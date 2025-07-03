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神州經脈 | 財新服務業PMI九個月低，美撤對華EDA出口管制

03/07/2025

　　A股市場今（3日）止跌反彈，創業板領漲。滬綜指全日收升0.18%，報3461.15點，創近七個月新高；深成指亦升1.17%，創業板漲1.9%。分析人士認為，目前市場流動性較為充裕，地緣等宏觀憂慮消退，給指數帶來支撐。滬深兩市全天成交約1.31萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減672億元或5%。

 

神州經脈 | 財新服務業PMI九個月低，美撤對華EDA出口管制

美國撤銷對華出口芯片設計軟件的限制。（資料截圖）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1611，較上個交易日4時30分收盤價升59點子。全日在7.1600至7.1647之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1523，較上個交易日升23點子，創2024年11月8日以來近八個月新高，較市場預測偏強近百點。

 

今日新聞精選

 

1. 美國總統特朗普宣布，美國已與越南達成貿易協議。根據協議，越南對美出口商品將被徵收20%關稅，而任何從越南轉口的貨物將被徵收40%關稅。分析認為這是針對中國企業透過越南轉口避稅。中國商務部發言人何咏前回應稱，中方注意到相關情況，正在開展評估，堅決反對任何一方以犧牲中方利益為手段達成交易。中國外交部發言人毛寧亦回應稱，中方一貫主張各方通過平等對話，協商解決經貿分歧，但有關談判和協議不應針對或損害第三方的利益。

 

2. 對於日媒早前引述消息指，中國計劃邀請特朗普出席今年9月3日在北京舉行的閱兵儀式，特朗普將帶領龐大的企業家組團同行訪華，擬定名單包括英偉達的黃仁勳、蘋果的庫克等，何咏前回應稱，「我沒有可以提供的信息」，但中方希望美方與中方相向而行，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，不斷增進共識，減少誤解，加強合作，共同推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

 

3. 美國撤銷對華出口芯片設計軟件的限制。西門子、新思科技、Cadence分別表示，收到美國政府通知稱已取消針對中國的芯片設計軟件出口限制，三家公司正恢復或已經恢復中國客戶對其軟件和技術的訪問權限。今年5月，美國命令西門子電子設計自動化（EDA）部門、Cadence和Synopsys等公司在向中國出口半導體設計軟件等產品前必須獲得許可證。

 

4. 美國周三為恢復對華乙烷出口掃清了障礙，向生產商Enterprise Products Partners、Energy Transfer以及乙烷貿易商Satellite Chemical USA、Vinmar International發函，取消幾周前實施的限制性許可要求，通知他們可以在駛往中國的船隻上裝載乙烷，但未經許可不得在中國卸載乙烷。該信函是在中美解決了有關稀土磁體出口問題後發出的，邁出了取消限制的第一步。

 

5. 受「五一」、端午假期效應減退等因素影響，6月中國服務業擴張速度放緩。6月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得50.6，較5月回落0.5個百分點，創2024年10月以來的九個月新低。此前公布的6月財新中國製造業PMI上升2.1個百分點至50.4，重回擴張區間。主要受製造業景氣回升的拉動，6月綜合PMI產出指數反彈1.7個百分點至51.3，企業總體生產經營再度擴張。

 

6. 英國《金融時報》引述知情人士報道稱，中國人民銀行向歐洲金融機構徵求如何應對低利率影響的建議。報道指，人行今年已向至少兩家歐洲銀行發出「臨時性」請求，徵詢它們對低利率或零利率如何影響本國銀行體系的看法。一位收到人行徵詢請求的人士說，這屬於預防性措施。報道補充，中國人民銀行拒絕對此置評。

 

7. 據《路透》引述知情人士報道，京東集團和螞蟻集團正在建議人民銀行批准基於人民幣的穩定幣。知情人士表示，京東在與人行的閉門討論中表示，迫切需要將離岸人民幣穩定幣作為推動人民幣國際化的工具。知情人士又稱，螞蟻集團在籌備申請香港和新加坡穩定幣牌照，也在為離岸人民幣穩定幣做準備。

 

8. 上海公安交管部門推出外賣騎手「交通安全碼」，以「綠、黃、紅」三色作為安全等級標識，並與從業資格掛勾--新入職騎手必須「綠碼」才能從業；「黃碼」提示需培訓；屢教不改的「紅碼」騎手會被列入行業「禁限名單」，監管將責令所屬平台企業「停單」並要求其他平台企業慎用，直至騎手符合「綠碼」標準後方可派單。「安全碼」自今年4月施行以來，已有420餘名問題騎手納入過「禁限名單」。

 

撰文：經濟通中國組

 

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