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東莞：激活夜間消費動能，對酒吧等駐唱駐演應批盡批

14/07/2025

東莞：激活夜間消費動能，對酒吧等駐唱駐演應批盡批

 

　　東莞市人民政府辦公室今日發布《東莞市促進服務消費高質量發展實施方案》，提出要豐富文娛消費場景，包括激活夜間消費動能，對酒吧、娛樂場所的駐唱、駐演等營業性演出活動實施「應批盡批」便利化審批；統籌傳統劇場與新型演藝空間，引進舉辦票價親民、類型多元的夜間演出；加強文化場館建設，鼓勵興辦特色劇場、博物館、美術館、圖書館、文創商店，打造具有市場影響力的潮玩原創IP，開發系列潮玩主題旅遊產品，推廣東莞潮玩、主題文創、特色非遺產品和旅遊紀念品等。

 

聚焦燒鵝、荔枝等打造「莞邑美食」文化IP

 

　　《方案》又提出，要釋放餐飲消費活力，包括舉辦美食節、咖啡節、盆菜節等餐飲促消費活動，結合重大賽事節事契機，聚焦燒鵝、荔枝、臘味等傳統名產和地理標誌產品，打造「莞邑美食」文化IP，多維度開展宣傳推廣。打造「美食品牌工廠店體驗」、「工業旅遊+餐飲消費」等跨界融合消費場景，策劃開發美食文旅線路。

 

鼓勵物業服務企業與養老、托育等企業合作

 

　　此外，《方案》提出要鼓勵居住服務消費，包括鼓勵有條件的物業服務企業與養老、托育、餐飲、家政等企業開展合作，發展「物業服務+生活服務」模式；又提出要擴大養老托育供給，包括制定推動銀髮經濟高質量發展、社區嵌入式服務設施建設等應對人口老齡化政策措施，啟動社區嵌入式服務設施建設，並要出台幼兒園開設托班備案等政策，試點建設社區嵌入式托育服務點，推動符合條件的幼兒園開設面向2-3歲嬰幼兒的托育班級等。

 

撰文：經濟通中國組

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