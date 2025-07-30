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神州經脈 | 中美貿易休戰延長，政治局決定十月召開四中全會

30/07/2025

　　中央政治局今日（30日）召開會議，《路透》引述分析指，本次會議主要是重申既有的政策導向，沒有特別超預期，預計政策主要還是「因時而變」，更關注長期結構性改革。滬深股市升跌不一，滬綜指盤中曾漲至3636點、創9個月高位，全日收升0.17%，報3615.72點，深市表現疲軟，深成指收跌0.77%，創業板指更挫1.62%。兩市全天成交額1.84萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量411億元或逾2%。

 

神州經脈 | 滬指衝擊三千三，政治局會議料無激進刺激，人幣走低

中共中央政治局會議今日舉行，會議決定今年10月在北京召開中共二十屆四中全會。（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1823，較上個交易日4時30分收盤價跌58點子，四連跌，創7月9日以來三周新低，全日在7.1732至7.1785之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1441，較上個交易日升70點子，止三連跌，較市場預測偏強逾300點。

 

今日新聞精選

 

1. 中共中央政治局今日召開會議，決定今年10月在北京召開中共二十屆四中全會，主要議程包括研究關於制定「十五五」規劃的建議。會議指出，宏觀政策要持續發力、適時加力。要落實落細更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充分釋放政策效應。會議並強調，要有效釋放內需潛力，深入實施提振消費專項行動，培育服務消費新的增長點。推動市場競爭秩序持續優化，依法依規治理企業無序競爭，推進重點行業產能治理。幫助受衝擊較大的外貿企業，強化融資支持。嚴禁新增隱性債務，有力有序有效推進地方融資平台出清。

 

2. 國新辦今日就育兒補貼制度及生育支持措施有關情況舉行新聞發布會。國家衛健委人口家庭司司長王海東介紹，各地將在8月下旬陸續開放育兒補貼申領，8月31日之前各地全面開放育兒補貼的申領。財政部社會保障司司長郭陽表示，中央財政將設立共同財政事權轉移支付項目「育兒補貼補助資金」，今年初步安排預算900億元左右。對於發放國家基礎標準補貼所需資金，中央財政按照一定比例對地方予以補助，中央總體承擔約90%。

 

3. 當地時間7月28日至29日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特及貿易代表格里爾，在瑞典斯德哥爾摩舉行中美經貿會談。雙方沒有宣布任何突破，但同意推動延長5月中旬達成的90天關稅休戰協議，雙方將繼續推動已暫停的美方對等關稅24%部分以及中方反制措施如期展期90天。不過，並未具體說明該協議何時生效以及生效期限。

 

4. 美國財政部長貝森特表示，如果美國落實對俄羅斯石油實施二級制裁，而中國繼續購買俄羅斯石油，中國可能面臨更高的關稅，「中國人非常重視自己的主權，美方也不想侵犯他們（石油採購的）主權，因此他們應該是願意支付100%的關稅」。對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，中國將根據自身國家利益採取合理的能源保障措施，並重申關稅戰沒有贏家，脅迫、施壓解決不了問題，中方將堅定維護自身主權、安全和發展利益。

 

5. 在今日舉行的中國長安汽車集團首場媒體溝通會上，該公司董事長朱華榮表示，到2030年，中國長安汽車集團整車產銷規模目標為500萬輛，新能源汽車銷量佔比超過60%，海外銷量佔比超過30%，努力奮進成為全球汽車品牌前十。他並透露，未來5年集團將面向全球推出50餘款新能源產品，包括7款以上的30萬台級的全球化大單品；未來10年，在新汽車領域大概將投入2000億元，新增1萬人規模的科技創新團隊，實現技術探索到產品變現。

 

6. 星巴克30日發布的2025財年第三季度財報顯示，中國市場營業收入同比增長8%至7.9億美元，連續三個季度同比增長；同店銷售額同比增長2%，同店交易量和同店客單價均環比提升。星巴克表示，這得益於產品硬核創新、非咖場景拓展，現象級品牌跨界以及數字化業務提升，高質量門店拓展等協同效應；又就星巴克中國區將出售部分股權表示，當前星巴克正在對超過20個有強烈意願的機構進行評估。

 

7. 國際貨幣基金組織（IMF）上調今明兩年全球經濟增長預測，最新估算今年全球增長3%，明年增長3.1%，較原先在4月的預期分別上調0.2個及0.1個百分點。IMF對中國今年經濟增長預測的上調幅度最大，由原先的4%，上調至4.8%，反映今年上半年經濟表現超預期，以及中美宣布貿易暫時休戰後關稅大幅降低，同時，財政政策對消費的支持也拉動了中國經濟增長。IMF並將明年中國增長預測上調0.2個百分點至4.2%。

 

8. 國家發改委今日就《政府投資基金布局規劃和投向工作指引（公開徵求意見稿）》等文件公開徵求意見。其中，《指引》提出，政府投資基金應控制對單個企業投資金額或比例上限；政府投資基金不得通過明股實債等方式變相增加地方政府隱性債務，除併購重組、定向增發、戰略配售外不得從事公開交易類股票投資，不得直接或間接從事期貨等衍生品類交易，不得為被投資企業之外的企業或項目提供擔保，不得開展承擔無限責任的投資。

 

撰文：經濟通中國組

 

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