交易採購對接與品牌傳播賦能的一體化平台，推動全民消費升級，助力「中國製造」向全球化品牌戰略躍升。

 

抖音區主播現場賣貨熱鬧非凡

 

　　記者走進了好博會現場，一進去就看到最熱鬧的是抖音的區域，抖音商家們紛紛架起設備，把直播從直播間搬到北京展覽館，開啟了一場別開生面的直播盛宴。鏡頭前，主播們熱情洋溢，帶著觀眾穿梭於各個精美的展位之間。接著來到家居用品區域，吆喝叫賣聲不絕於耳，各類創意家居好物琳琅滿目。主播拿起一款廚具，現場演示其多種廚具的各式各樣的功能和便捷的操作方式，講述如何通過簡單的設計提升生活品質。

 

京城近觀｜走進首屆「好博會」

抖音電商商家把直播間搬到現場，熱鬧非凡。（黃燕明攝）

 

　　人氣最旺的食品區則是另一番熱鬧景象，主播們打開一包包特色零食，品嘗後分享著口感與風味，將各地的美味傳遞給直播間的觀眾。主播在現場免費派送榴蓮蛋糕，現場參加的觀眾排起長長的隊伍。主播會採訪一下每個領到蛋糕的觀眾，看他們感覺味道怎麼樣，是否願意花錢購買，實實在在的把最真實的感受反饋的屏幕後的觀眾。食品區從香甜的糕點到麻辣的肉食，每一種美食都勾起了觀眾的味蕾，相信訂單量也隨之節節攀升。　

 

京城近觀｜走進首屆「好博會」

現場設有動漫專區，人氣也很旺。（黃燕明攝）

 

麻六記創始人汪小菲現身分享創業路

 

　　好博會現場，麻六記展台前被人群包圍，創始人汪小菲現身分享創業路，從母親30年前的「阿蘭酒家」到國潮定位的麻六記，「最傳統即最時尚」獲認可。展會當日恰逢他44歲生日，員工獻蛋糕、粉絲送祝福。

 

京城近觀｜走進首屆「好博會」

麻六記創始人汪小菲現身分享創業路，同時試吃帶貨。（黃燕明攝）

 

京城近觀｜走進首屆「好博會」

麻六記作為焦點展商，現場不少觀眾圍觀排隊試吃。（黃燕明攝）

 

　　汪小菲手持酸辣粉禮盒，對著直播鏡頭的姿態比三年前首次帶貨時老練許多：「這款酸辣粉用的是四川達州的朝天椒，辣度測試達到4800SHU，但後味回甘。」旁邊的試吃區排起長隊。

 

　　作為焦點展商，麻六記酸辣粉銷量近2億桶的秘密在於「小吃主食化」創新。汪小菲表示：「首個把粉餅放入快餐桶，讓街頭小吃成為家庭剛需。」面對「千店模式」爭議，他強調：「餐飲核心是為消費者創造價值。」儘管已布局海外，他更看好本土市場：「河南1億人口潛力勝過出海。」

 

京城近觀｜走進首屆「好博會」

拼多多的攤位主要是提供採供平台服務。（黃燕明攝）

 

　　好博會超300家採購商對接聯合國採購渠道，阿里巴巴等企業為展商牽線。「好博會」同步上線「線上採購預約系統」，實現展商信息與現場聯動，支持全球採購商與品牌線上預約洽談、發送詢單，提升對接效率。每個展商展位信息與線上系統同步綁定，展後仍可持續獲取流量與線索。

 

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

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