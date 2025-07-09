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神州經脈 | CPI轉漲，GDP或達140萬億，滬指止四連升

09/07/2025

　　滬綜指今日（9日）時隔8個月重返3500點，可惜衝高回落，全日倒跌0.13%，終止四連升，收報3493.05點，未能守住三千五關。深成指也跌0.06%，創業板指仍升0.16%。成交放量，滬深兩市全天成交額約1.51萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加513億或3.5%。

 

神州經脈 | CPI轉漲，GDP或達140萬億，滬指止四連升

中國6月CPI同比漲0.1%，中止連續四個月下跌，為今年1月以來五個月新高。（AP圖片）

 

　　整體來看，多元金融、傳媒娛樂、銀行等板塊漲幅居前，有色金屬、保險、稀土永磁概念跌幅居前。個股跌多漲少，滬深市場超3100隻個股下跌。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1824，較上個交易日4時30分收盤價跌92點子，創6月23日以來逾兩周新低，全日在7.1789至7.1845之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報7.1541，較上個交易日跌7點子，兩連跌，創7月2日以來一周新低，較市場預測偏強逾260點。

 

今日新聞精選

 

1. 6月全國居民消費價格（CPI）同比上漲0.1%，扭轉此前連續四個月同比下滑局面，且是今年1月以來五個月新高，國家統計局指主要受工業消費品價格有所回升影響，同時擴內需、促消費政策持續顯效。經濟學家認為，現階段斷言通縮結束為時尚早。同期全國工業生產者出廠價格（PPI）同比下降3.6%，跌幅較5月擴大0.3個百分點，並創2023年7月以來近兩年新低，統計局指是受環比下降及對比基數變動影響。

 

2. 在北京，商務部宣布，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將8家台灣地區實體列入出口管制管控名單，包括漢翔航空工業股份有限公司、經緯航太科技公司、中山科學研究院、仲碩科技股份有限公司、國際造船股份有限公司、中信造船股份有限公司、龍德造船工業股份有限公司、攻衛股份有限公司，禁止向上述8家台灣地區實體出口兩用物項；正在開展的相關出口活動應當立即停止。對於被列入出口管制清單，台船、漢翔、龍德均表示影響有限。

 

3. 國新辦舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會。國家發改委主任鄭柵潔在會上表示，「十四五」期間5年經濟增量預計將超過35萬億元，相當於前3經濟大省廣東、江蘇、山東2024年的總量，超過世界排名第3國家的總量，每年對世界經濟增長的貢獻率保持在30%左右。「十四五」期間GDP規模持續突破110、120、130萬億元，今年經濟體量有望達到140萬億元左右。

 

4. 近期有傳言稱，浙江義烏超3000家商戶使用USDT等穩定幣收款，月交易流水破10億美元。不過，據《每日經濟新聞》實地探訪義烏發現，絕大多數商家表示「不收、不懂、沒聽過」穩定幣，僅極個別商家稱「可收但小訂單不做」。當地協會也回應稱，會員企業幾乎沒有使用穩定幣結算，律師更指出目前穩定幣無法用於中國境內與境外之間的跨境支付。

 

5. 據《新浪科技》報道，歌手周杰倫今日正式入駐抖音平台，名稱為「周同學」，認證身份為「歌手」。報道引述抖音相關負責人回應稱，「帳號屬實」。該帳號目前暫無內容，但截至下午5時粉絲已超過530萬。另外，此前曾有傳抖音花費9位數與周杰倫簽約，抖音相關負責人對此否認，稱「消息不實，為謠言」。

 

6. 美國政府昨宣布將限制中國及其他外國對手在美國購買農田，理由是可能危及國家安全。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上對此回應稱，美方泛化國家安全概念，剝奪特定國家機構和公民購買土地和房產的權利，是典型的歧視性做法，違背市場經濟原則和國際經貿規則，最終也將損害美國自身的利益。中方敦促美方立即停止將經貿投資問題政治化。

 

7. 中國財政部和澳門特別行政區政府今日公告，中央政府將於2025年7月16日在澳門發行60億元國債，是連續第四年在澳門發行人民幣國債。中央政府持續在澳門發行人民幣國債，彰顯了對特區政府加快培育債券市場等新金融業態，推動經濟適度多元的支持。

 

8. 據《路透》引述知情人士透露，德國總理默茨可能最早在10月首次訪問中國，屆時他將率領一個由頂級企業高管組成的代表團。報道指，在與美國因貿易關稅產生摩擦的情況下，歐洲最大經濟體、且是中國最大貿易夥伴之一的德國領導人來訪，對於鞏固中德關係具有重要象徵意義。

 

撰文：經濟通中國組

 

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