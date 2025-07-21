餓了麼、美團、京東齊被約談，市場監管總局要求規範促銷行為

內地外賣戰中「0元購」等大額補貼引發監管關注，互聯網平台企業被約談。上周五（18日）晚間，市場監管總局發布公告稱，當日約談了餓了麼、美團(03690)、京東(09618)三家企業，要求相關平台企業嚴格遵守《中華人民共和國電子商務法》《中華人民共和國反不正當競爭法》、《中華人民共和國食品安全法》等法律法規規定，嚴格落實主體責任，進一步規範促銷行為，理性參與競爭，共同構建消費者、商家、外賣騎手和平台企業等多方共贏的良好生態，促進餐飲服務行業規範健康持續發展。

市監總局公告發布幾個小時之前，淘寶轉發了北京電子商務協會發出的《共建即時零售健康發展生態倡議書》，倡議全體會員及相關企業，規範促銷活動管理，杜絕以排擠競爭對手為目的，以低於成本的價格傾銷商品，避免擾亂正常的市場價格體系與競爭秩序的行為；優化平台營商環境，合理設置服務費率，鼓勵探索差異化服務模式，避免陷入低價混戰；嚴格執行公平競爭原則，防止行業壟斷，杜絕二選一等壟斷行為，維護良性市場競爭秩序等。

大連餐飲行業協會呼籲立即停止非理性補貼

當日，大連市餐飲行業協會也發出了《關於呼吁外賣平台停止「內捲式」競爭的倡議書》，稱目前三家平台的無序競爭已引發了餐飲行業系統性危機，內捲式補貼也已出現了「多輸」困局，對行業造成了多重危害，包括低價引發商家生存危機，強制攤派補貼，擊穿商家經營利潤底線；訂單激增引發系統崩潰、配送延遲導致消費者體驗惡化；大額補貼引發食品浪費、影響消費者健康；爭搶運力導致配送服務產業鏈無法持續、健康發展。

大連市餐飲行業協會呼籲三家外賣平台，立即停止非理性補貼，取消低於成本價補貼活動；保障公平競爭環境，禁止強制攤派補貼；轉向高質量發展，加大資源投入食安管控、配送效率與數字化賦能等。

撰文：經濟通中國組

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