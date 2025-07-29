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神州經脈 | FDI降幅擴，新央企長安汽車集團成立，股升匯跌

29/07/2025

　　滬深股市今日（29日）先跌後回，滬綜指全日收升0.33%，報3609.71點，重返三千六，深成指升0.64%，創業板漲1.86%。滬深兩市全天成交量1.8萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量609億元或3.5%。通信設備、鋼鐵及醫藥股領漲大市，雞豬農牧股及金融板塊下調。

 

神州經脈 | FDI降幅擴，新央企長安汽車集團成立，股升匯跌

商務部公布，中國上半年FDI跌15.2%。圖為特斯拉上海儲能超級工廠生產的第1000台Megapack儲能系統今日正式下線。（線上圖片）

　　　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1765，較上個交易日4時30分收盤價跌36點子，三連跌，創7月21日以來逾一周新低，全日在7.1742至7.1794之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報7.1511，較上個交易日跌44點子，三連跌，創7月21日以來逾一周新低，較市場預測偏強380點。

 

今日新聞精選

 

1. 中美兩國高級經濟官員周一（28日）在瑞典斯德哥爾摩舉行了五個多小時的會談，預計會談將在周二（29日）繼續。市場關世界兩大經濟體之間的關稅休戰期是否延長，美國總統特朗普表示，他並不尋求與中國國家主席習近平舉行峰會，但補充說他可能會應習近平的邀請訪問中國。

 

2. 中國長安汽車集團有限公司27日成立，註冊資本200億元，法定代表人為朱華榮，登記地位於重慶市。經營範圍包括汽車銷售、新能源汽車整車銷售、汽車零部件研發等。國務院國資委網站中央企業名錄更新，中國長安汽車集團有限公司入列排序第73位，這也是由國資委直接管理的第100家央企。中國長安汽車集團領導班子確定，朱華榮出任中國長安汽車集團有限公司黨委書記、董事長。

 

3. 中國商務部公布，2025年1-6月，全國實際使用外資金額（FDI）4232.3億元，同比下降15.2%，降幅較1-5月的13.2%擴大；全國新設立外商投資企業30014家，同比增長11.7%。從行業看，製造業實際使用外資1090.6億元，服務業實際使用外資3058.7億元。高技術產業實際使用外資1278.7億元。從來源地看，東盟地區實際對華投資增長8.8%，瑞士、日本、英國、德國、韓國實際對華投資分別增長68.6%、59.1%、37.6%、6.3%、2.7%。

 

4. 據《路透》報道，索尼互動娛樂（Sony Interactive）在美國加州聯邦法院起訴騰訊侵權，指其即將推出的《荒野起源》（Light of Motiram）抄襲索尼廣受歡迎的《地平線（Horizon）》系列冒險視頻遊戲。索尼在訴狀中表示，該公司拒絕了騰訊合作開發《地平線》系列新遊戲的提議，騰訊隨後發布了《荒野起源》。索尼稱，《荒野起源》的玩法、故事主題和藝術元素與《地平線》完全相同，還有許多其他相似之處。

 

5. 人民銀行發布2025年第二季度城鎮儲戶問卷調查報告顯示，本季收入感受指數為45%，比上季下降1.2百分點。其中，10.2%的居民認為收入「增加」，69.7%認為收入「基本不變」，20.1%認為收入「減少」。收入信心指數為45.0%，比上季下降0.6個百分點。本季就業感受指數為28.5%，比上季下降1.8個百分點。其中，6.4%的居民認為「形勢較好，就業容易」，39.9%認為「一般」，53.7%認為「形勢嚴峻，就業難」或「看不準」。就業預期指數為41.7%，比上季下降1.2個百分點。

 

6. 蘋果中國官網宣布大連百年城Apple Store將於8月9日停業，是內地首家關停的蘋果直營店。消息引發關注。蘋果在回應內媒查詢的一份聲明中表示，「鑑於大連百年城購物中心內多家零售商的離開，我們決定於8月9日關閉那裏的零售店」。該店於2015年10月24日開業，是大連市首家、遼寧省第二家蘋果官方直營店。

 

7. 廣州市統計局公布，根據廣東省地區生產總值統一核算結果，2025年上半年，廣州市地區生產總值15080.99億元，按不變價格計算，同比增長3.8%。其中，二季度GDP增速比一季度提升0.8個百分點。上半年，全市規模以上工業增加值同比增長0.7%；同期全市實現社會消費品零售總額5611.22億元，同比增長5.9%，比一季度提升2.4個百分點。上半年，全市完成固定資產投資同比增長0.8%。其中，房地產開發投資加快恢復，增長4.1%。

 

8. 內地多地近日持續暴雨，其中北京極端強降雨已造成重大災害，截至7月28日24時，北京市因災死亡30人，其中密雲28人、延慶2人。發改委緊急安排中央預算內投資2億元，支持北京市做好洪澇災害災後應急恢復。財政部、應急管理部緊急預撥3.5億元中央自然災害救災資金，重點支持北京、天津、河北、山西、內蒙古、吉林、山東、廣東、陝西9省（區、市）開展災害應急搶險救援和受災群眾救助工作。

 

撰文：經濟通中國組

 

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