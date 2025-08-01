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神州經脈 | 標普PMI陷收縮，外賣平台齊反內捲，滬指全周轉跌

01/08/2025

　　美國對數十個國家徵收新關稅，對亞洲市場來說大體符合預期。滬深股市今天（1日）陷入調整，滬綜指收跌0.37%，報3559.95點，深成指也跌0.17%，創業板軟0.24%。8月第一個交易日成交大減，兩市全天交易額約1.6萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量3377億元或17.4%。

 

神州經脈 | 標普PMI陷收縮，外賣平台齊反內捲，滬指全周轉跌

內地三大外賣平台今日分別發文「反內捲」，抵制惡性競爭。（AP圖片）

 

　　回顧本周，中美新一輪經貿會談周一（7月28日）在瑞典展開，市場憧憬兩國關稅休戰期延長，A股連升三日，可惜談判無重大突破，有關關稅休戰期限延長的決定亦未見公布，加上備受關注的中共中央政治局會議並無重大政策推出，A股在短暫衝上3636點左右的九個月高位後無以為繼，掉頭回落，連跌兩日更造成全周收挫0.94%，止步五周連升。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2106，較上個交易日4時30分收盤價跌176點子，六連跌，創5月20日以來逾一個月新低，全日在7.2008至7.2120之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報7.1496，較上個交易日跌2點子，兩連跌，較市場預測偏強水平仍近540點。

 

今日新聞精選

 

1. 美國財長貝森特在接受CNBC採訪時表示，美國相信已經具備了與中國達成貿易協議的條件，但協議「還沒有100%完成」，中方仍有一些技術細節需要解決。分析指，中美擬就關稅休戰延期90天可能會被投資者視為一個不利因素，延期所發出的信號是談判可能遇到了一些障礙。

 

2. 標普7月中國製造業採購經理人指數（PMI）錄得49.5，從6月的50.4跌落收縮區間，遜於預期的持平，顯示中國製造業在第三季度初期出現輕微惡化，而這也是三個月內的第二次下滑。財新早前公布，7月起終止持續十年的標普中國PMI冠名合作，暫停公布PMI數據。另外，瑞霆狗（深圳）信息技術有限公司（RatingDog）宣布與標普全球（S&P Global）達成協議，獲得「標普全球中國PMI」的獨家冠名權，該指數將自8月起更名為「RatingDog中國PMI」。

 

3. 國務院總理李強昨日（31日）主持召開國務院常務會議。會議部署實施個人消費貸款貼息政策與服務業經營主體貸款貼息政策，要求抓好貼息政策組織實施，加強部門協同，簡化辦理手續，推動政策盡快落地。分析認為，居民消費需求仍然較為疲軟，物價水平還在低位徘徊，市場信心和預期偏弱，此時國務院常務會議部署實施上述政策，具有必要性和緊迫性。貼息政策不僅可降低企業和居民部門融資成本，還可以發揮財政資金「四兩撥千斤」的槓桿和撬動作用。

 

4. 國家發改委今日舉行新聞發布會，解讀當前經濟形勢和經濟工作。國家發改委政研室主任蔣毅在會上透露，今年第三批690億元支持消費品以舊換新的超長期特別國債資金已下達，將於10月份按計劃下達第四批690億元資金，屆時將完成今年3000億元的資金下達計劃。今年「兩重」建設項目清單8000億元已全部下達完畢，中央預算內投資7350億元已基本下達完畢。

 

5. 美團、京東、淘寶閃購及餓了麼今日均發文呼籲抵制惡性競爭。其中，美團承諾從自身做起，不強制或變相強制商家參加補貼活動，切實保障商家自主定價權，並積極呼籲行業共同構建良好生態。淘寶、餓了麼聯合發文，承諾將堅決抵制惡性競爭，不做大規模「0元購」等非理性促銷活動。京東則稱，京東外賣將繼續堅持「反內捲」立場，堅決杜絕不正當競爭，抵制「0元購」等惡性補貼，絕不以衝單量體現市場地位、製造市場泡沫，並承諾商家可自主經營和參與促銷活動。

 

6. 財政部通報六宗地方政府隱性債務問責典型案例，強調堅決遏制新增隱性債務等違法違規行為。其中，福建省廈門市通過國有企業墊資實施土地一級開發項目、安置型商品房項目等，新增隱性債務683.96億元，時任廈門市副市長黃某，市財政局局長黃某某等相關責任人被問責。四川省成都市通過國有企業墊資實施城市有機更新項目、墊資建設市政道路等公益性項目以及代政府繳納軌道交通建設發展專項資金，新增隱性債務614.08億元，時任成都市副市長劉某某等相關責任人被問責。

 

7. 文化和旅遊部公布，根據國內居民出遊情況抽樣調查統計結果，2025年上半年，國內居民出遊人次32.85億，同比增長20.6%。出遊花費方面，上半年，國內居民出遊花費3.15萬億元，同比增長15.2%。

 

8. 廣東省基孔肯雅熱疫情持續，據內媒《澎湃新聞》梳理公開數據，單是在「重災區」佛山，確診個案已超過6100宗，當中近5300宗都來自順德區。福建福州疾控29日在微信公眾號發文，呼籲市民做好個人防護，避免蚊蟲叮咬之餘，提醒從國外基孔肯雅熱流行地區以及廣東佛山等高風險地區來（返）福州的人員，要進行14天自我健康監測，期間若出現發燒、關節痛、皮疹等疑似症狀，立即就醫並告知旅居史。居家治療患者應做好防蚊隔離，避免成為傳染源。

 

撰文：經濟通中國組

 

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