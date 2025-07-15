  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

神州經脈 | GDP超預期，城市工作會議重啟，樓價環比跌幅擴

15/07/2025

　　中國最新經濟數據喜憂參半，二季度國內生產總值(GDP)同比增長5.2%，略高於預期，但6月社會消費品零售總額增幅放緩，房地產價格降幅加大。滬綜指陷入調整，全日（15日）收跌0.42%，報3505點，險守三千五關，深成指升0.56%，創業板指漲1.73%。滬深兩市全天成交達1.61萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量1534億元或10.5%，為4月9日以來新高。

 

神州經脈 | GDP超預期，城市工作會議重啟，樓價環比跌幅擴

中國第二季GDP同比增5.2%好過預期，上半年同比增速亦達5.3%，全年GDP有望「保5」。（AP圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1734，較上個交易日4時30分收盤價跌41點子，止三連升，全日在7.1685至7.1754之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報7.1498，較上個交易日跌7點子，兩連跌，較市場預測偏強逾250點。

 

今日新聞精選

 

1. 中國第二季國內生產總值（GDP）同比增5.2%超出預期，上半年同比增速亦達5.3%，分析認為這為全年實現5%左右目標打下良好基礎，並預計7月底中央政治局會議保持觀望；國家統計局亦指，上半年經濟穩中有進的發展態勢和成效，為完成全年目標打下了良好基礎。此外，中國6月規模以上工業增加值同比增長6.8%，創三個月高點；社會消費品零售總額同比增4.8%，增速較5月放緩1個百分點，並創四個月低位。上半年全國固定資產投資相對遜色，同比增長2.8%差過預期。

 

2. 國家統計局公布，上半年全國房地產開發投資46658億元，同比下降11.2%，跌幅較1-5月的10.7%繼續擴大；新建商品房銷售額44241億元，下降5.5%，跌幅較1-5月的3.8%大幅擴大。與此同時，國家統計局公布6月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，指各線城市商品住宅銷售價格環比下降，同比降幅整體繼續收窄，而《路透》根據數據測算，6月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅續收窄至3.2%；環比跌幅則擴至0.3%，為八個月最差。

 

3. 國家統計局公布，6月全國城鎮調查失業率為5.0%。上半年，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，比一季度下降0.1個百分點。本地戶籍勞動力調查失業率為5.1%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.8%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.8%。31個大城市城鎮調查失業率為5.0%。

 

4. 時隔近10年中央城市工作會議再次於7月14日至15日在北京舉行。國家主席習近平出席會議並發表重要講話。會議部署了城市工作7個方面的重點任務，要求著眼於提高城市對人口和經濟社會發展的綜合承載能力；加快構建房地產發展新模式，穩步推進城中村和危舊房改造；大力發展生活性服務業，提高公共服務水平；推進城市基礎設施生命線安全工程建設，加快老舊管線改造升級；嚴格限制超高層建築，全面提升房屋安全保障水平等。《路透》分析，相比10年前通過棚改貨幣化刺激樓市，短期提振需求，本次會議在「高質量發展」主線下進行，更側重於長期發展。

 

5. 人民銀行今日以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展了1.4萬億元買斷式逆回購操作，其中包括3個月期規模8000億元、6個月期規模6000億元。這是買斷式逆回購啟用以來，人行單次操作的最高規模。《路透》引述分析師指，7月繳稅大月且政府債發行仍處高峰，買斷式逆回購單次放巨量，釋放明確呵護態度，為市場預期派出定心丸

 

6. 財政部今日開展了國債做市支持操作，操作方向為隨賣，操作券種為2025年記帳式附息（三期）國債、2025年記帳式附息（十一期）國債，操作額各2.4億元，期限分別為5年、10年，中標價格分別為99.62元、100.04元，收益率分別為1.52%、1.67%，周五（18日）起與同期國債合併上市交易。

 

7. 英偉達CEO黃仁勳年內第三度訪華。他今日在北京表示，美國政府已批准英偉達的出口許可，英偉達將開始向中國市場銷售H20芯片。他還稱，中國市場非常大，對美國公司十分重要，「(中國)這裏有全球50%的人工智能研究人員，因此美國企業扎根中國市場的確至關重要」。應中國貿促會邀請，黃仁勳明日將出席第三屆中國國際供應鏈促進博覽會開幕式，並參加相關活動。中國貿促會會長任鴻斌今早與黃仁勳會面。

 

8. 國新辦今日舉行「新征程上的奮鬥者」中外記者見面會。宇樹科技創始人兼首席執行官王興興在會上表示，公司希望通過努力，真正地把機器人推廣到各種應用場景中，推動整個社會的技術進步和產品進步。他並指，公司去年發布的G1人形機器人在全球受到廣泛關注，今年出貨量相對去年有明顯增長。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇？】特朗普正逼迫鮑威爾下台，你認為鮑威爾短期內會否辭職？► 立即投票

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,005.19

最大成交額股票

深300502

新易盛 #

176.590

最大成交額股票

滬511360

短融ETF

112.079

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01903 JBB BUILDERS
  • 1.570
  • 02440 迷策略
  • 3.440
  • 00719 山東新華製藥股份
  • 8.830
  • 00854 威雅利
  • 30.000
  • 08087 中國三三傳媒
  • 6.000
股份推介
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.760
  • 目標︰$12.20
  • 01530 三生製藥
  • 28.300
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 35.600
  • 目標︰$44.20
  • 02333 長城汽車
  • 13.080
  • 目標︰$15.50
  • 02318 中國平安
  • 52.100
  • 目標︰$55.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 116.100
  • 00700 騰訊控股
  • 521.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 127.800
  • 00005 滙豐控股
  • 97.450
  • 00388 香港交易所
  • 425.400
報章貼士
  • 00921 海信家電
  • 22.900
  • 目標︰$24.90
  • 01088 中國神華
  • 32.150
  • 目標︰$35.45
  • 00696 中國民航信息網絡
  • 11.820
  • 目標︰$13.30
熱炒概念股
即時重點新聞

16/07/2025 09:35  《異動股》金力永磁高開5%，料中期盈利升最多1.8倍

16/07/2025 09:28  《異動股》中生製藥高開逾半成，淨付5億美元全擁禮新醫藥股權

16/07/2025 09:25  《異動股》鍋圈(2517)高開15%，料中期純利按年倍增

16/07/2025 09:22  恒指高開113點報24704衝擊近月高位，AI概念繼續炒作

16/07/2025 08:55  《盤前攻略》憂通脹升溫道指挫逾四百點，阿里百度ADR急升8%

16/07/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３８﹒２４億元，買美團沽騰訊

16/07/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】大行齊捧泡瑪目標獨高盛維持中性，麥格理唱好藥股

16/07/2025 09:41  《財資快訊》美電軟報７﹒８４９３，隔夜拆息較上日升至０﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

百度蘿蔔快跑擬與Uber合作，數千輛無人駕駛汽車接入全球網絡新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金管局紐約時段買入148億港元，銀行體系結餘將跌穿1000億新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略 | 憂通脹升溫道指挫逾四百點 阿里百度ADR急升8%新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

全民運動日8月3日免費使用康樂設施，7 月17日開始抽籤申請
人氣文章

FOCUS

中國經濟 | FOCUS | GDP「穩中向好」藏暗湧，棚改2.0強刺激落空
人氣文章

智慧城市5.0．鄧淑明

香港樂齡科技新設計︰智能電動輪椅及智能防感染流動乾廁，全球應對老齡化策略與挑戰
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

任何年齡都需要蛋白質！拆解5個銀髮族飲食誤解：肌肉流失更要補充蛋白質！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

銅鑼灣隱世打卡餐廳！法國奢華大師操刀：品嘗經典紅蝦意粉、香烤西班牙八爪魚，還有城中貴婦認證最佳叻沙！
人氣文章

Beauty

今夏大熱水光唇妝！Threads 話題寵兒 Charlotte Tilbury、NARS，還有 Angelina Jolie 同款 Chantecaille 唇彩推薦！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
寄養家庭：愛與希望的港灣
人氣文章
男子街邊泰式按摩疑感染金黃葡萄球菌，雙腿長滿膿瘡
人氣文章
78歲羅家英中氣十足獻唱經典《Only You》自爆第4度患癌，放棄化療，渴望舒服地離去
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/07/2025 10:49
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/07/2025 10:49
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/07/2025 10:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/07/2025 10:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事16/07/2025
百度蘿蔔快跑擬與Uber合作，數千輛無人駕駛汽車接入全球網絡
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

特朗普怎樣看待新加坡？

15/07/2025 13:00

大國博弈

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，PAObank開戶定存優惠1個月...

06/07/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處