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神州經脈 | 美飛機引擎恢復輸華，歐白蘭地交傾銷稅，滬指升兩周

04/07/2025

　　中美貿易緊張局勢進一步緩和，滬綜指今天（4日）盤中升至3497點，逼三千五關，續創年內新高，可惜尾盤漲幅收窄，最終全日僅升0.32%，收報3472.32點，全周則漲1.4%，連升兩周；至於深成指及創業板則跌0.25%及0.36%。滬深兩市全天成交1.73萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量1188億元或9%。

 

神州經脈 | 美飛機引擎恢復輸華，歐白蘭地交傾銷稅，滬指升兩周

中國明日起對原產於歐盟的進口相關白蘭地徵收反傾銷稅，稅率介乎27.7%-34.9%，為期五年。（AP截圖）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1652，較上個交易日4時30分收盤價跌41點子，全日在7.1623至7.1700之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1535，較上個交易日跌12點子，較市場預測偏強逾150點。

 

今日新聞精選

 

1. 據《路透》引述消息人士透露，美國政府已通知GE航空航天（GE Aerospace），可以重啟向中國商飛公司供應噴射引擎。對於美國近日恢復芯片設計軟件、飛機引擎等產品對華出口，中國商務部回應稱，目前中美雙方團隊正加緊落實倫敦框架有關成果，中方正依法依規審批符合條件的管制物項出口許可申請，美方也採取相應行動，取消對華採取的一系列限制性措施。倫敦框架來之不易，希望美方繼續同中方相向而行，進一步糾正錯誤做法。

 

2. 北京與布魯塞爾關係日益緊繃，稍早傳出中國政府擬取消本月下旬與歐盟舉行的高峰會部分行程之後，中國商務部今日下午發布公告指，自2025年7月5日（明日）起對原產於歐盟的進口相關白蘭地徵收反傾銷稅，稅率介乎27.7%-34.9%，為期五年。其中，對馬爹利股份有限公司(Martell & Co)徵收27.7%，對法國軒尼詩公司（Jas Hennessy & Co）徵收34.9%，對埃．雷米馬丹公司（E. REMY MARTIN & Co）（港譯「人頭馬」）徵收34.3%；對其他配合調查的62家公司徵收32.2%，對其他歐盟公司徵收34.9%。

 

3. 中國外交部長王毅正在歐洲，與德國外長瓦德富爾舉行第八輪中德外交與安全戰略對話。王毅在會談後記者會上回應有關歐洲關注中方實施稀土出口管制時，指稀土是軍民兩用物項，對稀土予以必要的出口管制，是中國的主權；他又稱稀土不會是中歐之間問題。王毅並承諾，歐洲企業的正常需求會得到保障，中方有關部門更為歐洲企業設立「快速通道」，若有人故意在中歐之間炒作此事，是別有用心。

 

4. 工信部部長李樂成昨（3日）主持企業座談會，通威集團、協鑫集團、陽光電源及隆基綠能等14家光伏企業及光伏行業協會負責人作交流發言。李樂成強調，依法依規、綜合治理光伏行業低價無序競爭，引導企業提升產品品質，推動落後產能有序退出，持續幫助企業解決急難愁盼問題。內媒引述其中一位參會代表透露，李樂成首先傳達了國家領導人針對光伏行業整治「內捲式」競爭的重要批示，當中特別強調要壓制無效產能、淘汰落後產能、支持新質生產力產能；國家相關部門並已走訪主要光伏企業，要求他們盡快上報成本價格，如果後續繼續低於成本價銷售就有可能受重罰。

 

5. 據《每日經濟新聞》記者從宇樹科技相關投資方獲悉，宇樹科技後續有計劃於科創板IPO（首次公開募股）。宇樹科技曾在今年5月29日向合作夥伴發布通知稱，因公司發展需要，杭州宇樹科技有限公司名稱即日起變更為「杭州宇樹科技股份有限公司」。當時已有媒體認為，宇樹科技這一舉動可視同完成股改，外界亦認為更名或是為了IPO鋪路；宇樹科技則指這是公司運營方面的常規變更。

 

6. 據《彭博》引述知情人士報道，中國政府計劃向新生兒家庭發放現金補貼來鼓勵生育，以避免人口下滑對中國經濟長期成長造成影響。知情人士稱，中國政府計劃在全國範圍內從今年1月1日起，對符合法律法規生育的嬰幼兒發放補貼，至其年滿3周歲，現階段補貼基礎標準為每孩每年3600元。報道指，中國國務院新聞辦公室未回應置評請求。

 

7. 中國信通院公布，2025年5月，國內市場手機出貨量2371.6萬部，同比下降21.8%，其中，5G手機2119萬部，同比下降17%，佔同期手機出貨量的89.3%。同期，國產品牌手機出貨量1917.7萬部，同比下降24.2%，佔同期手機出貨量的80.9%。智能手機出貨量2252.6萬部，同比下降21.2%，佔同期手機出貨量的95.0%。

 

8. 美匯指數上半年累跌近11%，創1973年以來最差的上半年表現。美國財長貝森特接受外電訪問時表示，美元近期貶值並不影響其作為全球主要儲備貨幣的地位，又認為人民幣可以扮演全球性角色完全是錯誤的想法。他表示，強勢美元政策的關鍵在於是否長期採取必要措施，確保美元繼續作為全球儲備貨幣，而特朗普政府確實正在採取這樣的措施。他並指，儲備貨幣的必要條件是自由交易，但北京一直實施著資本管制。

 

撰文：經濟通中國組

 

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