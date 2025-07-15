神州經脈 | GDP超預期，城市工作會議重啟，樓價環比跌幅擴

中國最新經濟數據喜憂參半，二季度國內生產總值(GDP)同比增長5.2%，略高於預期，但6月社會消費品零售總額增幅放緩，房地產價格降幅加大。滬綜指陷入調整，全日（15日）收跌0.42%，報3505點，險守三千五關，深成指升0.56%，創業板指漲1.73%。滬深兩市全天成交達1.61萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量1534億元或10.5%，為4月9日以來新高。

中國第二季GDP同比增5.2%好過預期，上半年同比增速亦達5.3%，全年GDP有望「保5」。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1734，較上個交易日4時30分收盤價跌41點子，止三連升，全日在7.1685至7.1754之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報7.1498，較上個交易日跌7點子，兩連跌，較市場預測偏強逾250點。

今日新聞精選

1. 中國第二季國內生產總值（GDP）同比增5.2%超出預期，上半年同比增速亦達5.3%，分析認為這為全年實現5%左右目標打下良好基礎，並預計7月底中央政治局會議保持觀望；國家統計局亦指，上半年經濟穩中有進的發展態勢和成效，為完成全年目標打下了良好基礎。此外，中國6月規模以上工業增加值同比增長6.8%，創三個月高點；社會消費品零售總額同比增4.8%，增速較5月放緩1個百分點，並創四個月低位。上半年全國固定資產投資相對遜色，同比增長2.8%差過預期。

2. 國家統計局公布，上半年全國房地產開發投資46658億元，同比下降11.2%，跌幅較1-5月的10.7%繼續擴大；新建商品房銷售額44241億元，下降5.5%，跌幅較1-5月的3.8%大幅擴大。與此同時，國家統計局公布6月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，指各線城市商品住宅銷售價格環比下降，同比降幅整體繼續收窄，而《路透》根據數據測算，6月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅續收窄至3.2%；環比跌幅則擴至0.3%，為八個月最差。

3. 國家統計局公布，6月全國城鎮調查失業率為5.0%。上半年，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，比一季度下降0.1個百分點。本地戶籍勞動力調查失業率為5.1%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.8%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.8%。31個大城市城鎮調查失業率為5.0%。

4. 時隔近10年中央城市工作會議再次於7月14日至15日在北京舉行。國家主席習近平出席會議並發表重要講話。會議部署了城市工作7個方面的重點任務，要求著眼於提高城市對人口和經濟社會發展的綜合承載能力；加快構建房地產發展新模式，穩步推進城中村和危舊房改造；大力發展生活性服務業，提高公共服務水平；推進城市基礎設施生命線安全工程建設，加快老舊管線改造升級；嚴格限制超高層建築，全面提升房屋安全保障水平等。《路透》分析，相比10年前通過棚改貨幣化刺激樓市，短期提振需求，本次會議在「高質量發展」主線下進行，更側重於長期發展。

5. 人民銀行今日以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展了1.4萬億元買斷式逆回購操作，其中包括3個月期規模8000億元、6個月期規模6000億元。這是買斷式逆回購啟用以來，人行單次操作的最高規模。《路透》引述分析師指，7月繳稅大月且政府債發行仍處高峰，買斷式逆回購單次放巨量，釋放明確呵護態度，為市場預期派出定心丸

6. 財政部今日開展了國債做市支持操作，操作方向為隨賣，操作券種為2025年記帳式附息（三期）國債、2025年記帳式附息（十一期）國債，操作額各2.4億元，期限分別為5年、10年，中標價格分別為99.62元、100.04元，收益率分別為1.52%、1.67%，周五（18日）起與同期國債合併上市交易。

7. 英偉達CEO黃仁勳年內第三度訪華。他今日在北京表示，美國政府已批准英偉達的出口許可，英偉達將開始向中國市場銷售H20芯片。他還稱，中國市場非常大，對美國公司十分重要，「(中國)這裏有全球50%的人工智能研究人員，因此美國企業扎根中國市場的確至關重要」。應中國貿促會邀請，黃仁勳明日將出席第三屆中國國際供應鏈促進博覽會開幕式，並參加相關活動。中國貿促會會長任鴻斌今早與黃仁勳會面。

8. 國新辦今日舉行「新征程上的奮鬥者」中外記者見面會。宇樹科技創始人兼首席執行官王興興在會上表示，公司希望通過努力，真正地把機器人推廣到各種應用場景中，推動整個社會的技術進步和產品進步。他並指，公司去年發布的G1人形機器人在全球受到廣泛關注，今年出貨量相對去年有明顯增長。

撰文：經濟通中國組

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