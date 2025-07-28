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少林寺住持釋永信被查，侵佔資產、有多名情婦私生子

28/07/2025

 

少林寺住持釋永信被查，侵佔資產、有多名情婦私生子

　　中國河南嵩山少林寺２７日晚正式發布通報，指該寺住持釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵佔項目資金寺院資產，且嚴重違反佛教戒律，「長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子」，目前正接受多個部門聯合調查。

 

　　1965年生的釋永信，是將少林寺導向市場化、乃至商業化的關鍵人物，因此成為中國佛教界的代表性人物，更在1998至2018年間擔任過4屆中國全國人大代表，目前仍擔任官方的「中國佛教協會」副會長。

 

　　釋永信的私德也屢遭非議。早在2015年，釋永信即被公開遭檢舉與多名女性有性關係，且育有多名私生子，更涉及非法取得少林寺方丈資格。但河南省宗教事務部門事後回應，有關檢舉均屬不實。

 

將少林寺從深山禪院打造成橫跨文旅、影視、食品的「商業帝國」

 

　　在外界看來，釋永信既是出家人，更是一個成功的商人，被外界視為像CEO一樣經營著少林寺。如今，「少林」二字已成估值數十億的文化IP，從遊戲授權到聯名月餅，商業觸角無孔不入。在執掌少林寺38年的時間裏，釋永信將少林寺從深山禪院打造成橫跨文旅、影視、食品的「商業帝國」。

 

撰文：經濟通中國組

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