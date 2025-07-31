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美擬就基孔肯雅熱對華發旅行警告，外交部：疫情可控

31/07/2025

美擬就基孔肯雅熱對華發旅行警告，外交部：疫情可控

 

　　中國廣東省的基孔肯雅熱感染病例上升，美國疾病控制與預防中心(CDC)據報計劃發布針對中國的旅行警告。對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，據了解，中方已就此次基孔肯雅熱本地傳播情況同世界衛生組織保持著溝通，中國政府始終高度重視本國人民和在華外國公民的身體健康，將一如既往為境內外遊客提供舒適、安全、便利的旅行環境。

 

　　郭嘉昆並指，基孔肯雅熱是一種蚊媒傳播的疾病，上世紀50年代在國外已有報告的病例，目前全球已有119個國家和地區發現了該病毒的傳播。國家衛健委此前已在記者會介紹了中國南方個別城市發生基孔肯雅熱輸入疫情，並引發本地傳播的情況，指出當前疫情可防、可治、可控。

 

佛山：即日起全市啟動成蚊消殺行動，為期一周

 

　　自佛山順德區本月8日主動監測發現一宗基孔肯雅熱輸入個案以來，疫情持續擴散，截至26日24時，廣東佛山、中山、廣州、深圳等12個城市共錄得超過4800宗基孔肯雅熱本地個案，當中絕大部分發生於佛山順德區。順德區衛生健康局昨通報，該區29日新增408宗基孔肯雅熱確診，而該局此前通報，27、28日分別新增323宗、357宗，即這3天已新增1088宗。

 

　　佛山政府今日宣布，為加強基孔肯雅熱、登革熱等蚊媒傳染病疫情防控工作，迅速控制成蚊密度，有效切斷疫情傳播途徑，佛山即日起在全市啟動為期一周的成蚊消殺重點攻堅行動。在一早一晚指定時間(早上7-10時、下午4-7時)，於外環境消殺的同時，動員民眾同步開展好自家室內、庭院和天台等處的成蚊滅殺，通過家家戶戶裝紗窗、掛蚊帳、點蚊香等措施，達到內外同殺、滅防結合的防控效果。

 

撰文：經濟通中國組

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