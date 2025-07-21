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神州經脈 | LPR持穩，黃仁勳大讚華為，高盛指次季薪資升幅差

21/07/2025

　　總投資約1.2萬億元（人民幣．下同）雅魯藏布江水電工程動工，刺激水利建設概念、建材、電氣設備等股狂飆，7月LPR不變符預期，亦帶動地產股向好，滬深股市今日（21日）愈升愈有，滬綜指觸及年內新高的3560點，收升0.72%，報3559.79點，深成指揚0.86%，創業板指收升0.87%，報2296點同創年內新高。滬深兩市全天成交16999億元，較上個交易日增8%。

 

神州經脈 | LPR持穩，黃仁勳大讚華為，高盛指次季薪資升幅差

內地7月一年期和五年期以上LPR續持穩於3%和3.5%，符合市場預期。（資料圖片）


　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1768，較上個交易日4時30分收盤價跌2點子，全日在7.1746至7.1796之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報7.1522，較上個交易日跌24點子，兩連跌。


今日新聞精選


1. 國務院總理李強19日在西藏林芝市宣布雅魯藏布江下游水電工程開工，工程建設正式拉開帷幕。項目總投資約1.2萬億元，建設期預計達18至20年，將建設5座梯級電站，裝機容量60至70GW，相當於三峽工程的3倍，將由新成立的中央企業雅江集團負責營運。花旗發表報告認為，該項目具有宏觀經濟意義，若按10年建設期估算，預計第一年將帶動中國投資及國內生產總值(GDP)增速分別上升0.23個和0.09個百分點。



2. 人行今日上午公布，7月一年期和五年期以上貸款市場報價利率利率(LPR)連續第二個月分別持穩在3%和3.5%不變，符合市場普遍預期。市場人士稱，5月降準降息落地後，總量政策進入成效觀察期，疊加政策利率七天逆回購操作利率未有變動，LPR維持不變符合情理。

 

3. 英偉達CE黃仁勳接受央視《面對面》欄目專訪時表示，讚揚華為不僅極具創新力，更是一家規模和實力非凡的公司。他並認為，中國的AI市場，無論有沒有英偉達都會進步，「如果英偉達不在這裏，華為也一定能找到自己的解決方案」。另外，有外媒引述消息指，英偉達不打算恢復生產專供中國市場的H20芯片，芯片製造商台積電已將H20生產線改為生產其他客戶芯片，再次調整生產線或需9個月。

 

4. 據《路透》上周六（19日）報道，經查閱文件以及採訪經銷商和買家發現，中國電動汽車品牌哪吒和吉利旗下極氪近年以賣出汽車前就為汽車投保的手法，虛增銷量以達成激進的目標，其中哪吒於2023年1月到2024年3月虛增近6.5萬輛銷量。同日中國官媒《中國證券報》在頭版及A05版發表調查報道稱，極氪一直銷售已投保的汽車以虛增銷量，指這一手法「將『零公里二手車』這一隱秘手段推至前台」。吉利汽車發言人稱，吉利堅決駁斥《中國證券報》的報道。極氪則指，報道中涉及的車輛均為可正常銷售的展車，因需展示而投保，但從未開銷售發票或註冊上牌。

 

5. 就富國銀行一名赴華高管被限制離境，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上表示，經了解，茅晨月女士涉及中方在辦的一起刑事案件，被中方執法部門依法採取限制出境措施。根據中國法律，案件正在調查中，茅晨月女士暫時不能離境，並且有義務配合調查工作。郭嘉昆強調，這是一起司法個案，中方將一如既往歡迎各國人士來華旅遊經商，並依法保障其各項權益。

 

6. 據《彭博》引述高盛編製的指標顯示，中國第二季薪資按年增長3.9%，創下疫情以外最差的增幅，這將不利提振國內消費。薪資追蹤數據表明，薪資增長乏力可能會不利今年下半年的消費增長。下半年預料將出台漸進式、有針對性的寬鬆措施，以緩解勞動力市場壓力。

 

7. 對於有報道指，美國總統特朗普可能於10月30日至11月1日出席韓國舉行的亞太經合組織(APEC)領袖峰會之前訪問中國，或者選擇在峰會期間與中國國家主席習近平進行雙邊會晤，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應有關提問時表示，「我目前沒有可以提供的信息」，但強調元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。

 

8. 中國民航局局長宋志勇在國新辦發布會上表示，2024年，航空貨郵運輸量達到898.2萬噸，相比2020年增長32.8%。在跨境電商等產業帶動下，國際市場成為航空物流發展的重要驅動，今年上半年，國際貨郵運輸量達到203.7萬噸，同比增長23.4%。

 

撰文：經濟通中國組

 

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