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神州經脈 | 長和賣港口擬引入內地投資者，上海大派6億元算力券

28/07/2025

　　中美新一輪經貿會談今日（28日）在瑞典斯德哥爾摩舉行，8月12日的關稅休戰期限有望大幅延長。市場觀望談判進展，A股市場午後由跌轉升，滬指全天升0.12%，收報3597.94點，深成指揚0.44%，創業板指漲0.96%。兩市成交1.74萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量450億元或2.5%。

 

神州經脈 | 長和賣港口擬引入內地投資者，上海大派6億元算力券

長和擬邀內地的主要策略投資者加入財團，共同協商出售其位於巴拿馬運河的港口業務。圖為巴拿馬運河的船閘。（AP圖片）

　　　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日盤初短暫下跌近220點觸逾一個月新低，但很快收復多數跌幅，收報7.1729，較上個交易日4時30分收盤價跌50點子，兩連跌，創7月22日以來近一周新低，全日在7.1670至7.1897之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1467，較上個交易日跌48點子，兩連跌，創7月21日以來一周新低，與市場預測偏強近190點，顯示監管仍有意維持中間價偏強。

 

今日新聞精選

 

1. 在今日下午的外交部例行記者會上，對於被問到，中美新一輪經貿會談桌面上如果只有次優協議，中國是否願意接受？外交部發言人郭嘉昆回應稱，中國堅決反對任何一方以犧牲中方的利益為代價，達成交易。另據英國《金融時報》引述知情人士報道稱，美國已凍結對華科技出口限制，以避免損害與中國政府的貿易磋商，並幫助總統特朗普確保今年與中國國家主席習近平會面。

 

2. 長和集團今日表示，擬邀請來自中國內地之主要策略投資者加入成為財團的重要成員，共同協商出售其位於巴拿馬運河的港口業務。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上被問及此事時回應稱，「我們關注到有關公告」，並強調中國政府將依法進行監管，堅決維護國家主權、安全、發展利益，維護市場公平、公正。

 

3. 國家稅務總局副局長蔡自力今日在國新辦舉行的「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會上表示，從2021-2024年度個稅申報數據看，年收入居前10%的群體，繳納的個稅佔比約九成；綜合所得年收入12萬元以下的個人，匯算後基本無需繳稅。反映出「高收入者多繳稅、中低收入者少繳稅或者不繳稅」的個稅調節收入分配作用的效應持續顯現。

 

4. 國家稅務總局局長胡靜林在發布會上提到，「十四五」以來，中國經濟平穩增長，稅務部門累計徵收的稅費收入預計將超155萬億元，佔全口徑財政收入的比重已達80%左右。其中，稅收收入將超過85萬億元，比「十三五」時期稅收總額增加13萬億元；社會保險費和土地出讓金等收入將超過70萬億元。他並提到，「這兩年的稅收受PPI的影響比較直接」，GDP增速是以不變價計算，稅收是以現價計算，價格特別是PPI對稅收的影響很大，PPI的增減會帶來的稅收收入同幅度的增減。

 

5. 上海市經濟信息化委印發《上海市進一步擴大人工智能應用的若干措施》，其中提出，降低智能算力使用成本，發放6億元算力券，加強算力調度平台建設；擴大人工智能大模型應用，發放3億元模型券，對調用雲平台部署的第三方大模型API，或採用第三方大模型私有化部署方式，推進大模型垂類應用的主體，給予核定合同額最高50%、最高500萬元補貼。

 

6. 阿里巴巴旗下淘寶閃購和餓了麼聯合公布，連續兩個周末日訂單超過9000萬張；80萬餐飲門市增加實收超過萬元；超過30萬非餐門店生意突破歷史高峰；140萬商家訂單量及實收均顯著增長。淘寶閃購和餓了麼表示，雖然內地連續兩周大範圍錄得強降雨，不過淘寶閃購訂單準時率穩定於96%。

 

7. 獨角獸企業--時代智能將完成首輪融資，融資規模為20億元，投前估值約90億元，投後估值超百億元。時代智能是寧德時代主營滑板底盤的子公司，核心產品為寧德時代磐石底盤。據《上證報》引述知情人士透露，本次融資由知名市場化投資機構領投，新能源產業資本和國有資本加持。結合時代智能近期釋放的業務進展信息，本輪融資資金或將用於其滑板底盤項目車型量產落地，以及面向RoboX等新型場景的新技術研發等。

 

8. 河南嵩山少林寺住持釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵佔項目資金寺院資產；長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，目前正接受多部門聯合調查。中國佛教協會今日公告，釋永信所作所為性質十分惡劣，嚴重敗壞了佛教界的聲譽，損害了出家人的形象，協會堅決擁護和支持對釋永信的依法處理決定，日前協會收到河南省佛教協會報來關於註銷釋永信戒牒的報告，協會根據有關規定同意註銷釋永信（俗名：劉應成）的戒牒。

 

撰文：經濟通中國組

 

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