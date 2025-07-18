京城近觀｜直擊鏈博會，英偉達首次參展人潮湧動

第三屆鏈博會7月16日至20日在中國國際展覽中心（順義館）舉行。（黃燕明攝）

7月的北京驕陽似火，中國國際展覽中心（順義館）內的熱度比盛夏更甚。備受瞩目的第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）16日開幕，本屆鏈博會有來自75個國家和地區的651家企業和機構參展，境外參展商佔比從上屆的32%上升到本屆的35%，連同參展商帶來的500多家產業鏈上下游的合作夥伴，實際參展商達到1200家，170多個境外團組前來觀展洽談。對比前兩屆數據來看，境外參展商佔比逐年提升，展現出強大的國際吸引力。

首日面向專業觀眾開放，「六鏈一展區」人潮如織

記者在鏈博會首日來到現場。鏈博會在開幕式後面向專業觀眾開放，現場氣氛熱烈得一如戶外三十多度的高溫。「六鏈一展區」人潮如織，第三屆鏈博會設置了先進製造鏈、清潔能源鏈、智能汽車鏈、數字科技鏈、健康生活鏈、綠色農業鏈等6大產業鏈和1個供應鏈服務展區。

本屆鏈博會由中國貿促會主辦，主題為「連結世界、共創未來」。（黃燕明攝）

中國貿促會會長任鴻斌表示，「鏈博會更加注重幫助企業找朋友、找夥伴、找應用場景、找解決方案。」本屆展會首次成立各鏈條展商聯盟，讓產業鏈供應鏈合作更加可感可及。鏈博會致力於促進上中下游銜接、大中小企業融通、產學研用協同、中外企業互動，放大貿易促進、投資合作、創新集聚、學習交流平台作用，幫助各國企業更好地融入全球產業鏈供應鏈。

企業展台人頭攢動，採購團與參展企業火熱交流尋求合作機會。不僅如此，參展企業間的互動亦能激蕩出合作火花。第三屆鏈博會期間，內地－香港商會聯席會議將首次舉辦。香港中華總商會等四家商協會的負責人將率團到北京參展參會。

在備受關注的數字科技鏈，湖北搭建了唯一的人形機器人展台。（黃燕明攝）

小鵬汽車攜多款重磅產品亮相，包括小鵬匯天的「陸地航母」。（黃燕明攝）

英偉達展台上展出合作廠商的多款機器人

首次參展的英偉達展台甚是瞩目，展台上人潮湧動，展區整體風格與英偉達的LOGO一樣，以綠色為基調，給人一種科技、創新的視覺感受。英偉達展台上展出了合作廠商的多款機器人，如樞途科技的醒獅機器狗，其裝有英偉達的「計算單元」，相當於大腦和神經，能感知外界環境並做出各種動作。此外，銀河通用Galbot（G1）、北京人形機器人創新中心天工2.0、加速進化T1、智平方等國產機器人也扎堆亮相。

首次參展的英偉達展台甚是瞩目，展台上人潮湧動。（黃燕明攝）

醒獅機器狗，其內部裝載了英偉達的「計算單元」，相當於機器狗的大腦和神經，使機器狗能夠感知外界環境並做出各種動作，體現了英偉達在硬件計算方面對機器的核心支撐作用。

智平方自主研發的具身大模型Alpha Brain使用了英偉達的GPU來做模型訓練和算法開發，還利用了英偉達的Isaac Sim仿真平台，在虛擬環境中加速模型測試等，為愛寶在物理世界中的流暢表現奠定了基礎，展示了英偉達與合作夥伴在技術研發層面的深度合作。

天工機器人作為類似的人形機器人，很可能也運用了英偉達的GPU技術進行模型訓練和算法開發，以提升計算效率和智能水平。

英偉達展台上展出了合作廠商的多款機器人。（黃燕明攝）

本次英偉達還展出了Omniverse、Cosmos、Mega等解決方案。其中Mega方案可以在更大規模的場景中仿真更多的機器人以及更複雜的傳感器，這些解決方案是英偉達技術在機器人領域的應用體現，展示了其技術能夠為機器人開發等提供軟件層面的支持。

「果鏈」現身，蘋果最想強調的仍是智能製造

蘋果公司第三次攜多家中國供應鏈企業參展。進入中國市場30多年來，蘋果持續拓展在中國的供應鏈，並加大投資，與廣大中國供應商合作，提高工廠的現代化水平。蘋果介紹，公司全球200家主要供應商中，超過80%在中國設有工廠，為蘋果生產包括iPhone、iPad、Mac、AirPods、Apple Watch以及Apple Vision Pro在內的產品。並且，在過去5年多的時間裏，蘋果在中國智能製造和綠色製造領域的投資達200億美元。

蘋果公司第三次攜多家中國供應鏈企業參展，今年的三家分別是欣旺達、山東創新和杰士德。（黃燕明攝）

蘋果對每年合作參展的供應商都有所側重，今年的三家分別是欣旺達、山東創新和杰士德，涉及智能製造、再生能源等技術主題。

欣旺達是蘋果的核心電池供應商，從2012年開始為iPhone等產品提供電池，目前合作範圍已經擴展至iPad、Mac、Apple Watch和AirPods等產品線。這家廠商將自主研發的磁懸浮輸送產線帶至展台。產線主要利用電磁力推動磁鐵移動，通過智能控制電流方向，實現無接觸運行。

欣旺達是蘋果的核心電池供應商，展示了自主研發的磁懸浮輸送產線。（黃燕明攝）

山東創新展示了用於生產Mac外殼件和iPad外殼件的100%再生鋁材料。（黃燕明攝）

山東創新集團作為蘋果公司的合作供應商參展，展示了其在再生鋁材料領域的成果，包括用於生產Mac外殼件和iPad外殼件的100%再生鋁材料。山東創新集團並與蘋果合作研發了鋁塑清洗分離系統、再生鋁純化設備、電磁感應爐等智能化生產設備。這些技術和設備有助於提升材料利用率和產品質量，也助力了首款碳中和Mac機型Mac Mini的生產。

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看