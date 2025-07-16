神州經脈 | 鏈博會開幕黃仁勳穿唐裝，華為重奪智能手機市場第一

滬綜指今日（16日）3500點爭持，收市報3503.78點，收跌0.03%，三千五失而復得；深成指及創業板指均跌0.22%。滬深兩市全天成交1.44萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1701億元或10.6%。

不穿皮衣、改穿唐裝的英偉達CEO黃仁勳出席鏈博會開幕式並致辭。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1776，較上個交易日4時30分收盤價跌42點子，兩連跌，全日在7.1768至7.1829之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1526，較上個交易日跌28點子，三連跌，創7月9日以來一周新低。

今日新聞精選

1. 第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）今日上午在北京開幕，中國國務院副總理何立峰在開幕式上致辭時重申關稅戰、貿易戰沒有贏家，呼籲深化分工協作，加強宏觀經濟政策協調，構建基於各國比較優勢的產業鏈、供應鏈體系，共同把握變革的機遇，擴大國際科技交流合作，加強創新合作與成果共享，打破制約知識、技術、人才等創新要素流動的壁壘。他並指，中國加力建設全國統一大市場，開展提振消費專項行動，致力於推動中國在製造大國的堅實基礎上成長為超大體量的消費大國。

2. 首次參加鏈博會的英偉達CEO黃仁勳脫下標誌性的黑色皮衣，身穿深色唐裝亮相開幕式並致辭，指中國的開源AI是推動全球進步的催化劑，讓各國和各行業都有機會參與AI革命。他其後回應內媒有關H20芯片對華重啟銷售進展時透露，目前已經有很多訂單，並表示需要一些時間來提升H20供應鏈的產能，英偉達將在未來幾個月努力加速這一過程。英偉達首次參展鏈博會，其展台展出了智平方愛寶、銀河通用Galbot（G1）、北京人形機器人創新中心天工2.0、加速進化T1等使用英偉達GPU來訓練的機器人。

3. 黃仁勳下午換回其標誌性的黑色皮褸舉行媒體會，重申英偉達會繼續在中國投資。在談到與小米和雷軍的合作時更稱「非常希望購買一輛小米汽車」，並表示英偉達在很多方面都與小米有緊密合作，小米是很出色的公司、很棒的合作夥伴，而從認識雷軍第一天起就看得出他一定會取得非凡的成功。另外，黃仁勳表示，華為公司精益求精，是一家強大的科技公司，任何輕視華為、輕視中國制造能力的人，都極其天真(Deeply Naive)。

4. 繼英偉達宣布已獲得美國政府批准、可以向中國客戶恢復交付H20芯片後，另一美國芯片巨擘超微半導體（AMD）亦公布，可以向中國客戶交付MI308型號AI芯片。AMD發言人指，美國商務部計劃恢復批准公司提交向中國交付相關芯片的申請，集團正預備即時開始交付安排。美國商務部長盧特尼克指，中國只會取得美國第四級AI芯片，令中國維持對美國科技的依賴。

5. 中國第二季度經濟表現好於預期，至少有九家美資和國際銀行上調了對中國今年經濟增速的預測。其中投行瑞銀將2025年中國GDP增長預測由4%上調至4.7%；摩根士丹利、高盛和巴克萊等將中國GDP增速預測上調至近5%，澳新銀行更將增速預測上調至5.1%。不過，經濟學家警告稱，隨著海外訂單減少和國內消費者信心疲軟，增長可能在下半年放緩。

6. 國際市調機構IDC發布數據顯示，內地智能手機市場在經歷連續六個季度增長後，今年第二季首次出現下滑。第二季整體出貨量按年下降4%至6900萬部，主要原因是消費者需求減弱以及政府補貼帶來的提振效應有所減弱。另外，華為在睽違四年多後重新奪回市場第一的位置，市佔率為18.1%，但出貨量按年下降3.4%至1250萬部；排名第二的vivo出貨量按年降10.1%至1190萬部，為首五大品牌中降幅最大的廠商。OPPO排名第三，出貨量按年下降5%至1070萬部。

7. 據《新浪科技》報道，中國聯通近日上線eSIM手機業務開通頁面，表明暫停兩年的內地eSIM開通業務即將重啟。中國聯通的手機eSIM開通頁面稱，目前eSIM手機處於商用試驗階段，首次辦理本業務的用戶需通過線下渠道辦理。OPPO日前也發公告稱，旗下Watch X2系列成為首批支持中國移動eSIM服務的智能手錶，並同步開放線上開通通道，支持用戶通過「歡太健康」App快速辦理。這些表明，內地eSIM在手機、智能手錶等終端上均在迎來重啟信號。

8. 京東宣布，二季度末，京東外賣全職騎手已突破15萬人，京東外賣將投入20億元為全職騎手升級福利，除五險一金外，還包括寒暑季每月發放防暑防寒津貼，以及「你跑單，我送車」活動。另據《鳳凰網科技》報道，京東外賣取消了曾被視為護城河的「超時20分鐘免單」服務，改為賠償優惠券，賠償門檻降為「超時10分鐘」，即超時10分鐘賠付2元優惠券、超時20分鐘賠付4元優惠券。京東客服稱，自7月11日左右起已開始逐步將原有的超時賠付服務升級為全新的「準時寶」服務。

撰文：經濟通中國組

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情