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神州經脈 | 新增貸款與社融超預期，進出口數據佳，黃仁勳再訪華

14/07/2025

　　滬深股市全天（14日）震盪分化，滬綜指收升0.27%，連漲三日，今天收報3519.65點，深成指跌0.11%，創業板指也跌0.45%。滬深兩市全天成交1.46萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量2534億元或15%；個股漲多跌少，兩市超3000隻個股收升。

 

神州經脈 | 新增貸款與社融超預期，進出口數據佳，黃仁勳再訪華

中國6月以美元計價出口同比增5.8%勝預期，進口同比「轉正」至增長1.1%，創四個月新高。（AP圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1693，較上個交易日4時30分收盤價升17點子，三連升，創7月4日以來逾一周新高，全日在7.1606至7.1719之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1491，較上個交易日跌16點子，止兩連升，較市場預測偏強仍超250點。

 

今日新聞精選

 

1. 人民銀行今日公布數據顯示，6月新增人民幣貸款及社融均高於預期，分別達2.24萬億元及4.2萬億元；當月末廣義貨幣供應量（M2）同比增8.3%亦優於預期，狹義貨幣供應量（M1）同比則增4.6%。《路透》認為，這顯示此前寬鬆政策效果逐步顯現，不過可持續性仍待觀察。人行副行長鄒瀾同日表示，貨幣政策支持實體經濟的效果是「比較明顯的」，將進一步落實好適度寬鬆的貨幣政策。

 

2. 國新辦就2025年上半年貨幣信貸政策執行及金融統計數據情況舉行新聞發布會，人民銀行副行長鄒瀾在會上表示，中國不尋求通過匯率貶值獲取國際競爭優勢。人行將繼續堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性，同時強化預期引導，防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。他並指，主要發達經濟體處於降息周期，市場對美聯儲重啟降息的預期升溫，中美貨幣政策周期的錯位將得到改善，中美利差趨於收窄。

 

3. 中國6月以美元計價出口同比增長5.8%好於預期，進口同比「轉正」至增長1.1%，為四個月高點。海關總署表示，今年上半年中國外貿頂壓前行，規模穩中有增、質量優中有升，成績實屬不易，下半年中國外貿穩增長仍需要付出艱苦努力。另專家分析認為，預計隨著美國對中國大減關稅暫緩在8月上旬到期，下半年出口形勢相較上半年將逐步承壓。

 

4. 海關總署副署長王令浚在國新辦記者會上表示，上半年，中國對美國進出口總值2.08萬億元，同比下降9.3%。其中，出口1.55萬億元，下降9.9%，進口5303.5億元，下降7.7%。受美國所謂「對等關稅」影響，中美貿易由第一季度同比增長轉為第二季度同比下降，降幅達20.8%。隨著日內瓦、倫敦經貿會談取得積極進展，中美貿易有所回升，6月份進出口值從5月份不到3000億元，回升到超過3500億元，同比降幅也明顯收窄。

 

5. 王令浚就關稅戰表示，當前個別國家濫施關稅，違背國際貿易規則，給全球經濟發展帶來嚴峻挑戰，近期多個國際組織都下調了今年全球的貿易增速。儘管面臨外部不確定性，但多元穩定的市場、創新優質的產品、應變求新的外貿主體，讓中國有底氣、有信心、有能力應對各種風險挑戰。

 

6. 英偉達首席執行官黃仁勳據報今年來第三次現身中國，與小米創始人雷軍會面的照片周一在網上曝光。照片中兩人面帶微笑，十分親密。內媒記者就此照片向英偉達求證，對方回應稱「不是我們發的照片，不清楚。」另有知情人士透露，照片是路人拍攝的，黃仁勳與雷軍會面是拜訪客戶，屬於非公開行程，但該知情人士未透露具體拍攝時間。上周已有消息指黃仁勳將於本周第三度訪華，參加中國國際供應鏈促進博覽會，並尋求與中國國務院總理李強會談。另據《路透》引述英偉達一位高管指，黃仁勳將於周三（16日）在北京舉行媒體吹風會。

 

7. 中國煤炭運銷協會上周召開五屆理事會第二次（擴大）會議暨上半年煤炭經濟運行分析座談會。會議稱，當前行業內外部發展環境急劇變化，煤炭企業要充分認識煤炭供需形勢錯位失衡的嚴峻性和複雜性。會議要求守牢安全穩定底線，科學把握生產節奏，提升煤炭供給質量，加強行業自律，整治內捲式競爭，促進煤炭市場供需平衡。

 

8. 東莞市人民政府辦公室今日發布《東莞市促進服務消費高質量發展實施方案》，提出要豐富文娛消費場景，包括激活夜間消費動能，對酒吧、娛樂場所的駐唱、駐演等營業性演出活動實施「應批盡批」便利化審批；要釋放餐飲消費活力，包括舉辦美食節、咖啡節、盆菜節等餐飲促消費活動，結合重大賽事節事契機，聚焦燒鵝、荔枝、臘味等傳統名產和地理標誌產品，打造「莞邑美食」文化IP。

 

撰文：經濟通中國組

 

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