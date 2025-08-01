美團、京東、淘寶閃購及餓了麼發文呼籲抵制惡性競爭

美團、京東、淘寶閃購及餓了麼今日均發文呼籲抵制惡性競爭。其中，美團承諾從自身做起，並積極呼籲行業共同構建良好生態，促進餐飲服務行業規範健康持續發展。美團表示，開展補貼活動將嚴格遵守相關法律法規，不強制或變相強制商家參加補貼活動，切實保障商家自主定價權。

淘寶、餓了麼聯合發文，承諾將進一步重點做好以下四項工作：從消費者和商家需求出發，合理規劃發放補貼；堅決抵制惡性競爭，不做大規模「0元購」等非理性促銷活動；持續提供多元化的消費場景，更豐富的品類，不斷升級配送體系的網絡效率；圍繞商家參與、商品品質、騎手權益等核心議題，建立了「傾聽-徵詢-優化-反饋」體系，多場懇談會正在各地陸續開展。

京東發文稱，京東外賣將繼續堅持「反內捲」立場，堅決杜絕不正當競爭，抵制「0元購」等惡性補貼，絕不以衝單量體現市場地位、製造市場泡沫。搭建簡單透明的補貼機制，依法向商家和消費者公示營銷活動信息，商家可自主經營和參與促銷活動。

撰文：經濟通中國組

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