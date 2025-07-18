  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

京城近觀｜直擊鏈博會，英偉達首次參展人潮湧動

18/07/2025

京城近觀｜直擊鏈博會，英偉達首次參展人潮湧動

第三屆鏈博會7月16日至20日在中國國際展覽中心（順義館）舉行。（黃燕明攝）

 

　　7月的北京驕陽似火，中國國際展覽中心（順義館）內的熱度比盛夏更甚。備受瞩目的第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）16日開幕，本屆鏈博會有來自75個國家和地區的651家企業和機構參展，境外參展商佔比從上屆的32%上升到本屆的35%，連同參展商帶來的500多家產業鏈上下游的合作夥伴，實際參展商達到1200家，170多個境外團組前來觀展洽談。對比前兩屆數據來看，境外參展商佔比逐年提升，展現出強大的國際吸引力。

 

首日面向專業觀眾開放，「六鏈一展區」人潮如織

 

　　記者在鏈博會首日來到現場。鏈博會在開幕式後面向專業觀眾開放，現場氣氛熱烈得一如戶外三十多度的高溫。「六鏈一展區」人潮如織，第三屆鏈博會設置了先進製造鏈、清潔能源鏈、智能汽車鏈、數字科技鏈、健康生活鏈、綠色農業鏈等6大產業鏈和1個供應鏈服務展區。

 

京城近觀｜直擊鏈博會，英偉達首次參展人潮湧動

本屆鏈博會由中國貿促會主辦，主題為「連結世界、共創未來」。（黃燕明攝）

 

　　中國貿促會會長任鴻斌表示，「鏈博會更加注重幫助企業找朋友、找夥伴、找應用場景、找解決方案。」本屆展會首次成立各鏈條展商聯盟，讓產業鏈供應鏈合作更加可感可及。鏈博會致力於促進上中下游銜接、大中小企業融通、產學研用協同、中外企業互動，放大貿易促進、投資合作、創新集聚、學習交流平台作用，幫助各國企業更好地融入全球產業鏈供應鏈。

 

　　企業展台人頭攢動，採購團與參展企業火熱交流尋求合作機會。不僅如此，參展企業間的互動亦能激蕩出合作火花。第三屆鏈博會期間，內地－香港商會聯席會議將首次舉辦。香港中華總商會等四家商協會的負責人將率團到北京參展參會。

 

京城近觀｜直擊鏈博會，英偉達首次參展人潮湧動

在備受關注的數字科技鏈，湖北搭建了唯一的人形機器人展台。（黃燕明攝）

 

京城近觀｜直擊鏈博會，英偉達首次參展人潮湧動

小鵬汽車攜多款重磅產品亮相，包括小鵬匯天的「陸地航母」。（黃燕明攝）

 

英偉達展台上展出合作廠商的多款機器人

 

　　首次參展的英偉達展台甚是瞩目，展台上人潮湧動，展區整體風格與英偉達的LOGO一樣，以綠色為基調，給人一種科技、創新的視覺感受。英偉達展台上展出了合作廠商的多款機器人，如樞途科技的醒獅機器狗，其裝有英偉達的「計算單元」，相當於大腦和神經，能感知外界環境並做出各種動作。此外，銀河通用Galbot（G1）、北京人形機器人創新中心天工2.0、加速進化T1、智平方等國產機器人也扎堆亮相。

 

京城近觀｜直擊鏈博會，英偉達首次參展人潮湧動

首次參展的英偉達展台甚是瞩目，展台上人潮湧動。（黃燕明攝）

 

　　醒獅機器狗，其內部裝載了英偉達的「計算單元」，相當於機器狗的大腦和神經，使機器狗能夠感知外界環境並做出各種動作，體現了英偉達在硬件計算方面對機器的核心支撐作用。

 

　　智平方自主研發的具身大模型Alpha Brain使用了英偉達的GPU來做模型訓練和算法開發，還利用了英偉達的Isaac Sim仿真平台，在虛擬環境中加速模型測試等，為愛寶在物理世界中的流暢表現奠定了基礎，展示了英偉達與合作夥伴在技術研發層面的深度合作。

 

　　天工機器人作為類似的人形機器人，很可能也運用了英偉達的GPU技術進行模型訓練和算法開發，以提升計算效率和智能水平。

 

京城近觀｜直擊鏈博會，英偉達首次參展人潮湧動

英偉達展台上展出了合作廠商的多款機器人。（黃燕明攝）

 

　　本次英偉達還展出了Omniverse、Cosmos、Mega等解決方案。其中Mega方案可以在更大規模的場景中仿真更多的機器人以及更複雜的傳感器，這些解決方案是英偉達技術在機器人領域的應用體現，展示了其技術能夠為機器人開發等提供軟件層面的支持。

 

「果鏈」現身，蘋果最想強調的仍是智能製造

 

　　蘋果公司第三次攜多家中國供應鏈企業參展。進入中國市場30多年來，蘋果持續拓展在中國的供應鏈，並加大投資，與廣大中國供應商合作，提高工廠的現代化水平。蘋果介紹，公司全球200家主要供應商中，超過80%在中國設有工廠，為蘋果生產包括iPhone、iPad、Mac、AirPods、Apple Watch以及Apple Vision Pro在內的產品。並且，在過去5年多的時間裏，蘋果在中國智能製造和綠色製造領域的投資達200億美元。

 

京城近觀｜直擊鏈博會，英偉達首次參展人潮湧動

蘋果公司第三次攜多家中國供應鏈企業參展，今年的三家分別是欣旺達、山東創新和杰士德。（黃燕明攝）

 

　　蘋果對每年合作參展的供應商都有所側重，今年的三家分別是欣旺達、山東創新和杰士德，涉及智能製造、再生能源等技術主題。

 

　　欣旺達是蘋果的核心電池供應商，從2012年開始為iPhone等產品提供電池，目前合作範圍已經擴展至iPad、Mac、Apple Watch和AirPods等產品線。這家廠商將自主研發的磁懸浮輸送產線帶至展台。產線主要利用電磁力推動磁鐵移動，通過智能控制電流方向，實現無接觸運行。

 

京城近觀｜直擊鏈博會，英偉達首次參展人潮湧動

欣旺達是蘋果的核心電池供應商，展示了自主研發的磁懸浮輸送產線。（黃燕明攝）

 

京城近觀｜直擊鏈博會，英偉達首次參展人潮湧動

山東創新展示了用於生產Mac外殼件和iPad外殼件的100%再生鋁材料。（黃燕明攝）

 

　　山東創新集團作為蘋果公司的合作供應商參展，展示了其在再生鋁材料領域的成果，包括用於生產Mac外殼件和iPad外殼件的100%再生鋁材料。山東創新集團並與蘋果合作研發了鋁塑清洗分離系統、再生鋁純化設備、電磁感應爐等智能化生產設備。這些技術和設備有助於提升材料利用率和產品質量，也助力了首款碳中和Mac機型Mac Mini的生產。

 

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

08462

中安控股集團

0.221

異動股

02271

眾安智慧生活

1.620

異動股

03360

遠東宏信

8.000

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 44,274.19
    -210.30 (-0.473%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,291.10
    -6.26 (-0.099%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 20,882.56
    -3.09 (-0.015%)
精選預託證券 More
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升37.836
變動率︰+3.143%
較港股︰+1.98%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升53.246
變動率︰+2.415%
較港股︰+0.75%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升8.487
變動率︰+2.270%
較港股︰+0.20%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升4.698
變動率︰+1.392%
較港股︰+0.17%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.015
變動率︰+6.614%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升19.115
變動率︰+4.283%
JD 京東
按盤價(USD)︰升33.819
變動率︰+3.453%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升25.286
變動率︰+2.829%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升13.570
變動率︰+5.194%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌31.229
變動率︰-3.014%
XOM
埃克森美孚
按盤價(USD)︰跌108.225
變動率︰-3.076%
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰跌1,213.680
變動率︰-4.747%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 18/07/2025 13:47 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：18/07/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 18/07/2025 13:47 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08462 中安控股集團
  • 0.221
  • 02271 眾安智慧生活
  • 1.620
  • 03360 遠東宏信
  • 8.000
  • 06886 HTSC
  • 16.600
  • 01672 歌禮製藥－Ｂ
  • 11.620
股份推介
  • 00489 東風集團股份
  • 4.430
  • 目標︰$5.00
  • 01050 嘉利國際
  • 0.920
  • 目標︰$1.30
  • 00175 吉利汽車
  • 18.920
  • 目標︰$20.60
  • 00788 中國鐵塔
  • 12.200
  • 目標︰$12.20
  • 01530 三生製藥
  • 31.350
  • 目標︰--
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 430.000
  • 02318 中國平安
  • 52.850
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.660
  • 00005 滙豐控股
  • 98.150
  • 00001 長和
  • 48.950
報章貼士
  • 09966 康寧傑瑞製藥－Ｂ
  • 8.650
  • 目標︰$9.20
  • 02005 石四藥集團
  • 3.160
  • 目標︰$3.50
  • 00179 德昌電機控股
  • 25.500
  • 目標︰$29.00
熱炒概念股
即時重點新聞

18/07/2025 16:45  《盤後部署》市場再炒美減息，恒指有望再挑戰25000點

18/07/2025 17:25  Prosus減持騰訊37萬股套現1.9億，持股降至23%以下

18/07/2025 16:19  回應威脅阻長和賣港口傳聞，中國外交部：依法保護市場公平競爭

18/07/2025 10:53  英皇國際(163)據報修改債務重組計劃，尋求延長貸款期限

18/07/2025 18:25  迪生創建(00113)私有化失敗，申下周一復牌

18/07/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５９﹒３１億元，買中芯沽騰訊

18/07/2025 09:01  【大行炒Ｄ乜】中銀升嗶哩嗶哩目標三成，大行續升中生製藥目標

18/07/2025 16:26  《財資快訊》美電軟報７﹒８４８８，一周拆息較上日軟至０﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

Prosus減持騰訊37萬股套現1.9億，持股降至23%以下新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中國再減持美債，外賣戰燒錢16億元，滬指連升四周新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 莊主：恒指短線炒股不炒市？呢個板塊左右大市氣氛！新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

7月暑假新戲：陳可辛《醬園弄．懸案》，章子怡毁容式演出 鄭中基《阿龍》延至9月上映
人氣文章

Shopping What’s On

日本人氣雜貨店3COINS銅鑼灣開幕，商品低至18元，逾2500款商品及香港限定款
人氣文章

政政經經．石鏡泉

24500拉鋸
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

少林功夫武劇、迪士尼音樂劇，到地道香港文化：盤點6大港澳兩地兒童藝術節焦點節目！
人氣文章

Fashion

戴上後一秒小顏！2025年太陽眼鏡推薦 ：$4,000以下入手CHANEL、Dior名牌太陽眼鏡！還有親民韓系小眾品牌
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《舊年暑假搞乜鬼》在搞乜鬼？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
倫常慘劇 │ 95歲老婦離世10年化白骨，60歲社恐兒子隱瞞不報警被捕
人氣文章
紅姐事件 │ 38歲「南京紅姐」騙1691男偷拍同性片，涉及性病傳播，受害者涵蓋網紅、健身教練與外籍人士
人氣文章
肝癌 │ 哈佛最新研究：某早餐食材為肝癌元兇，醫生教4招降低致癌攝取
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/07/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/07/2025 01:47
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話18/07/2025
Prosus減持騰訊37萬股套現1.9億，持股降至23%以下
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

鮑威爾一天不被炒，美國一天不會好？

18/07/2025 12:43

大國博弈

定期存款 | 拆息回升多家銀行加定存息，招商永隆6個月1.9...

16/07/2025 17:09

貨幣攻略

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處